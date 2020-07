Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (26-7-1960 - 26-7-2020)

Nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ngày 26-7-1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 20 công bố Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (KSND), đánh dấu sự ra đời của hệ thống Viện KSND trong hệ thống bộ máy Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Sau khi được thành lập, ngành KSND vừa phải lo xây dựng hệ thống tổ chức, vừa triển khai hoạt động phục vụ các nhiệm vụ do Ðảng và Nhà nước đề ra. Sau hơn 30 năm đổi mới, ngành KSND tiếp tục có những biện pháp nhằm thực hiện tốt hơn chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố Nhà nước. Ngành KSND đã quán triệt các quan điểm của Ðảng và Nhà nước về chính sách hình sự, tăng cường phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật phát hiện và xử lý nghiêm minh các loại tội phạm. Viện KSND các cấp đã tập trung lực lượng cùng với các cơ quan điều tra và cơ quan xét xử tiến hành điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội tham nhũng, buôn lậu, tệ nạn xã hội và một số tội phạm nghiêm trọng khác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm các quyền dân chủ của công dân. Viện KSND các cấp đã tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, nhờ đó đã kịp thời khắc phục vi phạm của cơ quan và người tiến hành tố tụng. Công tác kiểm sát điều tra được tiến hành ngay từ khi khởi tố vụ án và trong suốt quá trình điều tra nên số vụ do Viện KSND xử lý và truy tố tăng lên, số vụ đình chỉ điều tra không đúng đã giảm dần ở nhiều địa phương, phần lớn các vụ án được giải quyết trong thời hạn luật định. Trong công tác kiểm sát giam, giữ, cải tạo, Viện KSND các cấp đã chú trọng kiểm sát thường kỳ và bất thường tại các nơi giam giữ không có căn cứ và trái pháp luật. Công tác kiểm sát thi hành án được coi trọng; Viện KSND các cấp đã phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý chặt chẽ đối với các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, nhất là các trường hợp bị phạt tù giam nhưng chưa được bắt thi hành án, góp phần khắc phục tình trạng chậm trễ trong công tác thi hành của những năm trước đây, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Ngành KSND thường xuyên đúc rút kinh nghiệm, phối hợp cùng Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao xây dựng và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn xử lý các loại tội phạm, nhất là tội tham nhũng, tội về ma túy và nhiều loại tội nghiêm trọng khác. Công tác phối hợp liên ngành giữa Viện KSND với các cơ quan bảo vệ pháp luật khác được đẩy mạnh nhằm thống nhất về quan điểm và biện pháp trong phát hiện xử lý tội phạm. Những hoạt động đó đã đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, góp phần làm giảm tội phạm ở một số lĩnh vực, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên phạm vi cả nước.

Cán bộ Viện KSND tỉnh trao đổi nghiệp vụ.

Trong 60 năm xây dựng, phấn đấu, trưởng thành, ngành KSND tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Thực hiện phương châm “Ðoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả” trong 5 năm gần đây, ngành KSND tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác đạt kết quả cao. Riêng 6 tháng đầu năm 2020, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt so với kế hoạch. Trong đó, công tác thực hành quyền công tố, ngành kiểm sát giải quyết 933 tin báo tội phạm (tăng 25 tin so với cùng kỳ); đã giải quyết 770 tin báo (kiểm sát khởi tố 693 vụ án hình sự, chiếm 90%), phê chuẩn quyết định khởi tố 1.138 bị can. Qua kiểm sát trực tiếp và phối hợp với Công an cùng cấp kiểm tra tại các cơ quan cảnh sát điều tra, an ninh điều tra và UBND cấp xã 37 cuộc, đã ban hành 36 kết luận (7 kết luận có kiến nghị) và 1 kiến nghị yêu cầu khắc phục. Trong thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự, toàn ngành đã thực hành 781 vụ với 1.269 bị can. Ðể thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, cả 2 cấp đã xác định 50 vụ án hình sự trọng điểm (tỉnh 2 vụ, huyện 48 vụ); án rút gọn 5 vụ 6 bị can; đã kiểm sát việc giải quyết 626 vụ, 1.003 bị can, đạt 80,1%, gồm: kết thúc điều tra đề nghị truy tố 590 vụ, 970 bị can, (chiếm 94,2%); đình chỉ điều tra 15 vụ, 23 bị can (cấp huyện), không có trường hợp nào đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội; tạm đình chỉ điều tra 21 vụ, 10 bị can; án đang điều tra là 155 vụ 266 bị can, đều trong hạn luật định. Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự, đã đưa ra xét xử 629 vụ, 1.040 bị cáo (mới 573 vụ, 941 bị cáo). Hầu hết các vụ án đã xét xử, Hội đồng xét xử quyết định phù hợp với đề xuất của kiểm sát viên tại phiên tòa, không có vụ nào Viện KSND truy tố, Tòa án tuyên không có tội. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, thi hành án dân sự; công tác giải quyết đơn và kiểm sát giải quyết đơn trong hoạt động tư pháp; công tác thanh tra, tham mưu tổng hợp, thống kê tội phạm và công nghệ thông tin… đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Ðồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện KSND tỉnh cho biết: “Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thời gian tới, ngành KSND tỉnh tập trung quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, Quốc hội về công tác tư pháp; chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, chính quyền địa phương và tăng cường vai trò trách nhiệm của ngành góp phần vào công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, truy tố, xét xử án hình sự đạt tỷ lệ giải quyết cao, trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra tiếp tục tăng cường chất lượng trong quá trình giải quyết án được nâng lên, đảm bảo thời hạn theo quy định của pháp luật, không để xảy ra việc khởi tố, truy tố, xét xử oan, không có bị cáo tòa án tuyên không phạm tội, hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch công tác”. Trong công tác kiểm sát tư pháp khác, nhất là công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, kinh doanh thương mại…, thực hiện các biện pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nhất là quyền hạn của kiểm sát viên tại phiên tòa, kịp thời phát hiện vi phạm để kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, góp phần quan trọng vào việc tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức và công dân. Công tác xây dựng ngành luôn đổi mới đáp ứng yêu cầu, công tác tổ chức cán bộ đặc biệt chú trọng thực hiện và xây dựng quy hoạch, công tác đề bạt, bổ nhiệm đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với năng lực của từng cán bộ công chức; phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kỷ luật nghiệp vụ và trật tự nội dung. Nâng cao quan hệ phối hợp với cơ quan tư pháp đạt hiệu quả, thiết thực.

Với những thành tích trong công tác kiểm sát, Viện KSND tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, được Thủ tướng Chính phủ, Viện KSND tối cao tặng nhiều Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn