Chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025)

Đảng bộ Công an tỉnh Nam Định: Dấu ấn một nhiệm kỳ

PGS.TS, Đại tá Phạm Văn Long

Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Đảng ủy,

Giám đốc Công an tỉnh

Phát huy truyền thống anh hùng, văn hóa, đoàn kết; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; xây dựng lực lượng Công an tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh, trật tự; phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

1. Làm tốt công tác xây dựng Đảng

Điểm nhấn quan trọng trong nhiệm kỳ 2015-2020 là Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động ban hành, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUCA, ngày 6-4-2016 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên với những giải pháp cụ thể như: Biên tập tài liệu, hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác Đảng đưa lên mạng nội bộ, tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu của tổ chức đảng, đảng viên; tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên; tổ chức Hội thi bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở giỏi trong toàn lực lượng Công an tỉnh năm 2017; chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch, bổ sung, kiện toàn ban chấp hành đảng bộ, chi bộ để nâng cao chất lượng cấp ủy cơ sở, nhất là khi sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức đảng theo mô hình tổ chức mới của Công an tỉnh và chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Việc học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, trong đó tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức trực tuyến để nâng cao hiệu quả truyền đạt.

Phát huy tính chủ động, gương mẫu đi đầu, cụ thể, thiết thực theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, 5 năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo tổ chức 2 đợt sinh hoạt chính trị tự soi, tự sửa sâu rộng trong lực lượng Công an toàn tỉnh. Thực hiện nghiêm túc việc phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; hàng năm, tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đều đạt tỷ lệ cao. Công tác khen thưởng trong Đảng được thực hiện từ cơ sở, kịp thời động viên cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

Bên cạnh việc làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng lực lượng, Đảng ủy Công an tỉnh tăng cường lãnh đạo, đổi mới; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ. Công tác hậu cần chủ động, kịp thời phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an tỉnh. Trong đó, Công tác chính trị, tư tưởng được xác định có vị trí quan trọng hàng đầu. Hàng năm, nội dung công tác chính trị, tư tưởng luôn là một trong những chuyên đề công tác trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong toàn lực lượng.

Chỉ đạo tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong việc sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức các đơn vị công an trong tỉnh đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời sắp xếp, bố trí cán bộ, điều chỉnh tỷ lệ biên chế giữa công an các cấp theo đúng chủ trương “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Chủ động hợp nhất, sáp nhập, giải thể đối với 9 đơn vị theo mô hình tổ chức mới; đồng thời bố trí, sắp xếp những đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong diện sáp nhập, hợp nhất, giải thể… Hiện không có đơn vị nào thừa cơ cấu cấp phó. Về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn, đến tháng 10-2019, Công an tỉnh đã triển khai, bố trí Công an xã chính quy đối với 204/204 (bằng 100%) xã, thị trấn; là 1 trong 2 tỉnh hoàn thành trước thời hạn theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Đặc biệt, Đảng ủy Công an tỉnh đã khánh thành công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh đúng vào dịp kỷ niệm 130 Ngày sinh nhật Bác, để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuổi trẻ Công an tỉnh thực hành nghi lễ Công an nhân dân. Ảnh: Xuân Thu

2. Nỗ lực giữ bình yên địa bàn

Với tư tưởng “An ninh chủ động”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố đã luôn chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh và nguy cơ gây mất an ninh trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm. Điển hình như: Triển khai phương án đảm bảo an toàn cho Trạm BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại, được Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh khen ngợi. Sự kết hợp chặt chẽ giữa thế trận an ninh nhân dân với quốc phòng toàn dân; sự phối hợp với các lực lượng quân đội, biên phòng... và cùng với sự vào cuộc của chính quyền, nhân dân các địa phương đã tạo nên sức mạnh tổng hợp vững chắc, ngăn ngừa khủng bố, phá hoại; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn.

Song song với việc giữ vững an ninh quốc gia, công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được quan tâm chỉ đạo chuyển biến tích cực; các chỉ tiêu công tác phòng, chống tội phạm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự trên tuyến, địa bàn trọng điểm theo chuyên đề, hệ loại đối tượng, nhất là băng nhóm hoạt động có tính chất “bảo kê”, “tín dụng đen”, núp bóng doanh nghiệp; thành lập các tổ công tác đặc biệt tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng; thường xuyên ra thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và hướng dẫn Công an các huyện, thành phố chủ động phòng ngừa, đấu tranh, quản lý đối tượng, địa bàn. Đảng ủy Công an tỉnh còn thường xuyên chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận 100% tin báo, tố giác tội phạm và nâng cao hiệu quả công tác xử lý, giải quyết đạt lỷ lệ trên 90%; điều tra, xử lý tội phạm, đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, với phương châm “Thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai và vi phạm pháp luật”. Từ năm 2015 đến nay, công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả đáng khích lệ; đã kiềm chế được sự gia tăng tội phạm, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng kéo dài.

Với phương châm xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, công tác quản lý hành chính được Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo kết hợp chặt chẽ với công tác nghiệp vụ. Do đó, việc quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được siết chặt. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong Công an Nam Định được ghi nhận có nhiều chuyển biến tích cực, phục vụ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tốt hơn.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng. Nhiều mô hình phong trào đã sơ, tổng kết được các địa phương trong toàn quốc nghiên cứu, học tập. Điển hình như: Công an tỉnh phối hợp Sở GD và ĐT tham mưu với UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 15 năm mô hình “An toàn trường học”, triển khai mô hình mới “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường” được lãnh đạo Bộ GD và ĐT, Bộ Công an đánh giá cao, có văn bản hướng dẫn nhân rộng ra toàn quốc; tổ chức thành công vòng sơ khảo Hội thi Trưởng Công an xã giỏi năm 2020. Chỉ đạo toàn diện lực lượng Công an góp phần tích cực trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đưa Nam Định trở thành 1 trong 2 tỉnh đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Chỉ đạo duy trì và thực hiện có hiệu quả 46 mô hình, phong trào đang phát huy tác dụng; trong đó tổ chức nhân rộng 5 mô hình gồm: Camera an ninh; Nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển; Nhóm liên gia tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; Hai tự quản, ba chủ động; Khu, cụm công nghiệp an toàn về an ninh, trật tự. Gần đây nhất, Công an tỉnh đã chủ động báo cáo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở GD và ĐT, Sở TT và TT về công tác phối hợp phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) triển khai kế hoạch công tác. Ảnh: Xuân Thu

NHIỆM KỲ 2015-2020 - NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

- Điều tra, khám phá án đạt trên 80% (vượt 5% so với chỉ tiêu đề ra), trọng án khám phá đạt 100% (nhiệm kỳ trước tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 98%), phạm pháp hình sự được kiềm chế, trung bình hàng năm giảm từ 2% đến 4% (tăng 1% đến 2% so với chỉ tiêu đề ra), không xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

- Hàng năm, có trên 85% xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp đạt phong trào khá trở lên (đạt chỉ tiêu đề ra).

- Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trung bình đạt 85%, tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ thấp (trung bình dưới 0,6%).

- Tỷ lệ Công an cấp huyện trên 61,1% (tăng 6,1% so với chỉ tiêu đề ra). Hàng năm, tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ bị xử lý kỷ luật dưới 0,5%, không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật.

Thành tích nổi bật nhất đạt được:

Có hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; Năm 2015, Công an tỉnh được Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”; 2 năm được Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” (2017, 2019) và liên tục được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”.

3. Quyết tâm trước nhiệm kỳ mới

Kế thừa và phát huy thành quả đạt được nhiệm kỳ 2015-2020, thời gian tới dự báo tình hình an ninh, trật tự sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Nguy cơ tấn công mạng, tình báo mạng gia tăng, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra rất nhanh. Các vụ khiếu kiện, tình hình tội phạm có xu hướng phức tạp và nghiêm trọng hơn, cùng với đó là diễn biến ngày càng khó lường của thiên tai, dịch bệnh. Thực trạng đó đặt ra cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Công an tỉnh trong thời gian tới hết sức nặng nề, khó khăn, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị cùng với sự vào cuộc của toàn dân, trong đó lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt, xung kích. Nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Công an tỉnh tập trung chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng một số giải pháp trọng tâm như: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức cơ sở Đảng trong công an các cấp; tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp lãnh đạo, giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh; Nâng cao năng lực dự báo tình hình, phân tích tình huống, chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng Đảng bộ và Công an tỉnh “Anh hùng - Văn hóa - Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo - Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định./.