Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Tô thắm sắc hương trong vườn hoa "người tốt, việc tốt"

Phát huy truyền thống bất khuất, kiên cường của phụ nữ Việt Nam, những năm qua, phụ nữ Nam Định luôn đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của tỉnh. Trong đó các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã đóng góp xứng đáng vào thành tựu xây dựng NTM, góp phần đưa tỉnh Nam Định trở thành một trong hai tỉnh dẫn đầu hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh NTM của cả nước. Trên các lĩnh vực hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu như những bông hoa đẹp trong vườn hoa “người tốt, việc tốt”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, xây dựng quê hương Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho Mẹ liệt sĩ Phạm Thị Mong (xã Yên Quang, Ý Yên) đóng góp tích cực trong phòng, chống dịch COVID-19.

Để nhân rộng phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp phụ nữ, Hội LHPN các cấp đã chủ động triển khai, tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở; phát huy được nội lực của phụ nữ, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, trong phong trào “Phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng NTM và đô thị văn minh”, các cấp Hội Phụ nữ đã duy trì mô hình trồng cây xanh, trồng hoa ven đường với tổng chiều dài trên 2.500km đường hoa, 1.953 tuyến đường kiểu mẫu do phụ nữ đóng góp trị giá trên 20 tỷ đồng; gần 3.000 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM”; 1.553 mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế - vì sức khỏe gia đình”; đã vận động được 280 nghìn người dân sử dụng thẻ BHYT, góp phần duy trì tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân của tỉnh đạt trên 88,9%. Các cấp Hội còn tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo bền vững, giúp nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia các cuộc vận động, ủng hộ nhân đạo từ thiện như: Tặng 30.560 suất quà là con giống, vật tư nông nghiệp với tổng trị giá 19,2 tỷ đồng cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; giúp đỡ 1.301 phụ nữ thoát nghèo; xây mới và sửa chữa 538 "Mái ấm tình thương" với tổng trị giá 16,7 tỷ đồng; tặng 450 xe lăn và khung tập đi cho người khuyết tật; tặng 7.253 suất học bổng Hoàng Ngân trị giá gần 4,25 tỷ đồng cho học sinh là con cán bộ, hội viên, phụ nữ, con nạn nhân da cam có thành tích cao trong học tập. Đặc biệt, trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua, phụ nữ toàn tỉnh đã huy động nguồn lực tại chỗ, may khẩu trang, vận động các phần quà tặng hội viên khó khăn; đã tặng gần 400 nghìn chiếc khẩu trang, 23 nghìn bánh xà phòng, nước sát khuẩn; vận động được 500 triệu đồng giúp đỡ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, phụ nữ đã có nhiều sáng tạo trong nghiên cứu, áp dụng KHKT vào sản xuất; 5 năm qua đã thực hiện trên 130 đề tài, dự án khoa học công nghệ, trong đó có nhiều đề tài, dự án do phụ nữ làm chủ nhiệm. Tiêu biểu như chị Trần Thị Hải Bình, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản (Sở NN và PTNT) luôn đam mê nghiên cứu khoa học, đã có 6 sáng kiến đạt giải trong các cuộc thi KHKT của tỉnh và toàn quốc, được áp dụng trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản đem lại hiệu quả kinh tế cao, 2 lần được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; năm 2019 đạt giải nhất Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 7. Chị Vũ Thị Bích Ân, Phó giám đốc Trung tâm giống Thủy đặc sản tỉnh có 3 sáng kiến được áp dụng trong quá trình sản xuất và được công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tỉnh Nam Định luôn có chất lượng giáo dục ổn định, bền vững và ngày càng được nâng cao, nhiều năm liền được Bộ GD và ĐT đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu toàn quốc. Thành tích đó có sự cống hiến của trên 70% đội ngũ giáo viên nữ. Nhiều tấm gương đáng trân trọng như: Tiến sĩ Trần Thị Thanh Xuân, giáo viên giỏi môn Sinh học, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã tích cực tìm tòi, học tập và nghiên cứu, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm; trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi với nhiều thế hệ học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế. Cô Lý Lan Anh, tổ trưởng chuyên môn tổ ngoại ngữ, Trường THCS Trần Đăng Ninh phụ trách giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi môn Anh văn lớp 9, kết quả thi học sinh giỏi của các đội tuyển ngoại ngữ đều đứng thứ nhất, chất lượng học tập của học sinh có điểm giỏi đạt tỷ lệ cao; có nhiều học sinh thi đỗ vào các lớp chuyên, chọn của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong… Trong lĩnh vực nội chính, vũ trang, y tế cũng có nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu như các chị: Đinh Thị Năm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đã trực tiếp tham gia đấu tranh các chuyên án, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Chị Đặng Lệ Thúy (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Bằng khen “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2014-2017. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Trâm mỗi năm mổ cho 600-700 bệnh nhân nhưng vẫn dành thời gian cho nghiên cứu khoa học; năm 2019 đã bảo vệ xuất sắc đề tài nghiên cứu cấp cơ sở “Đánh giá kết quả điều trị đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco tại Bệnh viện Mắt Nam Định”… Đội ngũ nữ doanh nhân trong thời kỳ đổi mới luôn năng động, sáng tạo, chịu khó tìm tòi, dám nghĩ, dám làm, sản xuất ra những sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao, đồng thời quan tâm duy trì, phát triển ngành nghề truyền thống, làm giàu cho gia đình và đóng góp cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Điển hình như chị Mai Thị Nhung, Phó Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc, xã Xuân Kiên (Xuân Trường), doanh thu hàng năm đạt 70 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 250 lao động, thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng. Chị Vũ Thị Bích, xã Giao Long (Giao Thủy), chủ cơ sở đan bèo tây xuất khẩu, tạo việc làm cho 100 lao động nữ với thu nhập từ 2,5 đến 4 triệu đồng/người/tháng. Lực lượng nữ công nhân, viên chức, lao động chiếm gần 68% tổng số công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh luôn tích cực tham gia các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Tiêu biểu như chị Trương Thị Tuệ, công nhân Công ty cổ phần Dệt may Nam Định được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc”. Chị Đỗ Thị Thanh Bình, công nhân Công ty TNHH Youngone Nam Định luôn dẫn đầu về năng suất, chất lượng lao động, nhiều năm liền được Công ty công nhận tay nghề loại giỏi, kỹ thuật trưởng xuất sắc… Trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, nhiều phụ nữ tiêu biểu đã chinh phục các đấu trường thể thao khu vực và châu Á; tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Huyền, vận động viên điền kinh nhiều năm liền phá kỷ lục quốc gia; giành 9 Huy chương Vàng tại 3 kỳ SEA Games 28, 29, 30 và Giải điền kinh vô địch châu Á năm 2017 diễn ra ở Ấn Độ, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Chị Đinh Thị Bích, hội viên phụ nữ xã Hoàng Nam (Nghĩa Hưng) tại kỳ SEA Games 30 (2019) đã giành Huy chương Vàng môn điền kinh 800m… Nữ tu các tôn giáo những năm qua đã tích cực tham gia các phong trào của địa phương cũng như của Hội, thực hiện sống tốt đời, đẹp đạo, đóng góp tích cực cho xã hội. Tiêu biểu như Ni sư Thích Đàm Hân, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Phó Ban đặc trách ni giới tỉnh, đại biểu HĐND thành phố Nam Định, Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh có nhiều đóng góp cho phong trào nhân đạo, từ thiện; bà Phạm Thúy Cậy, Tổng hội dòng Mến Thánh giá Kiên Lao, giáo phận Bùi Chu, xã Xuân Ngọc (Xuân Trường), Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh tích cực tham gia các hoạt động từ thiện bác ái, vận động các nữ dòng tu “Sống tốt đời, đẹp đạo”, luôn gương mẫu ủng hộ phong trào xây dựng NTM tại địa phương. Trong lĩnh vực công tác Hội, đội ngũ cán bộ Hội các cấp luôn nhiệt tình, tận tụy, gắn bó với sự nghiệp phát triển và tiến bộ của phụ nữ, lãnh đạo công tác Hội và phong trào phụ nữ địa phương nhiều năm liền được Trung ương Hội, UBND tỉnh tặng Bằng khen. Điển hình như các chị: Trần Thị Ngoan, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hải Hậu; Phạm Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Trực Ninh; Phạm Thị Kim Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN xã Hải Phú (Hải Hậu); Trần Thị Lệ Hoa, Chủ tịch Hội LHPN phường Cửa Bắc (thành phố Nam Định)... Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, hội viên phụ nữ trong tỉnh đã từng bước khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội. Tỷ lệ nữ lãnh đạo quản lý của tỉnh tăng so với nhiệm kỳ trước. Đến nay toàn tỉnh có 35 nữ lãnh đạo chủ chốt các ngành của tỉnh, trong đó có 1 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 1 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 2 Bí thư huyện ủy; 4 trưởng ngành, 29 phó ngành, 14 Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, lãnh đạo chủ chốt cấp huyện...

Từ các phong trào thi đua, phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã phát triển toàn diện, vững chắc, được các cấp uỷ Đảng ghi nhận và đánh giá là đoàn thể vững mạnh xuất sắc. Từ năm 2015 đến nay đã có 225 tập thể, 165 cá nhân được tặng thưởng Huân chương, Bằng khen, các danh hiệu thi đua của Thủ tướng Chính phủ, của Trung ương Hội, các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh; có 2.377 tập thể, 1.489 cá nhân được nhận Bằng khen, giấy khen của Hội LHPN các cấp và UBND cấp huyện; 5.658 tập thể và 7.741 cá nhân được biểu dương tại cơ sở. Mỗi tập thể, cá nhân điển hình trong từng lĩnh vực như những bông hoa rực rỡ sắc màu trong vườn hoa "người tốt, việc tốt" của toàn tỉnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Nguyễn Thị Hà

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh