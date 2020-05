Đảng bộ phường Vị Hoàng lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội

Phường Vị Hoàng nằm ở vị trí trung tâm của thành phố Nam Định, nơi tập trung đông các cơ quan chính trị, văn hóa, thể thao của tỉnh. Đảng bộ phường có trên 520 đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ, trong đó có 9 chi bộ đường phố được tổ chức theo mô hình liên tổ dân phố. Những năm qua, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đảng viên chi bộ khu dân cư số 3 phường Vị Hoàng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025.

Khu dân cư số 3 gồm tổ dân phố số 7 và số 8 có 197 hộ với gần 600 khẩu sinh sống ở 3 trục đường chính: Lê Hồng Phong, Hùng Vương, Trần Nhân Tông, là đơn vị đầu tiên của thành phố Nam Định được UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” từ năm 1998. Chi bộ có gần 80 đảng viên, trong đó nhiều đảng viên cao tuổi, đảng viên nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đều có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Đồng chí Vũ Thị Mười, bí thư chi bộ cho biết: “Từ những thuận lợi trên, chi bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trong đó người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, dám làm, chịu trách nhiệm trước tập thể, quần chúng nhân dân”. Ban công tác mặt trận và các đoàn thể quần chúng thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống, tinh thần của nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, khúc mắc ngay tại cơ sở. Nhiều hội viên phụ nữ, hội viên CCB ở các khu dân cư đã được tiếp cận nguồn vốn vay, hỗ trợ giải quyết việc làm. Những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, tai nạn rủi ro đều được chi bộ, các tổ dân phố, các đoàn thể thăm hỏi, tặng quà động viên. Các phong trào thi đua được cán bộ, nhân dân hưởng ứng tích cực và đạt hiệu quả cao, trong đó nổi bật phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, tuyến phố không rác thải. Đến nay, các tuyến đường phố lớn luôn phong quang, sạch sẽ; các dong, ngõ không còn lầy lội, người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường không bỏ rác bừa bãi. Các ngõ phố đều làm biển tên, chỉnh trang lại số nhà theo quy định. Đặc biệt, từ tháng 12-2019, cả 2 tổ dân phố số 7 và 8 đã vận động nhân dân đóng góp 60 triệu đồng triển khai lắp hệ thống camera an ninh gồm 13 camera ở các tuyến phố, ngõ phố kết nối trực tiếp đến máy chủ đặt tại Công an phường để theo dõi, giám sát, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, phong trào “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”. Từ sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, nhân dân, khu dân cư số 3 phường Vị Hoàng có 15 năm được công nhận tiên tiến xuất sắc, chi bộ luôn giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”, hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Tổ dân phố số 5 thuộc khu vực đường Nguyễn Trãi giao với đường Trần Nhân Tông có nhiều người dân là lao động tự do, thu nhập thấp, người già có hoàn cảnh khó khăn. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy chi bộ, những năm qua, ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thể nhân dân đã có nhiều hoạt động hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống như hỗ trợ cho vay vốn phát triển kinh tế, trợ giúp cho những trường hợp gặp rủi ro, hoạn nạn. Nhờ đó đến nay, nhiều người nghèo, hoàn cảnh khó khăn được vay vốn phát triển nghề, tăng thu nhập. Công tác an ninh trật tự được quan tâm, thanh, thiếu niên hư được đưa đi cơ sở giáo dục. Các mâu thuẫn, xích mích trong khu dân cư đều được giải quyết, không để phát sinh phức tạp. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa ngày càng sôi nổi, tỷ lệ gia đình văn hóa mỗi năm một tăng, đời sống người dân trong tổ dân phố ngày càng nâng cao, an ninh trật tự được duy trì ổn định.

Đó chỉ là 2 trong số nhiều điển hình về hoạt động của các chi bộ, tổ dân phố trên địa bàn phường Vị Hoàng. Có được kết quả đó, những năm qua đảng bộ phường đã phát huy tinh thần đoàn kết, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương, tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong đó, Đảng ủy phường luôn xác định quan tâm, đẩy mạnh việc giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên, nhân dân thông qua các hội nghị nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các buổi nói chuyện chuyên đề về lịch sử, truyền thống của Đảng, dân tộc. Cấp ủy các chi bộ dân cư, trường học, công an đã thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của đảng viên trong tình hình mới. Trong 5 năm qua, đảng bộ phường có hơn 300 cán bộ, đảng viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chính trị, quốc phòng; kết nạp 21 quần chúng ưu tú vào Đảng… Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, đảng ủy phường đã thường xuyên xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm kịp thời ngăn ngừa và khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành và thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được đẩy mạnh. UBND phường nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội đa dạng hóa các hình thức tập hợp, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, động viên nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân, nhất là dân nghèo thành thị... Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp, từ năm 2015 đến nay, đảng bộ phường liên tục được công nhận “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ”; hàng năm có 100% các chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh” và 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, phường cũng đã tiếp nhận trên 400 đảng viên và giới thiệu 65 đảng viên tham gia giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú theo Quy định 76 ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị.

Từ sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đảng bộ phường Vị Hoàng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đề ra nhiệm kỳ 2015-2020. 12/12 đạt và vượt chỉ tiêu đặt ra, trong đó một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra như tổng thu ngân sách Nhà nước trong 5 năm đạt 108%, tăng 22% so với nhiệm kỳ trước; 25/25 tổ dân phố được công nhận và công nhận lại “Tổ dân phố có nếp sống văn hóa”; hàng năm có trên 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% các khu dân cư, tổ dân phố thực hiện tốt Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở và quy ước văn hóa cộng đồng... Kết cấu hạ tầng của phường được đầu tư xây dựng, nâng cấp, diện mạo đô thị được đổi thay toàn diện; 12 tuyến phố văn minh đô thị được duy trì. Đổi thay của phường Vị Hoàng góp phần vào sự phát triển của thành phố Nam Định./.

Bài và ảnh: Đức Thiện