Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khoa giáo

Những năm qua, ngành Tuyên giáo và các ngành trong Khối Khoa giáo của tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khoa giáo, nhờ đó công tác khoa giáo tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cán bộ Bảo tàng tỉnh trao đổi nghiệp vụ công tác thuyết minh hiện vật.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các kết luận của Ban Bí thư, Bộ Chính trị về công tác khoa giáo đến các cấp ủy, chi bộ cơ sở. Bên cạnh đó, hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch công tác khoa giáo; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các lĩnh vực công tác khoa giáo. Trong đó, chú trọng đổi mới hình thức định hướng, cung cấp thông tin tại hội nghị báo cáo viên các cấp, hội nghị giao ban báo chí hàng tháng; xây dựng phóng sự, chuyên mục tuyên truyền trên Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh địa phương, tuyên truyền trên Bản tin Thông tin nội bộ, trên trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các địa phương, các ngành trong khối khoa giáo. Năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp tổ chức 7 hội nghị về các lĩnh vực công tác khoa giáo với nội dung tập trung vào việc chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin về việc đổi mới giáo dục và đào tạo, về kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia; công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới bền vững nâng cao; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học trên địa bàn tỉnh; công tác đảm bảo an sinh, xã hội, chăm lo đối tượng chính sách; phong trào thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại; công tác phát triển bảo hiểm y tế toàn dân tại các địa phương; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm nông nghiệp; công tác dạy nghề, giải quyết việc làm... Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của các lĩnh vực công tác khoa giáo đối với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an ninh xã hội. Cùng với công tác tuyên truyền, ngành Tuyên giáo và các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo duy trì hoạt động kiểm tra, nắm bắt, đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các lĩnh vực công tác khoa giáo. Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát việc xây dựng trường, trạm đạt chuẩn quốc gia; công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới; công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm; việc đưa bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh”, lịch sử Đảng bộ huyện vào bồi dưỡng, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục... Năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức lồng ghép kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác khoa giáo với kiểm tra công tác tuyên giáo dịp cuối năm tại 6 huyện, 12 xã. Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy đã thực hiện tốt việc phối hợp kiểm tra, giám sát, khảo sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và địa phương về công tác khoa giáo. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã làm rõ ưu điểm, hạn chế, tồn tại, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tìm ra các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm thực hiện tốt lĩnh vực khoa giáo, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Với việc tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, hướng mạnh về cơ sở, hoạt động công tác khoa giáo ngày càng đạt hiệu quả thiết thực. Nổi bật như trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, năm học 2018-2019, ngành đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về công tác giáo dục, đào tạo, nhất là Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), giữ vững thành tích 25 năm liên tục được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là một trong những “đơn vị thi đua xuất sắc” dẫn đầu toàn quốc trong phong trào thi đua “đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, xanh - sạch - đẹp, an toàn được thực hiện tốt. Chất lượng giáo dục phát triển cả về giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà. Đảm bảo ổn định quy mô, mạng lưới trường lớp, các cấp học, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Trên lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp đã ứng dụng cơ giới hóa, phát triển thêm nhiều mô hình cây, con và chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm... Đối với ngành Y tế đã thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó, nổi bật là hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về khám chữa bệnh, y tế dự phòng, chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở, nhất là việc xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế gắn với việc hoàn thành tiêu chí y tế trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến tháng 10-2019 toàn tỉnh có 226 xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế, đạt tỷ lệ 98,7%. Đặc biệt, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, nhất là các dịch bệnh như dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, bệnh cúm, sởi, ho gà ở trẻ sơ sinh, sốt xuất huyết, Zika, thủy đậu, tiêu chảy cấp nguy hiểm, tay - chân - miệng, không để dịch lớn xảy ra... Với những kết quả hoạt động chuyên môn nổi bật, các đơn vị, ngành thành viên khối khoa giáo đã góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, ngành Tuyên giáo và các ngành trong Khối Khoa giáo chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp cụ thể hóa chủ trương của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường mối quan hệ công tác giữa ban tuyên giáo và các ngành trong khối khoa giáo các cấp. Đẩy mạnh tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa giáo. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác khoa giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng