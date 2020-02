Mỹ Lộc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục thường xuyên

Giáo dục thường xuyên (GDTX) nhằm tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người và xây dựng xã hội học tập bằng nhiều hình thức khác nhau. Vì vậy, những năm qua, hoạt động GDTX được Phòng GD và ĐT huyện Mỹ Lộc chú trọng đổi mới và đạt được kết quả tích cực.

Nông dân xã Mỹ Tân ứng dụng các kiến thức kỹ thuật từ các lớp bồi dưỡng để phát triển nghề trồng hoa.

Hoạt động GDTX khá đa dạng gồm các hoạt động xây dựng xã hội học tập, xóa mù chữ, dạy học văn hóa theo chương trình giáo dục trung học, hoạt động bồi dưỡng nâng cao kiến thức ở các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ)... Việc đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập được chú trọng từ huyện đến các xã, thị trấn. Huyện đã kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp huyện và 11/11 xã, thị trấn; tích cực thực hiện các nội dung công tác xây dựng xã hội học tập theo 15 tiêu chí. Hội Khuyến học từ huyện đến cơ sở hoạt động hiệu quả; giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội vươn lên trong học tập; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng hiếu học”. Ở các xã, như Mỹ Thịnh, Mỹ Thuận và thị trấn Mỹ Lộc… xuất hiện ngày càng nhiều gia đình, dòng họ, thôn, xóm, tổ dân cư tiêu biểu trong công tác khuyến học - khuyến tài. Đến nay huyện có 6/11 xã, thị trấn được đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập”. 100% trường học, TTHTCĐ triển khai các hoạt động phát triển văn hoá đọc, phát huy vai trò của tủ sách lớp học, thư viện, tủ sách của TTHTCĐ; tổ chức tốt “Ngày Sách Việt Nam” hàng năm với nội dung phong phú, thiết thực phù hợp điều kiện địa phương. Bên cạnh đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, huyện tiếp tục củng cố, phát triển mô hình hoạt động của các cơ sở GDTX. Trong các hoạt động GDTX, các TTHTCĐ của huyện đã trở thành địa chỉ tin cậy cho người dân đến học tập theo nhu cầu thực tế với phương châm “cần gì học nấy”, góp phần thực hiện các mục tiêu về giáo dục, văn hóa, xã hội địa phương. Phòng GD và ĐT huyện đã tích cực phối hợp các đơn vị, đoàn thể để tổ chức các hoạt động của TTHTCĐ như: Mở các lớp dạy nghề, tư vấn việc làm cho nông dân, chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học - kỹ thuật... nhằm tạo điều kiện cho người dân học tập suốt đời. Trong năm học 2018-2019, các TTHTCĐ đã tổ chức được 114 lớp chuyên đề, thu hút 15.884 người tham gia với các nội dung đa dạng, thiết thực; tiêu biểu như: TTHTCĐ xã Mỹ Hà phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật huyện mở lớp tập huấn về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho bà con nông dân; phối hợp với Sở NN và PTNT tập huấn công nghệ chế biến phân hữu cơ từ chất thải rắn cho 30 lượt người học; phối hợp với Sở Y tế nói chuyện chuyên đề về an toàn thực phẩm cho 100 cán bộ chủ chốt và tuyên truyền viên của xã; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh mở lớp kỹ thuật nuôi trồng thủy sản và dạy nghề nuôi ba ba, ếch cho 35 học viên. TTHTCĐ xã Mỹ Thịnh mở lớp học nghề mây tre đan cho 35 học viên. TTHTCĐ xã Mỹ Thắng phối hợp với Trung tâm GDNN - GDTX huyện mở lớp Giáo dục kỹ năng sống “kiềm chế cảm xúc” cho 715 học sinh; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và Học viện Nông nghiệp Việt Nam mở lớp “Ứng dụng an toàn sinh học trong sản xuất nông nghiệp” cho 72 học viên; kết hợp với Hội Cựu chiến binh giáo dục truyền thống noi gương Bộ đội Cụ Hồ, bồi dưỡng lòng yêu nước cho hơn 1.100 học sinh tiểu học và THCS. TTHTCĐ xã Mỹ Trung phối hợp với Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định và doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ thủ công mỹ nghệ mở lớp trung cấp điêu khắc nghề cho 35 học viên; phối hợp với Công ty Honda Thu Thủy mở lớp phổ biến kiến thức về an toàn giao thông cho 234 học viên. TTHTCĐ thị trấn Mỹ Lộc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của thị trấn mở các lớp chuyên đề về hướng dẫn chăm sóc lúa mùa và phòng trừ sâu bệnh; tuyên truyền tác hại của ma túy và cách phòng chống; phối hợp kỹ năng chăm sóc, khám sức khỏe người cao tuổi tại thị trấn; tuyên truyền bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới ở 11 tổ dân phố, tuyên truyền về phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. TTHTCĐ xã Mỹ Tân phối hợp với Ban Nông nghiệp xã mở lớp tập huấn kỹ thuật trồng cây hoa ly, phối hợp với người trồng hoa tiêu biểu mở lớp phổ biến kỹ thuật chăm sóc cây hoa ly… Bên cạnh đó, huyện tăng cường công tác chống mù chữ, củng cố vững chắc kết quả chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và bổ túc THCS. Đến nay, huyện đã đạt mục tiêu 100% dân số trong độ tuổi biết chữ, đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2, duy trì số người mới biết chữ tiếp tục học tập và không mù chữ trở lại; 100% xã, thị trấn củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, kết quả phổ cập giáo dục THCS. Phòng GD và ĐT huyện phối hợp với Trung tâm GDTX huyện tuyên truyền để mở lớp bổ túc THCS lớp 9 cho 35 học viên đủ điều kiện để tham gia xét tốt nghiệp bổ túc THCS. Việc triển khai Chương trình tủ sách lớp học, đến thời điểm hiện tại toàn huyện có 43.840 bản sách, 8.527 đầu mục sách và 415 tủ sách, tăng so với năm học 2017-2018 là 59 tủ sách và 3.910 quyển sách. Công tác dạy kỹ năng sống trong các nhà trường được tăng cường, đặc biệt là giáo dục kỹ năng sống trong các trường tiểu học, THCS. Nhiều đơn vị thực hiện tốt công tác này như các trường: Tiểu học Trần Quang Khải, Tiểu học Mỹ Hưng, THCS Mỹ Phúc, THCS Mỹ Hưng…

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động GDTX, thời gian tới huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành. Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập từ cơ sở; tiếp tục củng cố, phát triển mô hình hoạt động của các TTHTCĐ. Tăng cường công tác chống mù chữ, củng cố vững chắc kết quả xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, THCS./.

Bài và ảnh: Minh Thuận