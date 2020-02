Giao Thủy chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo

Giao Thủy chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo

Với sự chung tay chăm lo đầu tư của các xã, thị trấn, những năm gần đây ngành GD và ĐT huyện Giao Thủy đã có bước tiến toàn diện trên các lĩnh vực, từng bước nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo.

Năm học 2019-2020, Trường THCS Giao Phong được UBND xã đầu tư xây dựng nhà đa năng trên diện tích gần 600m2 với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng; đồng thời dành kinh phí 350 triệu đồng để trang bị 9 chiếc ti-vi 55 inch, 20 bộ máy tính, 60 bộ bàn ghế, quét vôi, sửa sang khuôn viên trường lớp. Sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã đã tiếp thêm động lực để thầy và trò nhà trường vươn lên trong dạy và học. Với 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, 1 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, 2 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện, nhà trường tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và không ngừng đổi mới sinh hoạt tổ, khối chuyên môn theo hướng thiết thực, hiệu quả; thường xuyên tham gia các hội thảo, hội thi, giao lưu nhằm rút kinh nghiệm trong giảng dạy; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục, đồng thời duy trì việc phụ đạo cho học sinh có học lực yếu, tổ chức dạy học phân luồng theo năng lực, phù hợp với từng đối tượng học sinh. Trong năm học vừa qua, nhà trường có 5 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, có 8 học sinh đạt giải trong kỳ thi học học sinh giỏi cấp huyện, xếp thứ 7/23 trường THCS trong huyện. Tại kỳ thi học sinh giỏi TDTT cấp huyện, nhà trường có 10 học sinh đạt giải, 1 em đoạt giải ở kỳ thi cấp tỉnh. Kết thúc năm học 2018-2019, toàn trường có 65,4% học sinh xếp loại học lực khá, giỏi, có 32,4% học sinh xếp học lực trung bình, xếp thứ 4/23 trường THCS trong toàn huyện. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10 năm học 2019-2020 đạt 95,2%.

Cô và trò Trường THCS Giao Tân trong một giờ học.

Đối với trường Mầm non Giao Lạc, được sự quan tâm của địa phương, từ năm 2015, nhà trường đã sáp nhập 3 điểm trường thành 2 điểm để tập trung đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, tạo thuận lợi cho việc quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục trẻ. Đến nay, nhà trường đã được xây mới 11 phòng học, 1 bếp ăn, 1 nhà đa năng và nâng cấp, sửa chữa các công trình phụ trợ, mua sắm trang thiết bị tổng trị giá khoảng 18 tỷ đồng, trong đó địa phương đầu tư hơn 15 tỷ đồng, số còn lại nhà trường kết hợp với Hội cha mẹ học sinh thực hiện xã hội hóa giáo dục. Với sự đầu tư đồng bộ, đầu năm học 2019-2020, Trường Mầm non Giao Lạc được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn và chuẩn kiểm định cấp độ III. Trên nền tảng đó, mỗi cán bộ, giáo viên nhà trường đã nỗ lực cố gắng trong giảng dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ theo phương châm lấy trẻ làm trung tâm. Do đó, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ không ngừng nâng cao, 100% số trẻ đến trường được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng, được nuôi ăn bán trú, chất lượng các bữa ăn luôn được cải thiện, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng của trường giảm còn 2,8%.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, Phòng GD và ĐT huyện Giao Thủy đã thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục, làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ, điều động sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên thực hiện việc bố trí, sử dụng, đào tạo, đào tạo lại bảo đảm đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ. Hàng năm, Phòng GD và ĐT huyện đều có chính sách hỗ trợ, động viên khuyến khích người dạy, người học và chỉ đạo các nhà trường tập trung thực hiện tốt việc bồi dưỡng đội ngũ đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong tình hình mới, quan tâm phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Đối với bậc học mầm non, các nhà trường có nhiều cách làm sáng tạo trong việc xây dựng, sử dụng không gian, tạo môi trường học tập trong và ngoài lớp học để trẻ được vui chơi, trải nghiệm, khám phá. Đồng thời chú trọng đổi mới môi trường giáo dục theo hướng mở, linh hoạt giúp trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động vui chơi và học tập. Đến nay, đã có 95,8% trẻ phát triển bình thường về chiều cao, cân nặng. Ở bậc tiểu học, các nhà trường chú trọng tăng cường các hoạt động thực hành, ứng dụng thực tiễn, tổ chức các câu lạc bộ môn học giúp học sinh bộc lộ năng khiếu. Tỷ lệ đánh giá năng lực học sinh đạt và tốt là 99,8%, trong đó loại tốt từ 79% trở lên. Các trường THCS chú trọng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, xây dựng kế hoạch theo chủ đề môn học, chủ đề tích hợp liên môn, đánh giá học sinh bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng với các cấp độ như nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng sáng tạo, tỷ lệ học sinh xếp loại khá giỏi đạt trên 70%. Năm học vừa qua, đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 của huyện đã đoạt 8 giải nhất, 26 giải Nhì, 13 giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, xếp thứ Nhất toàn đoàn. Nhiều đội tuyển được xếp thứ hạng cao như môn Địa lý, Tin học xếp thứ nhất, môn Lịch sử, Sinh học xếp thứ nhì, môn Hóa Học xếp thứ Ba. Tại các cuộc thi hùng biện tiếng Anh, sáng tạo khoa học kỹ thuật, Olympic các bộ môn văn hóa lớp 8, thi Thể dục thể thao, toàn đoàn đều đạt giải cao của tỉnh. Cùng với đó, kết quả thi vào lớp 10 THPT, ngành GD và ĐT Giao Thủy cũng đứng trong tốp đầu của tỉnh. Bằng nguồn xã hội hóa giáo dục kết hợp với nguồn ngân sách địa phương, trong năm học 2018-2019, ngành GD và ĐT huyện đã được đầu tư trên 40 tỷ đồng xây dựng 40 phòng học, phòng chức năng, nhiều công trình vệ sinh được cải tạo, trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ trong quá trình giảng dạy và học tập.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành từ huyện tới các xã, thị trấn nên các trường học ở huyện Giao Thủy đang nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020, phấn đấu giữ vững thành tích cả 3 cấp học đều được xếp loại xuất sắc, đứng trong tốp đầu của tỉnh./.

Bài và ảnh: Hồng Minh