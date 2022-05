Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh

Trường Mầm non Giao Thịnh làm theo lời Bác

Thời gian qua, Chi bộ Trường Mầm non Giao Thịnh (Giao Thủy) đã tích cực triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng bộ phận, từng cá nhân trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Từ đó, nhà trường đã tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục và chăm sóc trẻ, trở thành một trong những điển hình tiên tiến học tập và làm theo gương Bác trên địa bàn huyện.

Cô và trò Trường Mầm non Giao Thịnh trong một giờ "bé làm quen với ngoại ngữ".

Cô giáo Lê Thị Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều năm qua, bên cạnh việc quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Giám hiệu nhà trường đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên gắn chức trách, nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân và vị trí công tác. Cán bộ quản lý nhà trường luôn thực hiện tốt việc nêu gương, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động; giáo viên chú trọng vào nâng cao chất lượng giảng dạy, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, tiết kiệm văn phòng phẩm, tác phong làm việc, sinh hoạt nhanh nhẹn và khoa học…; nhân viên nhà bếp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm… Đặc biệt, trong quá trình triển khai Chỉ thị 05, Chi ủy, Ban Giám hiệu nhà trường chú trọng làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, lý luận chính trị, kiến thức, kỹ năng sư phạm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; lấy chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, chất lượng công việc làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Nhà trường cũng yêu cầu các giáo viên, cán bộ, nhân viên phải luôn rèn giũa, có tác phong ăn mặc gọn gàng, lịch sự, đúng phong cách nhà giáo để nêu gương học sinh. Bên cạnh đó, nhằm thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, hàng năm, Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; tham gia các cuộc thi do cấp trên phát động; khuyến khích thiết kế bài giảng điện tử, từ đó tạo cơ hội cho trẻ tham gia các hoạt động theo phương châm “Học mà chơi, chơi mà học”. Trong giảng dạy, đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn chủ động nghiên cứu, tích hợp nội dung trong các tiết dạy, với các nội dung như xem tranh, ảnh, phim tư liệu, nghe kể chuyện, đọc thơ, nghe các bài hát về Bác Hồ. Lồng ghép nội dung giáo dục truyền thống cách mạng, kỹ năng sống qua các trò chơi dân gian, tham quan dã ngoại tại một số khu di tích. Đồng thời, đa dạng hóa việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, giúp trẻ phát triển thể chất, năng khiếu, hiểu biết xã hội. Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ngay từ đầu năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các giáo viên thực hiện soạn bài đầy đủ, chất lượng theo chương trình giáo dục mầm non; thường xuyên tổ chức cho các giáo viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở các trường bạn. Các giáo viên thường xuyên được đi tập huấn chuyên đề về tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ theo từng độ tuổi. Hàng năm có trên 93,1% giáo viên tham gia phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, nhiều giáo viên đạt loại khá, giỏi cấp trường, cấp huyện. Đến nay, nhà trường có 29 cán bộ, giáo viên, trong đó 100% giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn. Thực hiện chuyên đề: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020”, nhà trường đã đạt 23/23 chỉ số, được Sở GD và ĐT kiểm tra đánh giá xếp loại tốt, nhân diện rộng mô hình. Cán bộ, giáo viên nhà trường cũng tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ” với các nội dung: bảo đảm môi trường trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh; chú ý đến giáo dục kỹ năng tự phục vụ, nền nếp thói quen vệ sinh của trẻ; tích cực sưu tầm các trò chơi dân gian và các bài hát dân ca để đưa vào chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ; chú trọng đến những mô hình, đồ chơi tự làm trong việc giảng dạy… Trong dịp trẻ nghỉ học phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện phong trào “Tự làm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học” và tổ chức hội thi “Góc hoạt động thông minh” đã có 100% giáo viên các nhóm lớp tham gia và đã bổ sung nhiều đồ dùng đồ chơi tự tạo phát triển trí tuệ cho trẻ vào các góc chơi, lôi cuốn được đông đảo cha mẹ trẻ cùng tham gia, hỗ trợ, ủng hộ kinh phí, nguyên liệu, đồ dùng... đem lại hiệu quả cao và sự hào hứng của trẻ. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe được Trường Mầm non Giao Thịnh thực hiện tốt. Ngoài việc hàng năm 100% trẻ được cân đo, theo dõi biểu đồ tăng trưởng thì đội ngũ cô nuôi luôn thực hiện nghiêm túc nội quy bếp ăn, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Thực đơn mỗi ngày của trẻ được thay đổi thường xuyên và niêm yết công khai tại bảng tin của nhà trường.

Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cô và trò Trường Mầm non Giao Thịnh đã có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt. Những năm qua, chất lượng chăm sóc, giáo dục của nhà trường luôn đạt kết quả tốt. Chất lượng công tác giảng dạy các lĩnh vực khối 2, 3, 4, 5 tuổi đạt 92-98%. Chất lượng nuôi ăn bán trú, từ năm 2016 đến nay đạt 100%. Công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi xếp thứ nhất trong tổng số 22 đơn vị trường mầm non trong huyện. Các năm học, 100% trẻ em hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục mầm non, trong đó 2 năm liền được xếp trong tốp dẫn đầu của huyện./.

Bài và ảnh: Hồng Minh