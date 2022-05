Nghĩa Hưng chủ động đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ nội địa

Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng đa dạng, ngoài hệ thống đường bộ, huyện có 19km bờ biển và 3 con sông lớn là sông Đào, sông Đáy, sông Ninh Cơ; có bến phà Đống Cao, xã Nghĩa Minh và cầu phao Ninh Cường địa bàn thị trấn Liễu Đề do Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Nam quản lý; bến đò Quang Thiện nằm trên địa bàn thị trấn Quỹ Nhất do UBND xã Quang Thiện (Kim Sơn, Ninh Bình) quản lý và 22 bến khách ngang sông đang hoạt động do UBND huyện quản lý.

Công an xã Nghĩa Minh kiểm tra, tuyên truyền, vận động người đi đò chấp hành pháp luật về đảm bảo ATGT đường thuỷ nội địa tại bến phà Đống Cao.

Với số lượng bến khách ngang sông nhiều, lưu lượng người và phương tiện qua lại đông nên công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa luôn được UBND huyện chú trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện chỉ đạo của Ban ATGT tỉnh, đầu năm 2022, UBND huyện đã kiện toàn Ban ATGT huyện, chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT. Trong đó, Ban ATGT huyện chỉ đạo các đơn vị thành viên như: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, các đoàn thể... đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa bằng kết hợp phát động tổ chức các mô hình phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” và công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trên tuyến đường thủy. Hàng năm UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng xây dựng phương án phòng chống thiên tai, trong đó chú trọng đảm bảo ATGT đường thuỷ nội địa trước, trong mùa mưa bão. UBND các xã, thị trấn có bến khách và phương tiện chở khách ngang sông chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn thường xuyên tổ chức kiểm tra và ký cam kết với chủ bến khách và phương tiện chở khách ngang sông về đảm bảo thực hiện mọi quy định của pháp luật về ATGT đường thuỷ nội địa như: Phương tiện chở khách, bến bãi, trang thiết bị dụng cụ, phao cứu sinh, người lái phương tiện, thủ tục đăng ký, đăng kiểm, bằng lái hoặc chứng chỉ lái đò. Các trường hợp phương tiện và thiết bị, dụng cụ hư hỏng phải kịp thời sửa chữa ngay, nếu thiếu các chứng chỉ, giấy phép hoạt động phải bổ sung kịp thời. Kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với những phương tiện chở khách ngang sông thiếu thiết bị an toàn không đảm bảo thủ tục. Đồng thời để đảm bảo ATGT đường thuỷ nội địa trong mùa mưa bão, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Nghĩa Hưng yêu cầu các phương tiện vận tải đường thuỷ nội địa dừng hoạt động khi gió cấp 6, lũ báo động từ cấp 2 trở lên (trừ trường hợp có lệnh huy động của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện). Tất cả các phương tiện vận tải phải được trang bị đủ phao cứu sinh, áo phao cho người đi đò theo quy định, chủ động đưa phương tiện vào nơi trú ẩn khi có áp thấp nhiệt đới, bão xảy ra. Tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân việc thực hiện giải toả các vi phạm và không tái lấn chiếm hành lang ATGT đường thuỷ nội địa. Yêu cầu UBND xã Nghĩa Sơn tổ chức một tổ cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng ứng cứu, giải phóng luồng trên kênh Quần Liêu trong mùa lũ, bão. Khi có tình huống chìm đắm tàu thuyền trên địa bàn xã, thị trấn nào thì địa phương đó tổ chức lực lượng cứu hộ, cứu nạn và báo cáo kịp thời về Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng để phối hợp nhằm giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Đầu tháng 4-2022 UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Công an huyện tổ chức đợt kiểm tra về thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo ATGT đường thuỷ nội địa đối với các bến khách và ph­ương tiện chở khách ngang sông trước mùa mưa bão. Tại 22 bến khách ngang sông thuộc UBND huyện quản lý có tổng số 22 phương tiện chở khách; có 18 phư­­­ơng tiện đăng ký, đăng kiểm an toàn kỹ thuật tại Sở GTVT Nam Định; 4 ph­­­ương tiện đăng ký, đăng kiểm an toàn kỹ thuật tại Sở GTVT Ninh Bình. Qua đợt kiểm tra chuyên ngành trước mùa mưa bão năm nay đã phát hiện một số tồn tại như: có giấy phép hoạt động của 5 bến khách ngang sông hết hạn (gồm các bến: Đồng Liêu, xã Nghĩa Lạc; Bình Hải, xã Nghĩa Hồng; Âm Sa, xã Nghĩa Phú; Văn Giáo, xã Nghĩa Hùng và Gót Tràng, xã Phúc Thắng); 2 phương tiện chở khách ngang sông có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn (gồm Bơn Ngạn, xã Nghĩa Sơn và Thượng Trại, xã Nghĩa Hùng). 4 bến Tân Lý, xã Nghĩa Sơn; Đồng Liêu, xã Nghĩa Lạc; Bình Hải, xã Nghĩa Hồng và Âm Sa, xã Nghĩa Phú không có biển báo hiệu bến khách ngang sông. 4 bến Đò Xanh, xã Hoàng Nam; Bơn Ngạn, xã Nghĩa Sơn; Đồng Liêu, xã Nghĩa Lạc và Thượng Trại, xã Nghĩa Hùng không có nội quy bến khách ngang sông và 2 bến là Âm Sa, xã Nghĩa Phú; Gót Tràng, xã Phúc Thắng nội quy bị mờ. Có 6 ph­­­ương tiện chở khách ngang sông gồm: Ninh Mỹ, xã Nghĩa Lạc; Bình Hải, xã Nghĩa Hồng; Âm Sa, xã Nghĩa Phú; Thượng Trại, xã Nghĩa Hùng; Cống Tòa, xã Nghĩa Hải; Nam Điền, xã Nam Điền thiếu thiết bị an toàn so với quy định (áo phao, dụng cụ nổi cá nhân cầm tay). Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các chủ bến khách và chủ phương tiện chở khách ngang sông cần phải khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót; nếu không khắc phục, để xảy ra mất ATGT đường thủy nội địa thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm tr­­­ước pháp luật.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn các bến khách ngang sông, nhiều năm qua huyện Nghĩa Hưng được Ban ATGT tỉnh đánh giá là đơn vị thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa. Phát huy những kết quả đã đạt được, để đảm bảo trật tự ATGT đường thuỷ nội địa trước mùa mưa bão năm nay, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực l­ượng Công an xã tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các chủ bến và chủ ph­­ương tiện chở khách ngang sông. UBND các xã và các chủ bến khách, chủ phương tiện chở khách ngang sông ký cam kết về việc đảm bảo ATGT đường thuỷ nội địa gắn với phòng, chống dịch COVID-19 và yêu cầu thực hiện nghiêm cam kết. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện về các điều kiện hoạt động, khai thác của bến khách và phương tiện chở khách ngang sông trên địa bàn hành chính xã quản lý. UBND huyện yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra liên ngành, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp phương tiện, công trình giao thông có nguy cơ không đảm bảo ATGT đường thủy; vi phạm thiếu trang thiết bị đảm bảo an toàn, không chấp hành nội quy an toàn trên phương tiện; không mặc áo phao hoặc mang dụng cụ nổi cứu sinh khi tham gia giao thông trên phương tiện chở khách ngang sông./.

