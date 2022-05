Trực Ninh phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài

Từ nhiều năm nay, Hội Khuyến học huyện Trực Ninh đã đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với nhiều hình thức, mô hình phong phú, sáng tạo ở khắp các xã, thị trấn. Hoạt động của Hội đã góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng, Nhà nước và nâng cao vai trò của công tác khuyến học, khuyến tài trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại địa phương.

Phòng học môn Tin học của Trường THCS Trực Mỹ đảm bảo điều kiện cho việc dạy và học.

Hội Khuyến học huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới từng gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng về các tiêu chí trong xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị, cộng đồng học tập cũng như nhân rộng các gương sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài, những điển hình về “dạy tốt - học tốt”; thường xuyên phối hợp với các cơ quan đoàn thể, các tổ chức văn hóa, kinh tế - xã hội để xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, xã hội học tập. Các chi hội khuyến học, dòng họ hiếu học đã tích cực khen thưởng kịp thời những gương học sinh vượt khó học giỏi, những sinh viên xuất sắc, sinh viên đỗ thủ khoa… Đến nay, toàn huyện đã có 779 chi hội và ban khuyến học, trong đó có 286 chi hội khuyến học thôn, làng; 77 chi hội cơ quan, trường học; 391 chi hội dòng họ, 15 chi hội nhà chùa, 31 chi học xứ họ đạo. Năm 2021, các tổ chức hội cơ sở đã kết nạp thêm 5.910 hội viên, nâng toàn huyện có tổng số 67.305 hội viên, đạt tỷ lệ 39% so với dân số toàn huyện. Nhiều xã, thị trấn có 100% đảng viên là hội viên khuyến học. Ở hầu hết các Hội, chi hội khuyến học đều do các đảng viên giữ cương vị chủ tịch hội, chi hội trưởng và tham gia trong BCH Hội Khuyến học cơ sở. Công tác khuyến học, khuyến tài được gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư’’, và xây dựng “Gia đình văn hóa’’, Hội Khuyến học huyện đã phát động sâu rộng phong trào “gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập’’ ở các địa bàn dân cư. Các tổ chức khuyến học trên cùng địa bàn khu dân cư đã liên kết, hỗ trợ, bổ sung cho nhau hoạt động thường xuyên, liên tục, đồng bộ tạo thành phong trào thi đua chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Hàng năm, Hội Khuyến học huyện tổ chức hội thảo, tập huấn cho cán bộ Hội trong toàn huyện và tổ chức khảo sát, đánh giá theo tiêu chí gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Theo báo cáo của các Hội Khuyến học xã, thị trấn, đến cuối năm 2021 đã có 57.237 gia đình hội viên đăng ký đạt danh hiệu gia đình học tập, đạt 97,1%, trong đó có 40.638 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”. Những dòng họ học tập tiêu biểu như: họ Vũ Đức Minh Viễn ở xã Phương Định, họ Đoàn Đại tộc ở xã Trực Mỹ, họ Nguyễn Vũ ở xã Trung Đông, họ Đài Sư Tích ở thị trấn Cổ Lễ… Những thôn, làng tiêu biểu trong phong trào xây dựng cộng đồng học tập như: thôn Hợp Thịnh, thôn Hòa Bình ở xã Phương Định; xóm An Ninh ở xã Trực Cường; xóm 3 xã Trực Thắng; làng Nam Ngoại xã Trực Mỹ; làng Sa Nhì xã Trực Nội... Mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng đều có cách làm khác nhau với các hình thức khuyến học, khuyến tài đa dạng, phong phú như: xây dựng hương ước khuyến học, tiếng kẻng khuyến học, sổ vàng khuyến học, heo đất khuyến học, báo công trước tổ đường, tổ chức lễ vinh quy bái tổ cho người đỗ đạt cao, khen thưởng thầy giáo, cô giáo dạy giỏi, học sinh, sinh viên giỏi… tạo “đòn bẩy” mạnh mẽ để thúc đẩy phong trào học tập ở địa phương. Hiện tại, toàn huyện có 21 xã, thị trấn đều đạt tiêu chuẩn cộng đồng học tập cấp xã xếp loại tốt. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, huyện Trực Ninh cùng với 3 đơn vị huyện, thành phố trong tỉnh thực hiện thí điểm mô hình công dân học tập. Các xã Trực Nội, Trực Cường và thị trấn Cát Thành được chọn thí điểm xây dựng mô hình công dân học tập, qua điều tra, thẩm định đã có 100% công dân được thí điểm đạt tiêu chí công dân học tập, trong đó 57% được xếp loại tốt được Trung ương Hội Khuyến học và Hội Khuyến học tỉnh đánh giá cao.

Bên cạnh đó, để kịp thời động viên, khen thưởng những giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong dạy và học, trợ cấp, cấp học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đóng góp giúp các nhà trường xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, các cấp Hội khuyến học trong huyện còn tích cực vận động nhân dân và các doanh nghiệp, đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đóng góp xây dựng quỹ hội trên 12 tỷ đồng. Tiêu biểu như các xã: Phương Định, Trung Đông, Liêm Hải, Trực Mỹ, Trực Đại, Trực Cường, Trực Thái có số quỹ trên dưới 1 tỷ đồng. Nếu năm 2019 toàn huyện có 8 dòng họ có quỹ khuyến học đạt 100 triệu đồng trở lên, thì đến nay đã có 39 dòng họ, thôn làng có quỹ 100 triệu đồng trở lên. Bên cạnh đó, huyện còn có Quỹ Khuyến học Đào Sư Tích với trên 2 tỷ đồng. Ngoài số tiền huy động xây dựng quỹ, nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ, tài trợ để xây dựng cơ sở vật chất trường học ở các địa phương. Từ nguồn Quỹ khuyến học, Hội Khuyến học huyện, Hội Khuyến học các xã, thị trấn, các chi hội dòng họ, thôn làng, cơ quan, trường học… đã trao thưởng cho giáo viên dạy tốt, học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, trao học bổng cho các em mồ côi, các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn… mỗi năm trên 1 tỷ đồng. Riêng Quỹ Khuyến học Đào Sư Tích trao thưởng và cấp học bổng hàng năm trên 200 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp Hội Khuyến học đã phối kết hợp với Hội Cựu giáo chức, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… đẩy mạnh các hoạt động vận động hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng gia đình hiếu học, gia đình văn hóa, xây dựng quỹ học bổng và tham gia các chương trình học tập cộng đồng… Trong những năm qua, bình quân mỗi năm đã có gần 100 lớp học chuyên đề được mở tại các Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn, thu hút khoảng 8.000 lượt người đến học, góp phần tích cực trong việc xây dựng xã hội học tập tại địa phương. Trong đó, năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, toàn huyện mở được 41 lớp học, thu hút 1.900 lượt người đến học tập.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp Hội Khuyến học trong huyện tiếp tục tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của các cấp Hội Khuyến học trong đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng xã hội, xây dựng xã hội học tập để phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng lan toả sâu rộng./.

Bài và ảnh: Hồng Minh