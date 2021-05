Tổ "Cựu chiến binh vì dân" ở Mỹ Tiến

Thành lập từ năm 2018 với 32 thành viên, sau gần 3 năm hoạt động, Tổ “Cựu chiến binh (CCB) vì dân” xã Mỹ Tiến (Mỹ Lộc) đã phối hợp với các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân; tuần tra, canh gác, nắm bắt tình hình góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn các thôn, xóm.

Tổ “CCB vì dân” xã Mỹ Tiến tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Đầu năm 2021, gia đình anh Nguyễn Văn L, thôn Vị Việt có mâu thuẫn, khúc mắc, vợ anh buồn chán bỏ về nhà mẹ đẻ ở. Qua công tác nắm tình hình tại địa bàn dân cư, Tổ “CCB vì dân” đã xuống nhà anh L động viên, phân tích thiệt hơn. “Mưa dầm thấm lâu”, anh L hiểu ra chủ động xuống đón vợ về nhà cùng bàn bạc lại việc gia đình. Đến nay, vợ chồng anh đã vui vẻ, hòa thuận trở lại, công việc làm ăn, kinh tế do đó cũng ổn định theo. Anh L chia sẻ: “Gia đình tôi rất cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, khích lệ của các cấp chính quyền, đặc biệt là Tổ “CCB vì dân”. Nhờ có sự động viên của các thành viên trong tổ mà tôi đã có dịp nhìn nhận lại bản thân, từ đó rút ra những sai lầm và kịp thời sửa chữa để xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc”. Năm 2018, khi xã Mỹ Tiến tập trung xây dựng NTM, cùng với chính quyền địa phương, nhân dân, Hội CCB trong đó nòng cốt là các Tổ “CCB vì dân” đã chung tay đóng góp công sức để xây dựng các công trình NTM. Theo đó, Hội CCB xã đã đứng ra nhận làm 7 hạng mục công trình ở 6 thôn xóm và khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ gồm: Xây cổng, tường bao nhà văn hóa, sân vận động, bảng tin, cột cờ, lắp đèn chiếu sáng… với tổng số tiền 215 triệu đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí do Hội CCB xã và các Tổ “CCB vì dân” kêu gọi từ nguồn xã hội hóa và hội viên đóng góp.

Từ khi được thành lập, Tổ “CCB vì dân” xã Mỹ Tiến đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; xây dựng quy chế hoạt động. Ban chỉ đạo “Tổ CCB vì dân” xã đã phối hợp với cấp ủy, các thôn, xóm rà soát, lựa chọn những người có năng lực, nhiệt huyết để mời tham gia. Theo đó, các thành viên trong tổ là những người có tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, tuyên truyền giáo dục, vận động, thuyết phục quần chúng tham gia trấn áp các loại tội phạm và có uy tín trong cộng đồng dân cư. Đồng chí Trần Văn Duyệt, Chủ tịch Hội CCB xã Mỹ Tiến cho biết: “Sau khi lựa chọn được những người có đủ các tiêu chuẩn, 6 “Tổ CCB vì dân” tại 6 thôn xóm được thành lập. Mỗi tổ gồm 5-7 thành viên, nòng cốt là hội viên CCB đang tham gia làm phó thôn, công an viên, thôn đội trưởng, chủ nhiệm Câu lạc bộ Cựu quân nhân. Trong hoạt động, các Tổ “CCB vì dân” tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Mặt khác, phối hợp, nắm tình hình dư luận, những bức xúc và nguyện vọng của nhân dân, chủ động nắm bắt và trao đổi thông tin giữa CCB và công an về các hoạt động tội phạm, tai tệ nạn xã hội, các sự việc xảy ra ở các thôn, xóm cũng như các biểu hiện bất thường để cùng nhau bàn bạc, thống nhất cách giải quyết. Khi phát hiện xảy ra tình trạng mất trật tự an ninh ở thôn, xóm, Tổ “CCB vì dân” và lực lượng Công an nhanh chóng kịp thời có mặt tại hiện trường để thống nhất cách giải quyết, không để xảy ra diễn biến phức tạp, giữ gìn sự đoàn kết, được nhân dân trong xã đồng tình ủng hộ. Từ năm 2018 đến nay, các Tổ “CCB vì dân” đã tổ chức hòa giải thành công 18/18 vụ việc, trong đó có những vụ việc rất phức tạp liên quan tới mốc giới đất đai giữa các hộ dân, mâu thuẫn, xích mích trong cộng đồng dân cư, các vụ va chạm giao thông... Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đối với các mâu thuẫn liên quan đến đất cát, va chạm gia đình…, các thành viên trong tổ xuống tận nơi vận động tuyên truyền, phân tích các hậu quả về các hành vi vi phạm pháp luật và những ảnh hưởng lâu dài đến tình cảm gia đình, làng xóm… Đối với những vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, tổ “CCB vì dân” đều có mặt kịp thời, phối hợp với nhân dân đưa người bị nạn đi cấp cứu, làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản. Không chỉ làm tốt công tác hòa giải, giữ gìn ANTT, các Tổ “CCB vì dân” xã Mỹ Tiến còn cùng với các chi hội CCB, các tổ đóng góp sức người, sức của vào việc xây dựng những công trình NTM mang đậm dấu ấn CCB như công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phong trào ngày “Thứ bảy, Chủ nhật xanh”.

Mặc dù hầu hết các thành viên trong Tổ “CCB vì dân” ở Mỹ Tiến đều đã cao tuổi nhưng rất hăng hái, nhiệt tình với công việc chung. Vào những dịp lễ, tết hay khi thôn xóm, làng xã có sự kiện lớn, hàng ngày, hàng đêm người dân thường xuyên nhìn thấy các thành viên tổ “CCB vì dân” đi tuần tra, canh gác. Qua đó, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh tạo sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên