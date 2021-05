Công an Hải Hậu thi đua mỗi ngày làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân

Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an huyện Hải Hậu tích cực phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, các đoàn thể, các xã, thị trấn triển khai đồng bộ, hiệu quả phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, nhằm giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Công an Hải Hậu triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Đại tá Phạm Văn Oánh, Trưởng Công an huyện Hải Hậu cho biết: “Từ đặc điểm, tình hình địa phương nên năm 2021 Công an huyện xác định tập trung bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó chủ động phát hiện, đấu tranh kịp thời làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành các hội, nhóm chống đối, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh tôn giáo, an ninh xã hội, an ninh tuyến biển; đặc biệt bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; kết hợp giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ trong tấn công trấn áp làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đổi mới công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, tích cực tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử. Triển khai quyết liệt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm an ninh, an toàn giam giữ, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng tại địa bàn cơ sở, giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện. Tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần phòng ngừa tội phạm, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao uy tín, hình ảnh người Công an Hải Hậu vì nước quên thân, vì dân phục vụ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đề cao tính nêu gương, trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu đơn vị; đẩy lùi tiêu cực, không có cán bộ, chiến sĩ sai phạm phải xử lý kỷ luật. Thực hiện tốt khẩu hiệu hành động của lực lượng Công an nhân dân: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và giữ vững danh hiệu Đơn vị Quyết thắng với khẩu hiệu: “Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hải Hậu đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; mỗi ngày làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân”.

Với việc triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, từ đầu năm 2021 đến nay Công an Hải Hậu đã sớm điều tra, khám phá ra nhiều vụ việc phức tạp. Ngày 26-12-2020, nhận được đơn trình báo của các anh Phạm Thanh Hà và Phạm Vũ Điền ở xã Hải Phương với nội dung bị kẻ gian lấy trộm 4 bình ắc quy trên 2 xe ô tô tải, tổng trị giá khoảng 4,5 triệu đồng, Công an huyện đã nhanh chóng kiểm tra, khám phá; xác định Trần Quang Huy (SN 1984) và Đặng Văn Thanh (SN 1980) đều trú ở thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy) là đối tượng trộm cắp bình ắc quy và tiến hành các bước khởi tố để xử lý theo quy định của pháp luật. Vào 18h ngày 14-1, Công an huyện bắt quả tang Đặng Minh Hiện (SN 1968) ở xóm Xuân Phong, xã Hải Hòa có hành vi tàng trữ 18 hộp pháo nổ loại giàn 36 quả, trọng lượng 27kg tại nhà. Ngày 28-1, Công an huyện đã ra quyết định khởi tố Đặng Minh Hiện về tội “tàng trữ hàng cấm”. Ngày 17-2, lực lượng Công an phát hiện tài khoản Facebook cá nhân “Gioi Tran” đăng tải trên trang Fanpage “Những người con Hải Hậu” với nội dung: “Các con được nghỉ tết dài” kèm theo hình ảnh chụp Tờ trình số 362/TTr-SGDĐT ngày 15-2-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về việc tiếp tục tạm thời nghỉ học đối với trẻ em, học sinh, sinh viên và tạm dừng một số hoạt động giáo dục để phòng, chống dịch COVID-19. Ngày 20-2, Công an huyện đã xử lý vi phạm hành chính đối với Trần Văn Giới (SN 1989) ở xóm 6, xã Hải Phương về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội, số tiền 5 triệu đồng. Ngày 4-3, Công an huyện phối hợp với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ (Công an tỉnh) tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo thông báo số 26 ngày 19-2-2021 của UBND tỉnh tại các cơ sở kinh doanh karaoke, dịch vụ internet và trò chơi điện tử trên địa bàn các xã, thị trấn: Yên Định, Cồn, Hải Hà, Hải Thanh, Hải Phương. Kết quả, đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ internet và trò chơi điện tử “Netvip” thuộc xóm 3, xã Hải Thanh do anh Nguyễn Huy Hoàng làm chủ vì đã vi phạm quy định không tạm dừng hoạt động kinh doanh từ 12h ngày 20-2-2021. Tại thời điểm kiểm tra có 43 người đang có mặt tại cơ sở, 34 máy đang hoạt động. Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính, số tiền 10 triệu đồng. Ngày 6-3, nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Nam (SN 1980) ở xóm 6, xã Hải Phúc, nội dung đêm ngày 5-3 rạng sáng ngày 6-3, kẻ gian cậy cửa, trèo tầng 2 của gia đình lấy trộm 1 máy tính xách tay và 1 điện thoại di động, tổng trị giá khoảng 19 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã sớm làm rõ đối tượng Cao Văn Hoan (SN 1997) ở tổ dân phố Lâm Thượng, thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy) chính là kẻ gian, dùng thủ đoạn đột nhập qua tum cửa tầng 2 nhà anh Nam để lấy trộm tài sản...

Những chiến công của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hải Hậu đã góp phần vào việc ổn định tình hình, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Bài và ảnh: Xuân Thu