Mô hình giáo dục mầm non mới ở Ý Yên

Trường Mầm non tư thục Hạnh Phúc, thị trấn Lâm (Ý Yên) mới được thành lập hơn 2 năm nhưng đến nay đã khẳng định được uy tín, chất lượng về mô hình giáo dục mầm non mới trên địa bàn.

Một giờ học ngoài trời ở Trường Mầm non tư thục Hạnh Phúc (thị trấn Lâm) (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Với cơ sở vật chất được xây dựng đồng bộ và hiện đại, gồm 7 phòng học, 1 sân chơi 300m2, sân bóng 1.000m2 được trải thảm cỏ cùng các phòng chức năng có đầy đủ đồ dùng, đồ chơi, có bồn hoa cây cảnh, cây bóng mát vừa để trẻ được học và trải nghiệm, phát triển thể chất, các kỹ năng. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, đủ điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ theo tiêu chuẩn. Hiện tại nhà trường có 8 lớp học với gần 200 học sinh, trong đó có 5 lớp mẫu giáo và 3 lớp nhà trẻ. Để nâng cao chất lượng giáo dục, ban giám hiệu nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, giáo viên sáng tạo đồ dùng dạy học, viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm để nâng cao chất lượng dạy và học; xây dựng trường an toàn, thân thiện. Ban giám hiệu cũng thường xuyên tổ chức thăm lớp dự giờ để kiểm tra đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên đồng thời tạo mọi điều kiện khuyến khích giáo viên học tập, tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn do các đơn vị giáo dục tổ chức. Với việc đổi mới cách thức quản lý, áp dụng những phương pháp mới vào giảng dạy, như: Cho trẻ tiếp cận với công nghệ thông qua ứng dụng kidsmart trên máy vi tính; lấy trẻ làm trung tâm, phát huy năng lực của trẻ, tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non; tổ chức các buổi học ngoại khóa ngoài trời để trẻ được vui chơi, trải nghiệm, học tập; cho trẻ hóa thân vào các nhân vật; đọc thơ; làm bưu thiếp; vẽ tranh với nhiều chủ đề..., đã giúp cho trẻ được phát triển toàn diện. 100% học sinh của trường đều được học theo phương pháp Montessori - Glendoman kết hợp với giáo dục STEM. Chương trình học luôn được đội ngũ giáo viên nghiên cứu đổi mới với sự tư vấn của các chuyên gia đầu ngành về phương pháp Montessori, STEM và căn cứ vào năng lực thực tế của học sinh để đảm bảo chương trình học luôn phù hợp với sự tiến bộ của từng bé, không gây quá tải với khả năng của học sinh mà vẫn khuyến khích các bé tư duy, sáng tạo và độc lập. Đối với các trẻ lớp 5 tuổi, ngoài chương trình phổ cập mầm non theo quy định của Bộ GD và ĐT, các em được bồi dưỡng tiếng Anh với người nước ngoài, toán tư duy và luyện chữ. Vì vậy hiện nay trẻ lớp 5 tuổi ngoài khả năng đọc, viết thành thạo, còn có thể tính nhanh các phép tính cộng trừ cơ bản, viết theo chuẩn phông chữ của Bộ GD và ĐT, tự giới thiệu bản thân và giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh. Các tiết học STEM đã giúp học sinh không chỉ hiểu nguyên lý cấu tạo, hoạt động của các vật dụng con chế tạo, cách vận dụng vào thực tế mà còn kích thích trẻ sáng tạo theo sở thích cũng như cá tính. Đặc biệt, các tiết học cooking đã giúp trẻ không chỉ làm quen với việc chế biến món ăn mà còn giúp gắn kết và rèn luyện tinh thần làm việc nhóm… Vì vậy trẻ rất thích thú với các hoạt động này. Bên cạnh đó, nhà trường đẩy mạnh các giải pháp xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; thực hiện tốt việc lồng ghép các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục kỹ năng sống vào các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương và chương trình giáo dục mầm non mới. Nhà trường đã chỉ đạo và triển khai tới 100% giáo viên trong toàn trường thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong năm học phù hợp với từng độ tuổi vào các hoạt động hàng ngày ở mọi lúc, mọi nơi; có cán bộ chuyên trách về công tác y tế trường học, được tập huấn để thực hiện tốt các hoạt động sơ cứu, cấp cứu tai nạn thương tích. Giáo viên, nhân viên trong trường được cung cấp những kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ và cách phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ. Do vậy trong 2 năm học vừa qua, nhà trường không có trường hợp trẻ bị thương tích xảy ra; 100% trẻ đến trường được nuôi ăn bán trú, được ăn uống đủ chất, cân đối định lượng thức ăn, thường xuyên thay đổi thực đơn theo mùa vụ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, khẩu phần ăn. 100% các cháu được cân đo, khám sức khỏe định kỳ. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và trẻ suy dinh dưỡng thấp còi chỉ còn 1-2%. Chị Phạm Thị Loan, ở thị trấn Lâm có 2 con học tại Trường Mầm non Hạnh Phúc ngay từ những ngày đầu thành lập, cho biết: “Qua tìm hiểu tôi thấy, các giáo viên nhà trường nhiệt tình dạy dỗ và chăm sóc các cháu, các trang thiết bị đảm bảo cho công tác giáo dục, chăm sóc trẻ. Tôi yên tâm khi gửi các cháu vào học tại trường”.

Qua gần 2 năm hoạt động, Trường Mầm non tư thục Hạnh Phúc đã huy động đủ số trẻ theo quy định và tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tốt, ngày càng thu hút nhiều hơn số trẻ trên địa bàn thị trấn Lâm và các xã lân cận vào học. Kết quả kiểm tra, đánh giá hàng năm, 100% các cháu ăn bán trú tại trường được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần, không xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm. Nhà trường được đánh giá là một trong những trường mầm non ngoài công lập có chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục tốt trên địa bàn huyện Ý Yên./.

Bài và ảnh: Hồng Minh