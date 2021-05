Phấn đấu hoàn thành sớm chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh

Cùng với cả nước, chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh đang bước vào giai đoạn cao điểm. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ các tổ cấp CCCD chia ca làm xuyên đêm đã trở nên bình thường tại thời điểm này. Báo Nam Định đã phỏng vấn Đại tá, PGS.TS Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh về quá trình triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD trên địa bàn tỉnh.

PGS.TS. Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Nam Định về tiến độ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử. Ảnh: Xuân Thu

Phóng viên: Từ ngày 1-1-2021, Công an tỉnh Nam Định triển khai cấp CCCD gắn chíp điện tử cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Xin đồng chí cho biết, người dân được hưởng lợi gì khi sử dụng CCCD gắn chíp điện tử?

Đại tá Phạm Văn Long: Thẻ CCCD gắn chíp đang là xu thế nhiều nước trên thế giới áp dụng bởi có nhiều ưu điểm hơn so với mã vạch. Độ bảo mật của thẻ CCCD gắn chíp điện tử cao hơn, có thể lưu trữ được nhiều thông tin hơn. Thẻ có thể tích hợp thêm thông tin của các bộ, ngành khác về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bằng lái xe; có thể lưu trữ nhiều loại giấy tờ có giá trị... Qua đó, có thể phòng tránh được việc các loại giấy tờ bị giả mạo cũng như chi phí cho việc công chứng giấy tờ truyền thống; tạo sự thuận lợi cho công dân khi thực hiện các giao dịch trực tuyến của Chính phủ điện tử. Đáng chú ý, khi CCCD gắn chíp điện tử có tích hợp đầy đủ các thông tin, lúc đó người dân đi giao dịch và làm các thủ tục sẽ không phải mang nhiều loại giấy tờ, chỉ cần dùng thẻ CCCD có gắn chíp thì sẽ thực hiện được các giao dịch. Mức độ bảo mật của chíp rất cao nên thông tin định danh của công dân được lưu trên CCCD gắn chíp là không thể thay đổi, không thể giả mạo và việc đối sánh sinh trắc học có thể được thực hiện ngay trên chíp, hạn chế tối đa giả mạo danh tính. Cũng cần khẳng định, chíp gắn trên thẻ CCCD không có chức năng định vị, theo dõi để xác định vị trí của công dân mà là để lưu trữ các thông tin của công dân với mục tiêu là tạo điều kiện thuận tiện cho công dân thực hiện các giao dịch hành chính, đi lại, nâng cao hiệu quả của Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Việc tích hợp, sử dụng thông tin trên chíp tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Trong trường hợp bị mất thẻ CCCD gắn chíp cũng không có nguy cơ lộ lọt thông tin. Vì vậy, người dân không nên hoang mang, lo lắng khi làm loại thẻ này.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Trực Ninh thực hiện cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021). Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết các giải pháp mà Công an tỉnh đang triển khai để thực hiện hiệu quả Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD?

Đại tá Phạm Văn Long: Thời gian đầu, Bộ Công an giao cho tỉnh Nam Định tiếp nhận trên 1,1 triệu hồ sơ làm CCCD gắn chíp, sau đó tiếp tục nâng lên 1,4 triệu hồ sơ, yêu cầu hoàn thành trước ngày 1-7-2021. Để hoàn thành chỉ tiêu này, từ ngày 1-1-2021, Công an tỉnh triển khai cấp CCCD gắn chíp điện tử cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Công an tỉnh đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo và 5 Tổ công tác thực hiện Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD do Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo. Đảng ủy Công an tỉnh cũng ban hành văn bản đẩy mạnh công tác dân vận trong phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đổi sang thẻ CCCD gắn chíp điện tử. Giám đốc Công an tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt mang tên “Chiến dịch 100 ngày, đêm, quyết liệt, thần tốc hoàn thành chỉ tiêu cấp hơn 1,1 triệu CCCD gắn chíp điện tử, trước ngày 15-6-2021”. Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã nhiệt tình hưởng ứng đợt thi đua, tình nguyện làm tăng ca, triển khai cấp CCCD gắn chíp điện tử 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ, tết. Hàng ngày, Công an tỉnh kiểm tra kết quả cấp CCCD gắn chíp điện tử của từng đơn vị. Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên tổ chức khen thưởng lưu động ngay tại địa điểm làm việc để kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích cao. Các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ định kỳ kiểm tra thực tế những địa điểm cấp CCCD lưu động, bất kể đêm khuya hay ngày cuối tuần. Giám đốc Công an tỉnh còn chỉ đạo Trưởng Công an các huyện, thành phố phải trực tiếp giám sát, chịu trách nhiệm với tiến độ cấp CCCD; phải nắm được cơ cấu dân cư trên địa bàn để chủ động có cách bố trí thời gian phù hợp, không để người dân chờ đợi quá lâu. Định kỳ hàng tuần, Giám đốc Công an tỉnh dự giao ban đánh giá, kiểm điểm công tác cấp CCCD với Công an các huyện, thành phố, quyết tâm thực hiện tốt mọi chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Tính đến ngày 15-5-2021, toàn tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu thu nhận 1,1 triệu hồ sơ cấp CCCD do Bộ Công an giao trước thời hạn 45 ngày. Một số đơn vị có tốc độ làm CCCD gắn chíp điện tử nhanh, chất lượng tốt, vượt chỉ tiêu đề ra như Công an thành phố Nam Định và Công an các huyện: Vụ Bản, Mỹ Lộc... Để đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD, Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD như: Thành lập các tổ công tác lưu động đến từng cơ quan, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư cấp CCCD cho công dân; chia ca, xuyên đêm cấp CCCD với phương châm “Làm hết việc chứ không hết giờ”; hoặc phát số thứ tự theo khung giờ để người dân chủ động sắp xếp thời gian làm CCCD… Giám đốc Công an tỉnh còn tổ chức khen thưởng lưu động ngay tại địa điểm cấp CCCD cho tổ công tác có kết quả thu nhận hồ sơ vượt chỉ tiêu ngày. Trưởng Công an các huyện, thành phố cũng có nhiều hình thức động viên kịp thời nhằm tạo không khí thi đua giữa các tổ cấp CCCD. Mặt khác, các đơn vị Công an tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, biểu dương, khích lệ tinh thần làm việc của cán bộ, chiến sĩ; có phương án bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lý trên tinh thần cầu thị làm ngày sau rút kinh nghiệm ngày trước nên quy trình cấp CCCD được vận hành thuần thục, hiệu quả cao hơn. Do đó, Công an tỉnh được Bộ Công an ghi nhận là đơn vị dẫn đầu toàn quốc về tiến độ thu nhận hồ sơ cấp CCCD.

Phóng viên: Trong bối cảnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được đồng loạt kích hoạt trở lại, xin đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cho biết các giải pháp và phương án cấp CCCD hiện nay?

Đại tá Phạm Văn Long: Hiện nay, toàn lực lượng Công an tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhưng vẫn cố gắng hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD được giao. Diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 đang phần nào ảnh hưởng đến kết quả cấp CCCD. Tại những phường, xã, thị trấn có người bị nghi nhiễm hoặc nhiễm COVID-19, Công an tỉnh sẽ dừng cấp CCCD. Đối với những địa điểm vẫn tổ chức cấp CCCD thì phải có biện pháp bảo đảm giãn cách phù hợp tại các địa điểm cấp CCCD để vừa phòng, chống dịch vừa hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD được giao. Ngày 9-5-2021, Giám đốc Công an tỉnh đã có công văn gửi tới cấp ủy, chính quyền và nhân dân các phường, xã, thị trấn; các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh về việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Công văn nêu rõ: Đề nghị công dân khi đến địa điểm cấp CCCD thực hiện nghiêm các quy định theo khung giờ Công an thông báo, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khử khuẩn tay, giữ khoảng cách an toàn, không tập trung đông người, khai báo y tế. Các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 không đến địa điểm cấp CCCD. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, đóng góp tích cực vào hoạt động phòng ngừa dịch bệnh; đồng thời thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD trước thời hạn Bộ Công an giao.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS. Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh./.

Xuân Thu (thực hiện)