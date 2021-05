Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc

Thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) theo phương châm toàn diện, vững chắc. Trong đó lấy xây dựng về chính trị là cốt lõi; xây dựng kinh tế, văn hoá - xã hội là trung tâm; xây dựng quốc phòng, an ninh là trọng yếu, xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh là nền tảng.

Đại đội Tăng thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh) diễn tập tình huống sẵn sàng chiến đấu.

Đồng chí Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, các văn bản pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, nhất là Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 3-5-2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới”, Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh và các văn bản hướng dẫn thi hành, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh”. Trong 10 năm qua, tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho trên 800 nghìn lượt cán bộ, đảng viên; các chức sắc, chức việc tôn giáo; chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá, chủ doanh nghiệp và công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp; hơn 360 nghìn lượt học sinh, sinh viên của các trường THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh; tổ chức 3 khoá chỉ huy trưởng quân sự cấp xã cho 330 đồng chí. Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố, hoạt động nền nếp, hiệu quả. Cơ quan thường trực hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh các cấp đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trên phạm vi toàn tỉnh; từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT tỉnh.

Với phương châm phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; qua đó không ngừng tăng cường nguồn lực vật chất, kỹ thuật cho KVPT. Trong đó chú trọng phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan quân sự các cấp trong khảo sát, thẩm định và triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng địa phương, nhất là các ngành kinh tế mũi nhọn, khu vực quan trọng về quốc phòng. Đồng thời, nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, thu hút mọi thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đến nay, nhiều công trình trọng điểm được đầu tư, nâng cấp như: Điều chỉnh quy hoạch thành phố Nam Định đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch xây dựng các khu chức năng phía nam thành phố Nam Định; bổ sung khu kinh tế Ninh Cơ vào quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn các huyện đến năm 2030… Trong nuôi, trồng, chế biến nông, thuỷ sản khu vực ven biển, tỉnh chỉ đạo các địa phương tăng cường hướng dẫn nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả kinh tế; đẩy mạnh phong trào “Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu bền vững” nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh chú trọng xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh. Các cơ quan quân sự, công an, biên phòng được kiện toàn tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, có cơ cấu hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng; đồng thời xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, giỏi về chuyên môn, có kiến thức toàn diện. Bên cạnh đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện công tác quốc phòng, an ninh; qua đó không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cho các lực lượng. Trong đó, đối với lực lượng bộ đội thường trực, tổ chức huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát với yêu cầu, nhiệm vụ, phù hợp với đối tượng tác chiến trên địa hình đồng bằng, sông nước, ven biển. Với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tổ chức xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, “gần, gọn địa bàn”, đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh; tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biển có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý. Đối với lực lượng Công an nhân dân xây dựng theo hướng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa Quân đội, Công an theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh xây dựng và thực hiện tốt quyết tâm bảo vệ biên giới, vùng biển; các lực lượng sử dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc, tình huống quốc phòng, an ninh, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc KVPT. Trong 10 năm (2010-2020), Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 1 cuộc diễn tập phòng, chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố, giải cứu con tin; 2 cuộc diễn tập KVPT tỉnh; 14 cuộc diễn tập KVPT huyện, thành phố; 6 cuộc diễn tập bảo đảm tác chiến các sở, ngành; 2 cuộc diễn tập cấp huyện; 145 cuộc diễn tập cấp xã về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; 404 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Thông qua các cuộc diễn tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng xử lý các tình huống trong tác chiến phòng thủ cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, nhất là các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về xây dựng KVPT vững chắc; quán triệt 5 Chiến lược về quốc phòng an ninh, gồm: Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược An ninh mạng quốc gia và Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia. Tập trung xây dựng tiềm lực trong KVPT, trong đó xác định rõ 3 thành tố “Xây dựng tiềm lực chính trị, văn hoá, tinh thần là then chốt; tiềm lực kinh tế là trung tâm; tiềm lực quốc phòng an ninh là trọng yếu”; chú trọng thế trận quốc phòng toàn dân trong KVPT, tập trung xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, chủ động sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Phát huy vai trò của người đứng đầu, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền về quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Thực hiện tốt phương châm lấy dân làm gốc, làm cơ sở để xây dựng KVPT tỉnh vững chắc trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Thanh Tuấn