Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở Ý Yên

Huyện Ý Yên hiện có 76.142 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 29,75% dân số, trong đó có 22 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; 15 trẻ em bị bỏ rơi, 268 trẻ không nơi nương tựa; 1.519 trẻ khuyết tật; 44 trẻ mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh điều trị dài ngày; 10.407 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt… Xác định trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đảm bảo cho trẻ em có môi trường tốt nhất để phát triển toàn diện.

Một tiết mục văn nghệ của học sinh Trường THCS Yên Bình (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em; tuyên truyền đến từng gia đình kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ, nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quyền trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, nhất là phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè. Năm 2020, Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao huyện đã phát 41 chương trình phát thanh tuyên truyền nội dung chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2020, toàn huyện tổ chức lễ phát động tại 15 điểm ở các xã, thị trấn với 4.650 lượt trẻ em tham gia. Hiện, toàn huyện có gần 450 người làm công tác trẻ em, trong đó các xã, thị trấn có 31 người, cộng tác viên các tổ dân phố, thôn, xóm có 416 người. Để nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác trẻ em, huyện thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng thực hiện quyền trẻ em. Các ngành chức năng của huyện thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước đối với trẻ em. Trẻ em sinh ra được đăng ký khai sinh đúng thời hạn; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT khám, chữa bệnh miễn phí. Công tác tiêm chủng cho trẻ em đạt 100%; hầu hết trẻ em trong độ tuổi đều được uống vitamin A; tỷ lệ trạm y tế có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi đạt 100%. Huyện chỉ đạo Phòng GD và ĐT, các xã, thị trấn triển khai đề án phổ cập giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, huy động sức mạnh toàn dân chăm lo sự nghiệp giáo dục. Mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em. Trẻ em được đi học đúng độ tuổi và tham gia các hoạt động Đoàn, Đội. Đối với bậc học mầm non, đến nay, toàn huyện đã huy động 2.731 trẻ ra lớp nhà trẻ, đạt tỷ lệ 28%, 11.347 trẻ ra lớp mẫu giáo, đạt tỷ lệ 93%; 100% trẻ đến trường được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng. Đối với cấp tiểu học, các nhà trường tập trung đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Ở bậc THCS đã thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy nội dung chương trình, đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp giáo dục, tổ chức dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh; từ đó chủ động trong quá trình tiếp cận kiến thức. Đến nay, toàn huyện có 77/97 trường đạt chuẩn quốc gia, 43 trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. Để tạo sân chơi văn hoá lành mạnh cho trẻ em, Phòng GD và ĐT huyện chỉ đạo các trường bậc mầm non, tiểu học, THCS đẩy mạnh phong trào văn nghệ. Ở bậc học mầm non, hầu hết các trường đều thành lập đội văn nghệ với số lượng từ 10-15 em, sinh hoạt đa dạng các thể loại như: múa dân gian, nhảy đương đại, kể chuyện, đọc thơ, chơi nhạc cụ; tiêu biểu như trường mầm non các xã: Yên Nhân, Yên Tiến, Yên Hồng, Yên Trung, Yên Lương… Nhân dịp Tết Trung thu, Ngày hội đến trường của bé, Tháng hành động vì trẻ em…, hoạt động văn nghệ được các nhà trường tổ chức bao gồm hai hình thức: Tổ chức đội văn nghệ giáo viên và xây dựng phong trào ca hát thường xuyên trong các lớp học, để phát triển năng khiếu cho các em. Bên cạnh đó, các nhà trường tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khoá như các hội thi: “Bé khỏe, bé ngoan”, “Bé kể chuyện, hát hay”, “Bé khéo tay, hay làm”, “Trình diễn thời trang nhí”… và các hoạt động văn hoá dân gian như: nhảy bao bố, bịt mắt đánh trống, bịt mắt bắt dê, kéo co...

Đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các ngành chức năng đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Phòng LĐ-TB và XH huyện phối hợp với các tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình nhân đạo, lập hồ sơ để trẻ em được hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng, đảm bảo đúng đối tượng. Công tác trợ giúp của Nhà nước với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được thực hiện tốt. Đến nay, 100% trẻ mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi trong huyện đều được trợ giúp xã hội, y tế, giáo dục đào tạo và dạy nghề; 47% trẻ khuyết tật được trợ giúp giáo dục đào tạo và dạy nghề… Ngoài chế độ chính sách của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện luôn quan tâm, hỗ trợ, giúp các em vơi bớt khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Các ngành, các địa phương tích cực vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí, tạo nguồn lực để tổ chức các hoạt động chăm lo, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc các hộ nghèo. Năm 2020, nguồn kinh phí cho lĩnh vực trẻ em toàn huyện đạt 127,5 triệu đồng, trong đó ngân sách các xã, thị trấn là 97,5 triệu đồng, Quỹ bảo trợ trẻ em ở các xã thị trấn huy động được 30 triệu đồng.

Thời gian tới huyện Ý Yên tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, các đoàn thể, các xã, thị trấn đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thiết thực nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, trẻ em mồ côi có điều kiện vươn lên trong học tập. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục và y tế. Quan tâm đầu tư các điểm vui chơi, giải trí dành cho trẻ em, qua đó tạo môi trường an toàn, thân thiện để trẻ em phát triển toàn diện./.

Bài và ảnh: Viết DƯ