Nam Thái hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2016, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Thái (Nam Trực) tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; triển khai nhiều hoạt động thiết thực quyết tâm xây dựng xã NTM nâng cao. Diện mạo vùng quê Nam Thái đã có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp, đường làng ngõ xóm khang trang, sạch đẹp, người dân phấn khởi, tin tưởng ủng hộ chủ trương, đường lối của Đảng.

Cải tạo kênh mương tại xã Nam Thái.

Tháng 3-2021, Đoàn thẩm định NTM nâng cao tỉnh đã tiến hành kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện xây dựng NTM tại xã Nam Thái. Kết quả xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, giai đoạn 2018-2020. Đồng chí Đỗ Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã cho biết: Là một trong 8 xã của huyện đăng ký phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao năm 2020, tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí NTM đã đạt được theo hướng bền vững. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của các cấp về nhiệm vụ xây dựng NTM là trọng tâm, thường xuyên, liên tục, từ năm 2018, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai xây dựng NTM nâng cao. Xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020, xây dựng các kế hoạch chi tiết cho các chương trình hành động xây dựng NTM nâng cao, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Xã tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng NTM nâng cao trên nền tảng cơ sở vật chất đã có từ giai đoạn trước, chỉ xây dựng mới các hạng mục chưa có hoặc xuống cấp không thể nâng cấp cải tạo để giải quyết khó khăn về vốn và nguồn lực. Kế thừa và lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia khác để đầu tư. 3 năm qua, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của xã đạt gần 14 tỷ đồng; trong đó, đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn 7 tỷ 562 triệu đồng, cải tạo trụ sở UBND xã 2 tỷ 729 triệu đồng, đầu tư xây dựng, cải tạo các thiết chế văn hoá xã là 2 tỷ 780 triệu đồng, đầu tư cho các hạng mục khác như đường hoa, môi trường 505 triệu đồng… Sau khi điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng NTM nâng cao, xã triển khai xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn gồm: 6 tuyến đường trục xã, liên xã có tổng chiều dài hơn 14km được nhựa hóa; 6 tuyến đường liên thôn dài hơn 8km, 17 tuyến đường trục thôn xóm (9km), 171 tuyến đường dong, ngõ xóm được bê tông hóa; 15 tuyến đường trục chính nội đồng được cứng hóa. Các tuyến đường sau khi hoàn thiện được cắm mốc giới, lắp đặt biển báo điện chiếu sáng đảm bảo an toàn giao thông. Cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng, xã tập trung chỉ đạo chuyển đổi sản xuất theo vùng; phát triển các mô hình kinh tế trang trại, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất, sản lượng cho trồng trọt và chăn nuôi, góp phần thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. Trên địa bàn xã đã hình thành một số mô hình sản xuất quy mô lớn như: Mô hình trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản của gia đình ông Nguyễn Văn Huy tại cánh đồng Sắt, thôn Chính Trang; mô hình sản xuất lúa cánh đồng lớn tại thôn Thạch Bi với diện tích 37ha, năng suất tăng 15-20% so với sản xuất đại trà, đạt sản lượng 345 tấn/năm; mô hình chăn nuôi gà thịt sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm liên kết tiêu thụ với Công ty Cổ phần VinaHTC, mô hình chăn nuôi lợn thịt của gia đình bà Vũ Thị Sen, thôn Tiền Vinh… Bình quân thu nhập đầu người của xã đạt 54,8 triệu đồng/năm, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 94,81%. Thực hiện Đề án phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình giai đoạn 2020-2025, xã đã triển khai nhân rộng mô hình phân loại rác có sử dụng 2 thùng chứa rác vô cơ, hữu cơ riêng biệt tại 20 thôn với 100% hộ dân tham gia. Trước đó, năm 2015, xã đầu tư 850 triệu đồng xây dựng thêm lò đốt rác thải sinh hoạt LOSIHO. Ngoài ra, các đoàn thể, Hội: Phụ nữ, Nông dân, Đoàn Thanh niên thường xuyên phát động “Ngày Chủ nhật xanh” ra quân dọn dẹp vệ sinh 2 lần/tháng, cao điểm 4 lần/tháng tại tất cả các thôn đảm bảo xử lý triệt để rác thải phát sinh trên địa bàn, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Hàng năm, xã bổ sung, tăng cường trồng cây xanh, hoàn thiện hệ thống cây bóng mát, hoa trang trí và hệ thống điện chiếu sáng. Đến nay, toàn xã có 8 tuyến đường trong khu dân cư có hàng cây tạo bóng mát với tổng chiều dài 5.300m; 14 tuyến đường trong khu dân cư được trồng hoa với tổng chiều dài 5.500m. Thực hiện nhóm tiêu chí về văn hóa, y tế, giáo dục, đến nay cả 3 trường học: mầm non, tiểu học, THCS của xã đều đạt chuẩn quốc gia, đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. Trạm Y tế xã đã được nâng cấp, xây dựng khu khám, chữa bệnh; trong đó 2 khu xây mới từ năm 2020. Các phong trào xây dựng “Xóm văn hóa”, “Gia đình văn hóa” được triển khai sâu rộng, đạt kết quả cao. Tỷ lệ “Gia đình văn hóa” chiếm 95,8% số hộ dân; cả 20 thôn được công nhận “Xóm văn hóa”, trong đó có 12 đơn vị 5 năm liên tục đạt “Xóm văn hóa”.

Thời gian tới, xã xác định đạt chuẩn xã NTM nâng cao không có nghĩa là đã xong nhiệm vụ, mà phải tiếp tục duy trì, xây dựng NTM bền vững và không ngừng nâng cao để trở thành kiểu mẫu, đó là mục tiêu phấn đấu lâu dài của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã. Xã tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư xây dựng khu thể thao trung tâm, sân vận động; tiếp tục rà soát chọn lựa nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ và các sản phẩm chủ lực của địa phương đáp ứng tiêu chí của Chương trình mỗi xã một sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân; duy trì các hoạt động vệ sinh môi trường, thực hiện tốt phong trào “Chủ nhật xanh”, bảo vệ các tuyến đường hoa, tuyến đường cây bóng mát; huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và các công trình công cộng, nâng cấp hệ thống điện nông thôn, kiên cố hóa kênh mương; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng và xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao… phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh