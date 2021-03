Thành quả xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Trung Thành

Sau khi về đích nông thôn mới (NTM) năm 2015, Ðảng ủy, UBND xã Trung Thành (Vụ Bản) đã tập trung lãnh đạo huy động các nguồn lực tiếp tục nâng cao các tiêu chí, làm tiền đề xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Ðến nay, Trung Thành đã đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao, thôn Quế đạt các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, đời sống người dân có nhiều khởi sắc.

Khu dân cư nông thôn mới thôn Quế, xã Trung Thành (Vụ Bản).

Ðồng chí Trần Văn Quân, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy xã cho biết: Thuận lợi của xã trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu là cán bộ, đảng viên, nhân dân đoàn kết, đồng thuận. Ðội ngũ đảng viên đã phát huy vai trò tiên phong đi đầu thực hiện các phong trào thi đua, làm gương cho nhân dân noi theo. Cán bộ, nhân dân đã đóng góp tiền của, ngày công để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo phương châm dựa vào nội lực là chính cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước làm động lực. Lộ trình xây dựng NTM nâng cao được xã triển khai hợp lý và đạt nhiều kết quả. Xã quy hoạch được các vùng sản xuất tập trung, sản xuất hàng nông sản chất lượng cao, quy hoạch được vùng đất công, các vùng đất xây dựng công trình công cộng, đất khu dân cư, đồng thời vận động nhân dân tự nguyện hiến 156.927m2 đất để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Các đường trục xã được bê tông hóa, nhựa hóa; các đường trục xóm được bê tông hóa đi lại thuận tiện. Hệ thống thủy lợi được kiên cố hóa đáp ứng việc tưới tiêu và công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trạm y tế xã sớm đạt chuẩn quốc gia, qua đó làm tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Cả 3 trường học: mầm non, tiểu học, THCS đều đạt chuẩn quốc gia, chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Tổng kinh phí để xây dựng kết cấu hạ tầng NTM nâng cao của xã giai đoạn năm 2018-2020 là 17,58 tỷ đồng. Trong phát triển kinh tế, xã tiếp tục coi trọng sản xuất nông nghiệp, tập trung mở rộng, phát triển giống lúa chủ lực Bắc Thơm 7 chất lượng cao và các mô hình lúa cá chuyển đổi cho hiệu quả bền vững; xây dựng vùng cánh đồng mẫu lớn tại cánh đồng Ba Cồn - Gốc Cậy thuộc các thôn Chùa, Nội, Quế Hòe; xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản hàng hóa. Trong chăn nuôi, xã có nhiều mô hình đạt hiệu quả như mô hình chăn nuôi của ông Bùi Minh Tuân ở xóm Phố đạt tiêu chuẩn VietGap đảm bảo chất lượng sản phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Cùng với nông nghiệp, cơ cấu lao động của xã thời gian qua có sự dịch chuyển mạnh mẽ với tỷ lệ lao động trong ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ chiếm 80%. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên địa bàn xã đạt 99,3%. Nhờ phát triển đa dạng các ngành nghề, đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 55,06 triệu đồng/năm. Ðời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo từ 6,3% năm 2012 giảm còn 0,15% năm 2020 (trừ các hộ thuộc đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội). Người dân ở tất cả các xóm được cung cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung; các khu dân cư đều có hệ thống thu gom nước thải, tiêu thoát nước mưa, nước thải qua xử lý trước khi đổ ra kênh mương. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thu gom, xử lý rác thải, đến nay hơn một nửa số hộ dân trong xã triển khai phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình hoặc tại cộng đồng. Xã cũng chuyển mô hình từ các tổ thu gom nhỏ lẻ của các thôn, xóm sang đội thu gom rác thải do HTX nông nghiệp dịch vụ quản lý đảm bảo xử lý triệt để rác ở các địa bàn dân cư, không để các bãi rác nhỏ lẻ phát sinh. Cảnh quan môi trường nông thôn thường xuyên sáng - xanh - sạch - đẹp. Các khu công cộng, đường trục xã, liên xã đều có dải cây xanh; đường trong khu dân cư đều lắp đặt điện chiếu sáng, có tuyến đường hoa. Các thôn, xóm đều xây dựng hương ước, quy ước cộng đồng, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Qua khảo sát 61,4% số hộ dân trong xã, có 95% số hộ hài lòng đối với thực hiện các tiêu chí.

Cùng với phong trào xây dựng xã NTM nâng cao, xã chỉ đạo các thôn, xóm thực hiện nâng cao các tiêu chí, hướng tới xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, trong đó thôn Quế được chọn làm điểm để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng. Sau 2 năm triển khai, đến nay thôn Quế đã đạt 11 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, các thiết chế cơ sở hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng phát triển. Bí thư chi bộ Vũ Xuân Ðắc và trưởng thôn Vũ Văn Ngọc dẫn chúng tôi đi tham quan các công trình kết cấu hạ tầng của thôn. Từ cổng thôn được xây dựng bề thế năm 2020, các tuyến đường giao thông đi lại được đổ bê tông rộng rãi từ 2,5-3m; hai bên đường có điện led chiếu sáng. Nhà văn hóa được xây dựng khang trang, có đủ các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, hội họp của các đoàn thể, nhân dân. Trong nhà văn hóa có niêm yết công khai các quy định của địa phương, các hương ước, quy ước, có tủ sách, truyện phục vụ nhân dân. Ðiều chúng tôi ấn tượng nhất là khắp các tuyến đường, trên dòng sông Tiên Hương chạy qua địa bàn đều sạch, không có rác thải bừa bãi. Bí thư chi bộ Vũ Xuân Ðắc cho biết: Chúng tôi xác định để xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí của khu dân cư NTM kiểu mẫu không chỉ “một sớm, một chiều” mà cần có quá trình nỗ lực, phấn đấu. Chi bộ chú trọng đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vận động từng người dân tham gia hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu như đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phân loại rác hữu cơ tại gia đình... Ðến nay, thôn không có hộ nghèo, chỉ còn 3 hộ cận nghèo.

Trong thời gian tới, xã Trung Thành tiếp tục làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người nhận thức rõ được vai trò chủ thể trong xây dựng NTM nâng cao, tạo tiền đề thực hiện những nội dung tiếp theo. Qua đó, xã sẽ nâng cao chất lượng 19 tiêu chí đã đạt được, phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân của người dân đạt 70 triệu đồng và về đích NTM kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Đức Thiện