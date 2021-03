Hiệu quả phong trào "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ" trong các doanh nghiệp

Những năm qua, phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” trong các doanh nghiệp đã phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác giữ gìn và đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển bền vững.

Sản xuất ở Công ty TNHH Việt Pan - Pacific Nam Định.

Công ty cổ phần Dệt lụa Nam Ðịnh trực thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam đóng trên địa bàn thành phố Nam Ðịnh. Công ty hiện có 5 nhà máy, 1 xí nghiệp thành viên, 1 chi nhánh tại Hà Nội và 8 phòng, ban nghiệp vụ, với hơn 500 cán bộ, công nhân viên. Mặt hàng sản xuất kinh doanh của Công ty là vải sợi các loại được tiêu thụ tại thị trường nội địa và một phần xuất khẩu ra thị trường Nhật Bản; một số thiết bị phục vụ sản xuất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như lò hơi, máy nén khí, thông gió lạnh, máy nhuộm cao áp... dễ phát sinh cháy nổ, mất an toàn lao động... Ðể làm tốt công tác bảo vệ phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty thường xuyên nâng cao ý thức trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, công nhân viên trong thực hiện nội quy, quy chế, quy trình sản xuất đồng thời duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng mô hình phong trào theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” triển khai tới các đơn vị thành viên. Bên cạnh đó Công ty chăm lo xây dựng lực lượng bảo vệ làm nòng cốt trong công tác bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) và thực hiện phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”. Theo đó, Công ty phối hợp với lực lượng Công an các phường Trần Hưng Ðạo, Ngô Quyền, Mỹ Xá và các đoàn thể trên địa bàn đứng chân giải quyết kịp thời những vụ việc phát sinh liên quan đến ANTT. Ðồng thời Công ty xây dựng và triển khai các phương án tuần tra canh gác, phòng chống cháy nổ, bão lụt...; thường xuyên bổ sung các nội quy, quy định; lắp đặt hệ thống camera an ninh tại những địa điểm quan trọng, củng cố hệ thống tường rào, kho tàng nhằm nâng cao ý thức “tự phòng”, đề ra các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội. Trong quá trình xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, Công ty xây dựng mạng lưới an ninh cơ sở, lấy ca, tổ sản xuất làm hạt nhân trong đó mỗi tổ có 1 an ninh, an toàn viên. Hiện toàn Công ty có 45 tổ sản xuất với 45 an ninh viên, mạng lưới này hoạt động hiệu quả, các vụ việc xảy ra đều được giải quyết ngay từ cơ sở; hầu hết các vụ việc trộm cắp tài sản đều do mạng lưới an ninh viên cung cấp giúp cho lực lượng bảo vệ làm tốt công tác phòng ngừa. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” ở Công ty được duy trì đã phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn, không để xảy ra trộm cắp, cháy nổ, duy trì kỷ luật lao động... góp phần tích cực vào đẩy mạnh sản xuất kinh doanh phát triển.

Nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” trong các doanh nghiệp, Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 131/KH-CAT-PV05, ngày 3-2-2020 về phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các doanh nghiệp. Ðồng thời chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với Liên đoàn Lao động, Ban quản lý khu công nghiệp tổ chức tuyên truyền cho các lao động và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ; đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về ANTT cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. Tiếp tục duy trì các mô hình, các hoạt động đang phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh như: “Tổ tự quản đảm bảo ANTT, phòng cháy, chữa cháy”, “Phòng cháy, chữa cháy giỏi, hiệu quả an toàn”; đặc biệt đã nhân rộng mô hình “Khu công nghiệp an toàn về ANTT” ra các khu, cụm công nghiệp toàn tỉnh. Công an tỉnh đã ban hành 11 mẫu biểu ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy... đến trên 93% cơ quan, doanh nghiệp có nguy cơ xảy ra cháy, nổ... Trong năm 2020, lực lượng Công an đã phối hợp tổ chức 21 buổi tuyên truyền cho gần 2.500 lao động; hướng dẫn 1.138 doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm. Từ thực tiễn hoạt động, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” đã phát huy hiệu quả rõ nét trong công tác giữ gìn và đảm bảo ANTT, an toàn sản xuất trong các doanh nghiệp; an ninh kinh tế được đảm bảo; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật tại các doanh nghiệp giảm rõ rệt; điển hình tại Khu công nghiệp Bảo Minh giảm 5 vụ, Khu công nghiệp Cổ Lễ giảm 4 vụ (so với năm 2019). Qua đó góp phần tích cực giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Kết quả đánh giá năm 2020, toàn tỉnh có 5.027 doanh nghiệp (=92,25%) đạt an toàn về ANTT.

Ðể tiếp tục phát huy hiệu quả của phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” trong các doanh nghiệp, thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn công tác phòng, chống tội phạm, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên và người lao động các doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về đảm bảo ANTT; xây dựng, thực hiện tốt các phương án đảm bảo ANTT, nâng cao ý thức “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, đảm bảo an ninh, an toàn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp./.

Bài và ảnh: Thu Thủy