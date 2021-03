Thị trấn Cổ Lễ Quan tâm chăm sóc, bảo vệ trẻ em

Thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) có trên 3.600 trẻ từ 0-16 tuổi, trong đó có khoảng 1.500 trẻ em từ 0 đến 6 tuổi. Những năm qua, UBND thị trấn luôn quan tâm, chăm lo công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, xây dựng môi trường sống phù hợp, tạo thuận lợi cho trẻ em phát triển toàn diện.

Một giờ học của cô và trò Trường Mầm non thị trấn Cổ Lễ.

Là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của huyện nên thị trấn có nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Thị trấn Cổ Lễ có Quốc lộ 21B dài hơn 3,3km và tỉnh lộ 487 cùng với tuyến sông Hồng chảy qua; chợ Cổ Lễ là trung tâm buôn bán giao lưu kinh tế của huyện tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, giao thương nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự, văn hoá - xã hội, trong đó có công tác chăm sóc giáo dục, bảo vệ trẻ em. Trước tình hình đó, thời gian qua, thị trấn đã chỉ đạo các ngành chức năng, các tổ dân phố thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về các nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ở các khu dân cư, nhất là ở các địa bàn phức tạp, cán bộ Ban công tác Mặt trận đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động người dân sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tham gia khảo sát, đánh giá nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân, trao đổi, nắm bắt thông tin để kịp thời tham mưu cho cấp ủy có những giải pháp định hướng tư tưởng nhân dân trên địa bàn. Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và các ban, ngành liên quan phối hợp với lực lượng Công an phát động phong trào thực hiện các mô hình phòng chống tội phạm, ký giao ước thi đua không để con em, người thân trong gia đình vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội. Công an thị trấn phối hợp với các trường tiểu học, THCS của thị trấn lồng ghép nội dung giáo dục về “Phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em” trong các giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt ngoại khoá. Nhờ đó, thời gian qua thị trấn không có trường hợp trẻ em bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bắt cóc, vi phạm pháp luật, nghiện ma túy... Thông qua các hoạt động tuyên truyền, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân trong thị trấn về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, huy động cộng đồng tham gia phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ xâm hại, bạo lực trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Bên cạnh đó, từ năm 2016, thị trấn Cổ Lễ được huyện chọn là một trong 2 địa phương triển khai dự án xây dựng mô hình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Triển khai mô hình, thị trấn tổ chức cho các gia đình có trẻ em ký cam kết xây dựng “ngôi nhà an toàn”; đại diện cộng đồng cam kết giảm tai nạn thương tích trẻ em, giảm thiểu tối đa các trường hợp trẻ em bị đuối nước. Hàng tháng, đội ngũ cộng tác viên rà soát mô hình tại cộng đồng, phát hiện các gia đình, các điểm có nguy cơ cao gây tai nạn thương tích cho trẻ em, kịp thời đề nghị các ngành chức năng, các gia đình lắp đặt biển báo, rào chắn. Nhờ nhận thức đầy đủ các nguy cơ mất an toàn cho trẻ em, nhiều gia đình ở thị trấn Cổ Lễ đã tự giác đầu tư sửa chữa, lắp đặt rào chắn ở nhà cao tầng tránh trẻ em chui lọt; giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước khác có nắp đậy an toàn…; lắp đặt biển báo nguy hiểm tại các chỗ nước sâu trên đoạn sông Hồng chảy qua; xây dựng một số rào chắn tại các hồ ao, khu vực tiềm ẩn nguy hiểm... Vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án kiên cố hoá kênh Hải Ninh, Hải Ninh 21, Hải Ninh 23, kênh CC5 thị trấn Cổ Lễ với tổng mức đầu tư gần 60 tỷ đồng. Thực hiện dự án thị trấn sẽ nạo vét, kiên cố hoá các tuyến kênh, xây dựng, cải tạo một số đoạn bờ kênh và các công trình trên kênh nhằm đảm bảo an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân.

Trên địa bàn thị trấn Cổ Lễ hiện có 3 trường mầm non, trong đó có 2 trường tư thục, 1 trường tiểu học, 2 trường THCS gồm: THCS thị trấn Cổ Lễ và THCS Đào Sư Tích. Để trẻ em có môi trường phát triển giáo dục toàn diện, thời gian qua thị trấn Cổ Lễ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học. Cả 2 khu A và khu B đều được Trường Tiểu học thị trấn Cổ Lễ hỗ trợ kinh phí hàng tỷ đồng xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học an toàn của cô và trò nhà trường. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, một trong những nhiệm vụ Đảng bộ thị trấn Cổ Lễ đặt ra là xây dựng nhà đa năng tại Trường THCS thị trấn nhằm đáp ứng nhu cầu học mà chơi, chơi mà học của học sinh. Hiện thị trấn đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án xây dựng Trường Mầm non thị trấn Cổ Lễ với kinh phí 50 tỷ đồng từ nguồn đấu giá quỹ đất khu đô thị thị trấn Cổ Lễ và các nguồn vốn hợp pháp khác. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, các trường học trên địa bàn thị trấn đều thực hiện tốt mô hình “Cổng trường an toàn” với các biện pháp nhằm tránh tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông ở cổng trường.

Với mong muốn trẻ em ở thị trấn có sân chơi lành mạnh, 10/10 nhà văn hoá tổ dân phố đều bố trí sân chơi cho trẻ em với các môn thể thao phù hợp… Hàng năm, vào dịp Tết Trung thu, thị trấn tổ chức chương trình “Tiếng hát hoa phượng đỏ” thu hút đông đảo học sinh tham gia. Bên cạnh đó, một số trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn thường xuyên được quan tâm, chăm lo. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công ty TNHH giày AMARA tặng 100 suất quà cho trẻ em nghèo hiếu học và các hộ nghèo, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng; Ngân hàng BIDV tặng 20 suất quà cho hộ nghèo, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.

Thời gian tới thị trấn Cổ Lễ tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, các đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thiết thực nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi có điều kiện vươn lên trong học tập. Nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế và các cơ sở giáo dục; quan tâm đầu tư các điểm vui chơi, giải trí dành cho trẻ em, qua đó tạo môi trường an toàn, thân thiện để trẻ em phát triển toàn diện./.

Bài và ảnh: Viết Dư