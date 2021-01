Ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường trong đoàn viên thanh niên

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để đoàn viên, thanh niên được rèn luyện, trưởng thành và trau dồi những kỹ năng sống, góp phần ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường.

Hoạt động ngoại khóa của học sinh Trường THPT Trần Văn Lan (Mỹ Lộc) với chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên khối trường học trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, giáo dục lồng ghép với diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” trong các giờ ngoại khóa nhằm giúp học sinh thấy được sự nguy hại của bạo lực học đường và tìm giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi. Tại Trường THPT Lê Quý Đôn (Trực Ninh), Tỉnh Đoàn phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”, tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội cho gần 1.000 học sinh. Các em đã được xem tiểu phẩm “Xin hãy thứ tha” do Chi đoàn cơ quan Tỉnh Đoàn biểu diễn truyền tải thông điệp về nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng trong quản lý, giáo dục học sinh, đặc biệt là vấn đề giáo dục văn hóa ứng xử, đạo đức lối sống, nạn bạo lực học đường. Bên cạnh đó, học sinh được cung cấp các thông tin, hậu quả, các kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống hoặc tham gia giải quyết, đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường; được tham gia xây dựng tiểu phẩm tái hiện lại một số tình huống xảy ra bạo lực học đường mà các em đã bắt gặp trong cuộc sống, trong trường học. Ngoài ra, các em đã chia sẻ những câu chuyện đẹp về tình bạn trong môi trường học đường, trong cuộc sống; chia sẻ, trao đổi, cổ vũ những thói quen tốt, hành động đẹp trong việc phòng chống bạo lực, định hướng việc xây dựng tình bạn đẹp trong học sinh... Hàng năm, Tỉnh Đoàn đều có kế hoạch, hướng dẫn và chỉ đạo các cơ sở Đoàn trường học đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên; tổ chức tuyên truyền nội dung các văn bản Luật, đẩy mạnh phong trào tìm hiểu pháp luật thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ của chi đoàn, chi hội, chi đội, sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, diễn đàn thanh niên, sinh hoạt câu lạc bộ thanh niên với pháp luật…; phối hợp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, về phòng chống ma túy, bạo lực học đường thông qua hình thức sân khấu hóa bằng các tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật; tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện Nghị định 36 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vật liệu nổ; phối hợp với Công an, Tư pháp địa phương tổ chức các buổi ngoại khóa tuyên truyền về pháp luật; hướng dẫn lái xe an toàn cho học sinh... Tiêu biểu như Thành Đoàn Nam Định tổ chức cho hơn 1.000 học sinh khối THPT tham gia lễ ra quân, diễu hành thực hiện mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại góp phần đảm bảo ANTT dịp lễ, Tết... Đồng thời chủ động thành lập các câu lạc bộ tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội trong nhà trường… Qua đó, 100% đoàn viên, thanh niên khối trường học ký các cam kết không vi phạm pháp luật, không sử dụng ma túy, tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm; phòng chống ma túy, bạo lực học đường và các hành vi vi phạm pháp luật khác… Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn, lực lượng Công an và ngành Giáo dục còn kết hợp nắm tình hình học sinh, điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên; cung cấp, trao đổi thông tin về các trường hợp học sinh cá biệt có biểu hiện vi phạm pháp luật để phối hợp quản lý, giáo dục. Đoàn Thanh niên các trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục của Đoàn, chú trọng đổi mới phương pháp nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của học sinh, sinh viên; kịp thời, chủ động định hướng dư luận cho học sinh, sinh viên trước những vấn đề quan trọng, thời sự; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình tư tưởng và dư luận trong thanh niên trường học; phát huy hiệu quả của “Hòm thư góp ý”, “Hòm thư tố giác tội phạm”, trang thông tin điện tử của nhà trường, mạng xã hội... để thu thập nhanh các thông tin, phối hợp xử lý kịp thời; đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ đoàn với đoàn viên, thanh niên về các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp, việc làm, học tập… Ngoài ra, các trường đại học, cao đẳng tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với ban cán sự các lớp lắng nghe những nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong học tập và rèn luyện. Tỉnh Đoàn phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các quán và các dịch vụ có ảnh hưởng tiêu cực đến việc học tập và đạo đức của học sinh.

Những hoạt động thiết thực của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên được rèn luyện, trưởng thành và trau dồi kỹ năng sống, những giá trị đạo đức tốt đẹp trong việc xây dựng tình bạn đẹp của tuổi học trò, giúp các em nhận thức rõ hơn về giá trị của tình bạn, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong quan hệ bạn bè, tình yêu và gia đình, ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường./.

Văn Huỳnh