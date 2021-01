Nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống cho thanh niên

Những năm qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh đã tích cực xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, từng bước nâng cao thể chất, tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức về giới, sức khỏe sinh sản cho đoàn viên thanh niên.

Đoàn viên, thanh niên huyện Giao Thủy lắp ráp mô hình “Sân chơi cho em” tại xóm 2, xã Giao Hương.

Thực hiện cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp - sống có ích” từ năm 2011 đến nay, Tỉnh Đoàn đã tổ chức gần 50 lớp bồi dưỡng, hỗ trợ kỹ năng; hơn 1.220 hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho thanh thiếu niên, thu hút hơn 350 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia sôi nổi. Ngoài ra, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã vận động các đơn vị hoạt động lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tổ chức các chương trình biểu diễn phục vụ thanh thiếu nhi với giá vé ưu đãi, thực hiện miễn giảm vé hoặc chi phí sử dụng các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao đối với các hoạt động do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp tổ chức. Việc xây dựng và triển khai chương trình phát triển kỹ năng xã hội cho thanh thiếu nhi cũng được Tỉnh Đoàn quan tâm. Từ năm 2013 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức 7 lớp “Học kỳ trong quân đội” thu hút gần 900 học viên từ 11-17 tuổi tham gia. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức xã hội tổ chức nhiều sân chơi dành cho thiếu nhi như: Chương trình “Chúng em với an toàn giao thông đường sắt”; hội diễn các câu lạc bộ võ thuật thanh thiếu niên, hàng năm thu hút 15 câu lạc bộ võ thuật trong tỉnh và 10 câu lạc bộ võ thuật tỉnh ngoài với khoảng 40 tiết mục ở 4 nội dung thi đấu, biểu diễn… Ngoài ra, Đoàn Thanh niên các trường học đẩy mạnh các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, vận dụng vào các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép giới thiệu trong các tiết giáo dục công dân; tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội. Chú trọng các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên về vấn đề giới tính, sức khỏe sinh sản, cách tự vệ và giúp bảo vệ bạn bè trước những vấn đề tâm lý, xã hội; tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về tác hại của bia, rượu, thuốc lá, ma túy… Đoàn Thanh niên các trường đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, thành phố tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa về “Truyền thông sức khỏe sinh sản vị thành niên”, “Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên”. Đội cờ đỏ, đội an ninh xung kích, thanh niên tình nguyện tiếp tục phát huy vai trò trong việc đấu tranh phòng chống và phát hiện các tệ nạn xã hội, ma túy, các hiện tượng rượu chè, cờ bạc, lô đề trong môi trường học đường. Các câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, câu lạc bộ sức khỏe sinh sản vị thành niên được thành lập, duy trì và đẩy mạnh hoạt động tại các nhà trường. Tiêu biểu như Đội thanh niên tình nguyện Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Nam Định phối hợp với các đồng đẳng viên dự án YHP tổ chức cuộc thi “Phòng, chống tác hại thuốc lá” với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần, góp phần nâng cao thể lực, định hướng và xây dựng lối sống đẹp, nếp sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai mạnh mẽ, gắn kết với việc tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn, kỷ niệm của đất nước, của Đảng, Đoàn, Hội và ngành giáo dục. Các hoạt động diễn ra sôi nổi ở hầu khắp các cấp bộ Đoàn với hình thức phong phú như: Tổ chức giải cầu lông cán bộ Đoàn, Hội tỉnh năm 2019 với sự tham gia của 64 vận động viên là cán bộ Đoàn, Hội đến từ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định tổ chức Hội thi tài năng sinh viên sư phạm; các tiết mục tham gia dự thi đa dạng, phong phú, từ hát, múa, nhảy hiện đại với chất lượng tốt. Huyện Đoàn Hải Hậu hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã phát động nhiều phong trào thể dục thể thao dành cho đoàn viên, thanh niên. Hiện nay, mỗi Đoàn cơ sở đều có ít nhất 1 câu lạc bộ, nhóm thể dục thể thao. Vào các dịp Tháng Thanh niên, Mùa hè tình nguyện, Ngày thành lập Đoàn (26-3), Quốc khánh (2-9)..., Huyện Đoàn đều tổ chức hội thi, hội thao thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Tỉnh Đoàn trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc của đoàn viên, thanh niên đã góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao nâng cao thể chất, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh