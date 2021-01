Nam Thanh với công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em

Nam Thanh với công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em

Xã Nam Thanh hiện có 2.570 trẻ từ 0-16 tuổi, trong đó có 1.015 trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Những năm qua Đảng bộ, chính quyền xã Nam Thanh (Nam Trực) luôn quan tâm, chăm lo công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, xây dựng môi trường sống phù hợp, tạo thuận lợi cho trẻ em phát triển toàn diện.

Một buổi học của cô và trò Trường Mầm non Nam Thanh (Nam Trực).

Đồng chí Phạm Văn Tính, Chủ tịch UBND xã Nam Thanh cho biết: địa bàn xã có nhiều tuyến đường lớn đi qua như: Quốc lộ 21, Tỉnh lộ 487 (đường Đen); hệ thống sông ngòi đa dạng như: sông Hồng, kênh CT25, kênh CB16, sông Bà Lữ... Những yếu tố địa lý trên mang nhiều thuận lợi để Nam Thanh phát triển kinh tế nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ trẻ em đuối nước, tai nạn thương tích… Để nâng cao nhận thức của các gia đình về bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, chủ động ngăn ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn thương cho trẻ em, xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các trường học trên địa bàn xã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Hội Phụ nữ xã thảo luận chuyên đề về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; tuyên truyền đến từng gia đình những kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ bị xâm hại, bạo hành; ngăn ngừa tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em phải làm việc nặng nhọc nguy hiểm phòng ngừa tai nạn thương tích... Công an xã Nam Thanh phối hợp với các trường tiểu học, THCS Nam Thanh lồng ghép nội dung giáo dục về “Phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em”; “an toàn giao thông” trong các giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt ngoại khoá. Với cách tuyên truyền dí dỏm qua những câu chuyện hấp dẫn dễ hiểu giúp học sinh dễ “ngấm”, hiểu rõ hơn về những nguy cơ tai nạn khi tham gia giao thông; tác hại của bạo lực học đường và các hành vi xâm hại trẻ em… Trường tiểu học, THCS Nam Thanh còn mời các giảng viên Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an) nói chuyện về các nguy cơ cháy nổ và hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy… Cháu Phạm Tiến Đạt, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Nam Thanh cho biết: “Được học những giờ học ngoại khoá về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy đã giúp cháu có nhiều kiến thức bổ ích. Không chỉ cháu mà tất cả các bạn ở trường đều tự giác đội mũ bảo hiểm mỗi khi đi xe máy cùng bố, mẹ…”. Với hệ thống sông ngòi khá dày đặc, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống đuối nước trẻ em qua các buổi nói chuyện chuyên đề và loa truyền thanh xã… Nhiều gia đình trong xã đã chủ động cho các con đi học bơi vào dịp hè. Bên cạnh đó, 5 giếng làng và các hồ xung quanh các điểm trường học ở xã đều được quây hàng rào đảm bảo an toàn cho trẻ em. Một số đoạn đường chạy dọc sông có nguy cơ cao trẻ bị tai nạn giao thông, đuối nước đều có biển cảnh báo và hàng rào… Nhờ triển khai các biện pháp đồng bộ, từ địa phương trước đây có nhiều trường hợp đuối nước thương tâm nạn nhân là trẻ em, trong những năm gần đây xã không còn trẻ bị đuối nước.

Với đặc thù có nhiều làng nghề như: nghề dệt thôn Thượng Lao, Trung Thắng, Phú Cường, Quần Trà; nghề đúc kim loại thôn Bình Yên, nghề thuỷ tinh mỹ nghệ thôn Xối Trì, nghề thợ nề thôn Xối Tây, Thượng Lao… xã Nam Thanh cũng đối mặt với nhiều thách thức về đảm bảo môi trường sống cho trẻ em, tiềm ẩn nguy cơ trẻ em phải lao động nặng nhọc… Để giải quyết “bài toán” trên, bước đầu xã Nam Thanh đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường. Xã đã lập phương án bảo vệ môi trường, được UBND huyện Nam Trực phê duyệt tại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 11-1-2019; tổ chức công khai và triển khai thực hiện phương án bảo vệ môi trường làng nghề đã được phê duyệt; hướng dẫn, đôn đốc các hộ làm nghề thực hiện nghiêm cam kết về các quy trình, công đoạn bảo vệ môi trường gồm: xử lý sơ bộ nước thải; thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn nguy hại… Xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội và các xóm phối hợp với nhân dân đẩy mạnh hoạt động ngày “Chủ nhật xanh”, thu rác thải ở các con sông, kênh trên địa bàn xã… Xã đã tập trung tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh và trực tiếp tại gia đình các nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; những tác hại khi để trẻ em làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại…; lồng ghép nội dung bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong các cuộc họp của xã, các ngành, đoàn thể và các xóm, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Nhờ đó, thời gian qua trên địa bàn xã không có trường hợp để trẻ làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại, không có trẻ em phải bỏ học, vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội. Các gia đình trong xã luôn quan tâm đến con em, ưu tiên cho con em học tập, tạo môi trường an toàn, thân thiện, lành mạnh, thuận lợi cho trẻ được phát triển toàn diện.

Với mong muốn trẻ em ở xã có sân chơi lành mạnh, 20 nhà văn hoá thôn, xóm đều bố trí sân chơi cho trẻ em với các môn thể thao phù hợp. Ngoài ra, xã có sân bóng đá nhân tạo ở các thôn Bình Yên và sân bóng đất nện ở các thôn Nội, thôn Xối Trì… thu hút các em học sinh tham gia thường xuyên. Hàng năm vào dịp Tết Trung thu xã đều tổ chức giải bóng đá và bóng bàn cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng tham gia thi đấu. 3 trẻ em khuyết tật, 2 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ được xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các đoàn thể chăm lo, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách. Nhiều tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ các em học sinh nghèo hiếu học qua quỹ khuyến học, tiêu biểu như gia đình ông Phạm Văn Định ủng hộ quỹ khuyến học thôn Rạng Đông 1 tỷ đồng; gia đình ông Phạm Gia Túc hỗ trợ quỹ khuyến học thôn Xối Trì hàng trăm triệu đồng; Quỹ tín dụng nhân dân xã Nam Thanh hàng năm đều dành từ 10 đến 20 triệu đồng hỗ trợ các học sinh vượt khó học giỏi…

Thời gian tới xã Nam Thanh tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, các đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thiết thực nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi có điều kiện vươn lên trong học tập. Nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế và các cơ sở giáo dục; quan tâm đầu tư các điểm vui chơi, giải trí dành cho trẻ em, qua đó tạo môi trường an toàn, thân thiện để trẻ em phát triển toàn diện./.

Bài và ảnh: Viết Dư