Yên Mỹ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tháng 12-2020, Đoàn thẩm định nông thôn mới (NTM) của huyện Ý Yên đã kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện mô hình “Xóm NTM kiểu mẫu” tại 4 thôn: Cầu, Chùa, Ba, Lẻ ở xã Yên Mỹ. Kết quả thẩm định, cả 4 thôn đều đã hoàn thành 10/10 tiêu chí theo bộ tiêu chí xây dựng thôn (xóm) NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2018-2020 của UBND huyện.

Ông Bùi Hữu Đỡi, Bí thư Chi bộ thôn Chùa, xã Yên Mỹ phấn khởi cho biết: Là một trong 4 thôn của xã đăng ký phấn đấu trở thành “Xóm NTM kiểu mẫu” năm 2020, tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Chùa đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí NTM đã đạt được theo hướng bền vững. Điểm nổi bật trong thực hiện NTM kiểu mẫu ở thôn Chùa là sự huy động các nguồn lực từ nhân dân với số tiền 996 triệu đồng để xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội. Đến nay, 100% đường giao thông trong thôn được đổ bê tông kiên cố gồm 6 tuyến đường dong, ngõ xóm có tổng chiều dài 1,02km và hơn 800m đường trục chính nội đồng. Toàn thôn đã lắp đặt được 61 cột đèn điện chiếu sáng, xây dựng được 1km đường hoa kiểu mẫu. Các tiêu chí cơ bản như: văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường, khuôn viên nhà ở… cũng được thôn đặc biệt quan tâm. Nhà văn hóa, sân thể thao thôn thường xuyên được sửa chữa, nâng cấp đạt chuẩn NTM, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Tỷ lệ người dân trong thôn tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ đạt 65%, tham gia luyện tập TDTT chiếm 40%. Năm 2020, toàn thôn có 127/137 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 92,7%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 92%. Các mô hình: “Nhà ở, khuôn viên gia đình đạt chuẩn xây dựng, đảm bảo vệ sinh môi trường”, “Cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Phụ nữ tham gia phân loại rác thải tại nguồn”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được phát động sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân”.

Diện mạo nông thôn mới xã Yên Mỹ.

Đồng chí Lê Thanh Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ cho biết: Xã Yên Mỹ đạt chuẩn NTM từ năm 2017. Năm 2020, Yên Mỹ là một trong 5 xã của huyện đăng ký xây dựng NTM nâng cao, có mô hình NTM kiểu mẫu. Xác định mục tiêu xây dựng NTM nâng cao cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, chung lòng của các tầng lớp nhân dân, xã đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban, đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Phó ban; thành lập các tiểu ban do các cán bộ công chức xã đảm nhận 19 tiêu chí cụ thể. Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-ĐU ngày 16-6-2020 về việc xây dựng xã NTM nâng cao, giai đoạn 2019-2020 để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; UBND xã thành lập Ban quản lý, kiểm tra xây dựng NTM nâng cao, giai đoạn 2019-2020; đồng thời chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các ngành, đoàn thể. Cụ thể: Hội Nông dân đẩy mạnh phong trào “Thi đua sản xuất giỏi, xây dựng NTM nâng cao”; Hội CCB đẩy mạnh thực hiện 11 tiêu chí liên quan đến gia đình hội viên, phát huy tinh thần “Dựa vào sức mình là chính” xây dựng NTM nâng cao; Hội Phụ nữ gắn nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao với các phong trào xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ chung sức xây dựng NTM nâng cao”; Đoàn Thanh niên đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM nâng cao”, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên phát triển sản xuất, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường. Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM nâng cao, từ năm 2017 đến nay, xã đã huy động được hơn 4,5 tỷ đồng từ sự đóng góp của nhân dân cùng hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi của xã. Sau khi điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng NTM đến năm 2025, xã triển khai xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn gồm: 4 tuyến đường trục xã có tổng chiều dài 4,2km được nhựa hóa; các tuyến đường liên thôn từ Quốc lộ 37B đến thôn Hóp (1,4km), đường trục thôn xóm (12km), 83 tuyến đường dong, ngõ xóm (4,5km) được bê tông hóa; 19 tuyến đường trục chính nội đồng (17,1km) được đổ bê tông và đá cấp phối. Các tuyến đường sau khi hoàn thiện được cắm mốc giới, lắp đặt biển báo hạn chế trọng tải, đảm bảo an toàn giao thông. Trong nhóm tiêu chí về văn hóa, y tế, giáo dục, đến nay, cả 3 trường học: mầm non, tiểu học, THCS ở xã đạt chuẩn quốc gia, đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, giai đoạn 2015-2020. Trạm Y tế xã được nâng cấp, xây dựng với 2 khu khám, chữa bệnh; trong đó khu 2 vừa mới hoàn thiện có tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Hiện nay, xã đang triển khai xây dựng thêm 8 phòng học chức năng, cải tạo các công trình sân, khuôn viên, nhà vệ sinh cho Trường THCS Yên Mỹ với kinh phí 4,4 tỷ đồng. Nhờ có cơ sở hạ tầng đồng bộ, các chỉ tiêu về phát triển văn hóa, giáo dục của xã tăng theo từng năm. Tỷ lệ hoàn thành giáo dục bậc tiểu học đạt 100%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp lớp 9 đạt 100%, số học sinh lớp 9 đăng ký thi tuyển vào lớp 10 đạt trên 80%. Các phong trào xây dựng “Làng văn hóa”, “Gia đình văn hóa” được triển khai sâu rộng, đạt kết quả cao. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm ở xã luôn đạt từ 83-86%; cả 9 thôn được công nhận “Làng văn hóa”. Xã đã xây dựng nhà văn hoá trung tâm quy mô 250 ghế, sân vận động trung tâm tổng diện tích trên 2.500m2. Từ năm 2016-2018, với cơ chế hỗ trợ của huyện, xã từ 30-50 triệu đồng/thôn, xã Yên Mỹ phát động phong trào ủng hộ xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao thôn xóm với bình quân từ 300-500 nghìn đồng/khẩu. Đến nay, cả 9 thôn trong xã đã có nhà văn hóa, sân thể thao đạt chuẩn NTM, đáp ứng các buổi sinh hoạt, hội họp của các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, TDTT, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Thực hiện nhóm tiêu chí về cảnh quan - môi trường, xã Yên Mỹ tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường đến từng hộ dân. Hàng năm, xã triển khai các phương án xây dựng cảnh quan môi trường như: trồng hoa, trồng cây xanh hai bên đường trục xã; giải tỏa, phát quang xạ giới giao thông nông thôn; chăm sóc 4 tuyến đường hoa tự quản ở 4 thôn NTM kiểu mẫu… thực hiện định kỳ mỗi tuần 2 lần, người dân các thôn xóm tổ chức tổng vệ sinh môi trường khuôn viên nhà ở, đường làng, ngõ xóm. Rác thải sinh hoạt, công cộng sau khi được thu gom sẽ được phân loại, xử lý tại lò đốt rác thải tập trung, đảm bảo cảnh quan môi trường đạt chuẩn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Bám sát kế hoạch của UBND xã về phát triển kinh tế gắn với thực hiện các tiêu chí: Quy mô cánh đồng mẫu lớn, chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực; sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xã Yên Mỹ tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, tích tụ ruộng đất, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, xây dựng các vùng sản xuất tập trung; thực hiện sản xuất theo hướng trang trại, HTX; thực hành sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn. Xã đã xây dựng được mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn với quy mô vùng trồng lúa chất lượng cao (diện tích 2ha); vùng cánh đồng lớn (trên 30ha) để sản xuất hàng hóa tập trung; phát triển đa dạng các dịch vụ: thủy nông, bảo vệ thực vật, bảo vệ đồn điền, cung ứng vật tư… Bên cạnh đó, xã rà soát, thu hút đầu tư phát triển CN-TTCN như các ngành nghề: may mặc, mộc dân dụng, chắp nứa, sản xuất vật liệu xây dựng để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Từ những biện pháp phát triển kinh tế, đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 55,55 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội chỉ còn 0,05%; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo chiếm 69,26%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm đạt 97,2%.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, để thực hiện các giải pháp xây dựng NTM nâng cao qua tự rà soát đánh giá theo bộ tiêu chí xã Yên Mỹ đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao năm 2020, hồ sơ đang chờ thẩm định và đề nghị UBND tỉnh công nhận./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng