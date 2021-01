Hiệu quả từ Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp"

Ngày 30-6-2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 939/QĐ-TTg (gọi tắt là Đề án 939) về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Sau hơn 3 năm triển khai đề án, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã giúp hàng trăm hội viên thực hiện được ý tưởng kinh doanh trong nhiều lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, công nghệ sinh học, thực phẩm…; đem lại lợi ích kinh tế, hiệu quả xã hội cho phụ nữ, gia đình và cộng đồng.

Hội viên phụ nữ huyện Mỹ Lộc phát triển kinh tế gia đình từ nghề may quần áo.

Thực hiện Đề án 939, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền để hội viên nắm được các nội dung, mục tiêu của đề án; tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch, đồng thời chỉ đạo Hội Phụ nữ các cấp có các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên về lập kế hoạch kinh doanh, quản lý điều hành, sử dụng vốn vay; hướng dẫn, hỗ trợ hội viên xây dựng đề án, kế hoạch khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, thành lập các mô hình kinh tế tập thể; hỗ trợ, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận được các nguồn vốn vay đầu tư khởi nghiệp... Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 25 buổi tập huấn nội dung Đề án 939 cho cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ chủ chốt cơ sở; cung cấp tài liệu Hướng dẫn thực hiện Đề án 939, “Cẩm nang hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam biên soạn. Năm 2020, Hội LHPN tỉnh tổ chức 4 lớp tập huấn Khởi sự doanh nghiệp và Quản trị kinh doanh cho thành viên CLB doanh nhân nữ tỉnh, CLB nữ các doanh nghiệp Khu công nghiệp Hoà Xá, thành viên HTX, thành viên Công ty TNHH một thành viên Green tại huyện Vụ Bản… Để hỗ trợ phụ nữ hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, 3 năm trở lại đây, Hội LHPN tỉnh liên tiếp tổ chức thành công “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp” với các chủ đề hoạt động thiết thực, tạo sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự ủng hộ và phối hợp của các ngành chức năng. Hội Phụ nữ các huyện, thành phố đã tích cực tuyên truyền, khuyến khích hội viên có ý tưởng sáng tạo trong khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tham gia giới thiệu, trưng bày sản phẩm hàng hóa, thúc đẩy sự giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và kết nối giao thương sản phẩm hàng hóa giữa các doanh nghiệp nữ mới khởi nghiệp. Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc giới thiệu các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo có tính khả thi tham gia Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - Kết nối thành công” do Trung ương Hội tổ chức, năm 2020, toàn tỉnh đã lựa chọn được 19 ý tưởng tham gia; có 6 ý tưởng được lựa chọn vòng sơ khảo toàn quốc, trong đó có dự án “Các chế phẩm dược liệu dây thìa canh và cà gai leo an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường” của HTX dược liệu Hải Hậu ACT được Trung ương Hội chứng nhận là dự án tiêu biểu toàn quốc và trao Giải Triển vọng tại vòng thi chung kết được tổ chức tại Hà Nội ngày 13-10-2020 và là 1 trong 5 dự án được Trung ương Hội lựa chọn tham dự sự kiện Techfesh Việt Nam (Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2020). Ngoài ra, từ năm 2018 đến nay, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức biểu dương 83 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, sản xuất các sản phẩm hàng hóa đảm bảo an toàn, chất lượng, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng, góp phần tích cực trong chương trình xây dựng NTM, xây dựng mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phụ nữ phát triển các mô hình kinh tế tập thể cũng được các cấp Hội tập trung triển khai. Trong 3 năm (2018-2020), Hội Phụ nữ các cấp đã tư vấn hỗ trợ đăng ký thành lập và khai trương hoạt động cho 3 HTX, 4 tổ liên kết (TLK). Đến nay, toàn tỉnh có 9 HTX, 1 tổ hợp tác (THT), 15 TLK do nữ làm chủ. Hầu hết, các mô hình HTX, THT, TLK hoạt động hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động nữ tại địa phương với mức thu nhập từ 1,5-3,5 triệu đồng/người/tháng. Có 102 chị đã khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp bước đầu hiệu quả. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn vận động nguồn lực từ các tổ chức, gắn kết triển khai các chương trình phối hợp với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực quản lý, điều hành hoạt động cho các doanh nghiệp nữ, các HTX, THT, TLK do phụ nữ điều hành tại địa phương. Năm 2020, Hội LHPN tỉnh phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn kiến thức quản lý điều hành doanh nghiệp về xây dựng tem nhãn truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho các HTX, THT, TLK do phụ nữ quản lý; đã hỗ trợ HTX Sản xuất hoa và rau Nam Phong, HTX trồng cây dược liệu Hải Lộc xây dựng tem nhãn truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hoạt động giúp các HTX bảo vệ an toàn cho sản phẩm, đồng thời kết nối, mở rộng được thị trường tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, giúp chị em có động lực, tự tin chủ động khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; tổ chức cho 50 hội viên phụ nữ xã Liên Minh (Vụ Bản) đi tham quan thực tế học tập kinh nghiệm trồng nấm công nghệ cao ở huyện Văn Giang (Hưng Yên) để áp dụng sản xuất tại hộ gia đình… Ngoài việc hỗ trợ phụ nữ thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh còn có nhiều hoạt động hỗ trợ xúc tiến giới thiệu, bán sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp nữ. Tiêu biểu như: Hội Phụ nữ Hải Hậu phối hợp với Trung tâm giới và phát triển năng lực cho phụ nữ tổ chức các “Phiên chợ nông sản” vào dịp kỷ niệm 8-3 và 20-10 hàng năm. Năm 2020, nhân dịp hưởng ứng Tuần lễ không sử dụng hóa chất trừ sâu, Hội Phụ nữ Hải Hậu đã tổ chức “Phiên chợ xanh” thu hút sự tham gia của hội viên ở 35 xã, thị trấn với 10 gian hàng tập trung giới thiệu các sản phầm nông nghiệp hữu cơ. Hội Phụ nữ các huyện Nghĩa Hưng, Xuân Trường tổ chức hội chợ và bố trí các gian hàng giới thiệu, kết nối sản phẩm cho hội viên. Các cấp Hội tăng cường việc ký kết nhận ủy thác vay vốn của các tổ chức tín dụng Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN và PTNT, Quỹ TYM..., tạo điều kiện hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh do nữ làm chủ được tiếp cận nguồn vốn vay. Tính đến tháng 12-2020, Hội Phụ nữ các cấp đã hỗ trợ cho 157.658 hội viên được vay vốn qua các kênh với tổng dư nợ trên 2.713 tỷ đồng.

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội làm tốt công tác tuyên truyền cho hội viên về Đề án 939; tạo điều kiện giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay đầu tư khởi nghiệp; vận động hội viên mạnh dạn, chủ động, tích cực tham gia thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế tại địa phương; duy trì, nhân rộng các mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, các THT, TLK, HTX hoạt động có hiệu quả tại cơ sở; xây dựng trang web, gian hàng giới thiệu, kết nối các sản phẩm của hội viên khởi nghiệp sáng tạo nhằm quảng bá thương hiệu của sản phẩm với người tiêu dùng trong và ngoài nước./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân