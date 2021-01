Đẩy mạnh việc học và làm theo Bác trong các doanh nghiệp

Thời gian qua, các doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn xác định thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có ý nghĩa thiết thực nhằm xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh, doanh nghiệp phát triển bền vững. Mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 song nhiều doanh nghiệp vẫn giữ được sản xuất kinh doanh ổn định; tổ chức cơ sở Đảng luôn giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp.

Giao dịch tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Nam Định.

Các cấp ủy Đảng trong Khối đã tích cực phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp đẩy mạnh việc tuyên truyền, đưa nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào chương trình, kế hoạch hành động gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hàng năm, các cấp ủy đều tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên viết bài thu hoạch theo nội dung chuyên đề đã học; xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân làm theo. Nhiều đơn vị có 100% đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng. Việc bổ sung hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với quy định của ngành, đơn vị chủ quản với phương châm “ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện” và được niêm yết công khai tại trụ sở nơi làm việc. Đến nay, đã có trên 90% đơn vị, doanh nghiệp xây dựng, bổ sung hoàn thiện và thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, xây dựng được bản sắc văn hóa riêng, góp phần khẳng định thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thương trường. Đội ngũ cán bộ cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, đoàn kết, năng động sáng tạo tìm cách tháo gỡ khó khăn, bảo đảm sản xuất kinh doanh cũng như việc làm, thu nhập cho người lao động. Các cấp ủy cùng với lãnh đạo doanh nghiệp thường xuyên đối thoại, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động. Nhiều vướng mắc, bức xúc của người lao động đã được giải quyết dứt điểm, nhất là về tiền lương, chế độ BHXH, BHYT của người lao động, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp. Từ hiệu quả việc học và làm theo Bác, hàng năm có 65% tổ chức cơ sở Đảng doanh nghiệp trong Khối đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điểm “nhấn” trong hoạt động của các doanh nghiệp trong thực hiện Chỉ thị 05 là từ khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, các cấp ủy đã phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thường xuyên nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh thực hiện tháo gỡ khó khăn, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, tìm kiếm, mở rộng thị trường. Nhiều doanh nghiệp đã linh hoạt trong tìm hướng sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, đảm bảo thu nhập cũng như các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động và nghĩa vụ đóng thuế đối với Nhà nước. Các phong trào thi đua học tập và làm theo Bác tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong doanh nghiệp, góp phần khắc phục khó khăn, đảm bảo, giữ vững năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Theo báo cáo của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, năm 2020 với sự góp sức của các doanh nghiệp, một số chỉ tiêu kinh tế của tỉnh có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh nằm trong tốp 16 tỉnh trong cả nước đạt mức tăng trưởng trên 5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước tăng 11% so với năm 2019. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,2 triệu USD bằng 100% kế hoạch, tăng 9,7% so với năm trước. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 47.082,6 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 41.611,1 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong Khối đã triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong việc điều hành chính sách tiền tệ, giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ sản xuất, cá nhân, nhất là những chính sách hỗ trợ do đại dịch COVID-19.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhiều gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến như Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định, Đảng bộ Viễn thông Nam Định, Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà, Đảng bộ Công ty cổ phần May Nam Hà... Đảng bộ Công ty cổ phần May Nam Hà có 95 đảng viên đang sinh hoạt tại 8 chi bộ. Năm 2020, Đảng ủy công ty phối hợp với HĐQT, ban giám đốc lãnh đạo các đơn vị tuân thủ các quy định của luật pháp Nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đảng ủy cũng đã chỉ đạo các chi bộ và các tổ chức đoàn thể đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt đường lối, chỉ thị của lãnh đạo cấp trên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài mặt hàng chủ yếu của công ty là sản xuất quần áo bơi xuất sang thị trường Mỹ cho các khách hàng Target, Gap, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 khi dịch COVID-19 bùng phát, thị trường Mỹ đóng băng, công ty đã chuyển sang sản xuất khẩu trang chống dịch. Từ tháng 7-2020 khi thị trường Mỹ bắt đầu hồi phục, do có uy tín tốt về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội nên các khách hàng truyền thống đã quay trở lại đặt hàng. Năm 2020, doanh thu gia công của công ty đạt trên 3 triệu USD, bằng 79% so với năm 2019, thu nhập người lao động đạt bình quân gần 8 triệu đồng/tháng. Điều đó đã chứng tỏ được vai trò, bản lĩnh của Đảng bộ, HĐQT, ban giám đốc cùng sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công nhân.

Thời gian tới, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo các cấp ủy Đảng trong doanh nghiệp tiếp tục tổ chức tốt việc học và làm theo lời Bác trong cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động thành nội dung sinh hoạt thường xuyên. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp gắn với các nội quy, quy định của doanh nghiệp, tạo bản sắc văn hóa riêng, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Xác định và thực hiện tốt nội dung đột phá, trọng tâm các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập, chế độ chính sách đối với người lao động; nắm bắt, giải quyết kịp thời, dứt điểm những bức xúc nổi cộm, đưa sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh./.

