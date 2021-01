Trường THCS Hải Phương "điểm sáng" giáo dục toàn diện

Nhiều năm qua, Trường THCS Hải Phương được đánh giá là đơn vị dẫn đầu bậc giáo dục THCS huyện Hải Hậu với chất lượng các mặt giáo dục, chất lượng đại trà, học sinh giỏi, chất lượng thi vào THPT luôn xếp nhất, nhì huyện, đứng tốp đầu tỉnh. Năm học 2019-2020, trường được UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”.

Học sinh Trường THCS Hải Phương đọc, chọn sách tại tủ sách lớp học.

Có được kết quả trên, với tổng số 526 học sinh chia làm 12 lớp, nhà trường có đủ 12 phòng học kiên cố, khu hành chính, 5 phòng học các bộ môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh với đầy đủ các trang thiết bị như máy vi tính, ti vi kết nối internet, cát xét, máy chiếu projector… đảm bảo cho việc dạy tốt, học tốt; có sân chơi, khu tập luyện thể dục thể thao, khu vệ sinh hợp lý, hệ thống tường bao đúng quy định, đảm bảo tốt về an ninh trật tự, an toàn trong trường học. Các trang thiết bị, cơ sở vật chất đã đảm bảo đủ cho giáo viên và học sinh dạy và học tốt. Trường có 30 cán bộ giáo viên, nhân viên. 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó 92,3% giáo viên trình độ trên chuẩn; luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ mọi mặt; tích cực đối mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học. Nhà trường xác định củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ là vấn đề then chốt để xây dựng kỷ cương, nền nếp dạy và học, nâng cao chất lượng đại trà, bồi dưỡng học sinh giỏi, từng bước nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục toàn diện. Đến nay nhà trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên tận tụy, gương mẫu, hết lòng vì học sinh, có nhiều kinh nghiệm trong việc dạy chữ, dạy người; luôn lấy việc đổi mới phương pháp làm trọng tâm, xây dựng tập thể sư phạm làm biện pháp lâu bền và có hiệu quả nhất. Trong mỗi năm học, nhà trường tạo điều kiện để 100% giáo viên tham dự đủ các lớp tập huấn về chuyên môn do ngành GD và ĐT tổ chức, học tập, nghiên cứu các tài liệu chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn; triển khai dạy - học theo chuẩn kiến thức kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh; định hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh; tổ chức dạy - học linh hoạt theo hướng tích hợp; kiểm tra, đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng, chú trọng phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, trong đó, tiêu biểu là các nhóm giáo viên: Nguyễn Thị Duyên, Phạm Văn Khoa; Hoàng Thị Xuân, Kim Thị Dung được Sở GD và ĐT tặng Giấy khen trong phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, được đánh giá sáng kiến có tầm ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp ngành GD và ĐT Nam Định; Lê Thị Oanh, giáo viên dạy môn Lịch sử đoạt giải Tư bán kết, đạt giải Ba chung kết toàn quốc Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen; Phạm Văn Khoa, đoạt giải C cấp tỉnh cuộc thi “Tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam”...

Với đội ngũ giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm và hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, chất lượng giáo dục của trường luôn bền vững và phát triển, là điểm sáng về chất lượng giáo dục của huyện và tỉnh. Nhiều năm liền chất lượng thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của trường đều xếp tốp đầu huyện. Năm học 2019-2020 trường có 93,9% học sinh thi đỗ vào các trường THPT, đứng trong tốp đầu của huyện, tỉnh. Trường cũng là đơn vị đi đầu của huyện, tỉnh trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng trường “xanh - sạch - đẹp - an toàn”, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng và phát triển văn hoá thông tin cơ sở; đồng thời trường cũng là đơn vị dẫn đầu huyện trong các hoạt động văn - thể - mỹ. Trong các năm học, nhà trường tập trung làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức cho học sinh; học tập 10 điều giao tiếp có văn hoá của học sinh. Liên đội TNTP Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động phong phú mang tính giáo dục cao, phù hợp lứa tuổi như mời cựu chiến binh nói chuyện truyền thống; tổ chức các hoạt động theo chủ điểm hàng tháng. Định kỳ, trường phối hợp mời Công an huyện, xã nói chuyện chuyên đề về ATGT, ma túy, tệ nạn xã hội... Tất cả các hoạt động trên góp phần giáo dục truyền thống, kiến thức pháp luật, xây dựng ý thức công dân, lòng nhân ái, tính hướng thiện, giao tiếp, cư xử có văn hóa cho học sinh. Do vậy, học sinh của trường luôn thực hiện tốt nội quy, kỷ luật, chăm ngoan, tự tin, đoàn kết vượt khó vươn lên, thành thạo các kỹ năng. Các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao của trường thường xuyên được tổ chức đem lại hiệu quả cao, đóng góp tích cực cho phong trào của xã và huyện. Bên cạnh dạy và học văn hóa, giáo dục đạo đức, nhà trường chú trọng đến hoạt động, hướng nghiệp dạy nghề nhằm giáo dục học sinh thái độ yêu quý, trân trọng lao động sản xuất các ngành nghề trong cuộc sống và góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau khi học xong THCS.

Nhà trường thường xuyên quan tâm, chỉ đạo nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên về theo dõi quản lý học sinh, coi trọng công tác giáo viên chủ nhiệm; bố trí cho giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, triển khai thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giờ lên lớp; quản lý, sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học; triển khai thực hiện có kết quả cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo”, và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thực hiện giao chỉ tiêu chất lượng bộ môn cho từng giáo viên nhằm tạo động lực phấn đấu, thi đua trong đội ngũ; phân công giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng phụ trách các đội tuyển học sinh giỏi; tổ chức cho học sinh tham gia lao động tạo cảnh quan môi trường và làm vệ sinh trường lớp đảm bảo xanh - sạch - đẹp - an toàn; tổ chức thi và đánh giá chặt chẽ, nghiêm túc, chính xác kết quả giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh qua các đợt thi định kỳ trong năm học; thực hiện nghiêm túc chương trình các bộ môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục và hoạt động ngoài giờ lên lớp theo quy định; thực hiện nghiêm túc có chất lượng công tác kiểm tra nội bộ; đẩy mạnh phong trào “Dạy tốt - Học tốt” gắn với các cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.

Phát huy thành tích đạt được, trong các năm học tiếp theo, trường phấn đấu giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, dẫn đầu bậc THCS của huyện, trường đạt chuẩn quốc gia, trường có nếp sống văn hoá, trường đạt chuẩn trường xanh - sạch - đẹp - an toàn; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng học sinh giỏi, chất lượng thi vào các trường THPT./.

Bài và ảnh: Minh Thuận