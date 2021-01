Giúp trẻ vững tin bước vào bậc tiểu học

Những năm qua, việc duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập cho trẻ 5 tuổi thường xuyên được tỉnh, ngành GD và ĐT cùng các địa phương quan tâm nhằm giúp trẻ em sớm phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, chuẩn bị tốt tâm thế để bước vào lớp 1.

Một giờ học ở Trường Mầm non Giao Phong (Giao Thuỷ).

Để duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho trẻ 5 tuổi đến trường học tập, vui chơi và được nuôi dưỡng tốt nhất như: Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng, huy động trẻ ra lớp 2 buổi/ngày và xây dựng, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Các địa phương, nhà trường cũng nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tập thể, cá nhân và phụ huynh học sinh trong việc xây dựng cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học. Bên cạnh đó, ngành giáo dục có nhiều giải pháp chỉ đạo hiệu quả nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ như: Thực hiện chương trình giáo dục mầm non, nâng cao tỉ lệ trẻ học 2 buổi/ngày, học bán trú và giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng. Năm học 2020-2021, toàn tỉnh có 100% số trường, lớp mầm non thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, 100% số trẻ được học 2 buổi/ngày. Trẻ đến trường được hoạt động trong môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, có đủ đồ dùng, đồ chơi và hoạt động học tập, vui chơi theo đề tài phù hợp với chủ đề, thực tế, gần gũi cuộc sống thực tại của trẻ. Đội ngũ giáo viên đã tích hợp các kỹ năng cần thiết, giúp trẻ phát huy tính tích cực, sự sáng tạo và sử dụng những kinh nghiệm trong cuộc sống mà trẻ đã được trải nghiệm. Các hoạt động được tổ chức thường xuyên theo chủ đề và theo chương trình quy định, phù hợp với độ tuổi và khả năng, nhu cầu của trẻ. Hầu hết giáo viên đã lấy trẻ làm trung tâm, tổ chức các hoạt động giúp các em biết phát huy hết khả năng khám phá, tìm tòi và tích cực tham gia các hoạt động trên lớp cũng như các hoạt động ngoại khóa. Dựa vào chương trình khung của Bộ GD và ĐT, ngành đã xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng về công nghệ thông tin, làm đồ dùng, đồ chơi… và chỉ đạo các nhà trường khuyến khích đội ngũ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mới. Đến nay 100% các trường mầm non sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non và theo dõi sự phát triển của trẻ 5 tuổi đi vào nền nếp, chất lượng. Các cơ sở giáo dục mầm non phát triển chương trình giáo dục phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, của nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ như tổ chức cho trẻ đi dã ngoại, tham quan các di tích lịch sử, bảo tàng, siêu thị, đài liệt sĩ, tổ chức hội chợ xuân của bé, chợ quê, tiệc Buffet, hội thi “Rung chuông vàng”, Tết Trung thu… với các hoạt động trải nghiệm, các trò chơi dân gian, tham gia các hoạt động mua bán, thử sức…; giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, tư duy về sự vật hiện tượng xung quanh, rèn luyện kỹ năng sống. Để hình thành và xây dựng văn hóa đọc cho trẻ, các trường còn xây dựng “Tủ sách trường học”, triển khai góc sách truyện, thư viện của bé đến các nhóm lớp, bố trí “Thư viện thân thiện”… Đến nay đã có 720 tủ sách với hơn 300 đầu sách các loại: truyện cổ tích, ngụ ngôn; sách, truyện tự làm theo chủ đề trong chương trình giáo dục mầm non..., đảm bảo tính giáo dục, phù hợp với trẻ. Với nội dung xây dựng môi trường giáo dục phù hợp với từng chủ đề, các trường đã tận dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương để làm đồ dùng, đồ chơi tạo góc chơi phù hợp, nội dung phong phú, trò chơi hấp dẫn theo từng chủ đề để trẻ được học tập, vui chơi trong môi trường đầy đủ đồ chơi, thiết bị bảo đảm an toàn, thẩm mỹ, đa dạng, giúp trẻ tìm tòi khám phá theo chủ đề, được thực hành, trải nghiệm, khám phá bằng các giác quan, được rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm; bộc lộ khả năng của bản thân và ngày càng mạnh dạn, tự tin, chủ động sáng tạo trong các hoạt động. Sở GD và ĐT, Phòng GD và ĐT các huyện, thành phố và các trường thường xuyên tổ chức các hội thi: Giáo viên nuôi dạy giỏi, trang trí môi trường giáo dục theo chủ đề, nhóm lớp, thi đồ dùng đồ chơi tự làm, “Bé khỏe”, thi phát triển vận động cho trẻ… tạo điều kiện để giáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Ở các nhà trường, các lớp mầm non 5 tuổi đều được tập trung về khu trung tâm, sắp xếp đủ phòng học đảm bảo yêu cầu theo quy định. Việc tạo cảnh quan môi trường xung quanh lớp học cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới trong các nhà trường. Nhiều trường đã trích kinh phí, vận động phụ huynh cùng tham gia tạo môi trường thân thiện cho trẻ như: Xây dựng bồn hoa, cây cảnh, mua sắm trang thiết bị, đồ chơi, sân khấu ngoài trời…, tạo cho trẻ môi trường giáo dục “học mà chơi, chơi mà học”, giúp trẻ “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” với những kiến thức từ cuộc sống và phát huy tối đa tinh thần học nhóm, từ đó giúp trẻ tự tin, sáng tạo, kích thích trẻ khám phá, trải nghiệm. Bên cạnh đó, ngành đã chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các trường mầm non và đã có 100% cán bộ quản lý, trên 80% giáo viên có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã xây mới 85 phòng học, xây mới và cải tạo sửa chữa 153 nhà vệ sinh, 37 bếp ăn; 21 điểm trường có công trình nước sạch mới. Trong năm học 2019-2020 các ngành chức năng đã kiểm tra công nhận thêm 10 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, 7 trường đạt chuẩn mức độ 1; 18 trường mầm non được công nhận xanh - sạch - đẹp - an toàn, nâng số trường đạt chuẩn quốc gia là 183/233 trường và có 102/233 trường mầm non đạt xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Theo đánh giá của các trường tiểu học, học sinh lớp 1 năm nay đều tự tin, năng động, khỏe mạnh, làm quen nhanh với nội dung, chương trình sách giáo khoa mới. Điều này phản ánh thực tế các trường mầm non đã và đang thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho trẻ 5 tuổi để các em vào học lớp 1 với tâm thế tốt nhất./.

Bài và ảnh: Hồng Minh