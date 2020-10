Trường THPT Trần Hưng Đạo nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ

Nhiều năm nay, không chỉ đứng tốp đầu các trường THPT trong tỉnh với điểm tuyển sinh vào lớp 10 của trường luôn ở mức cao, trong đó các năm 2015, 2017, 2019 đứng thứ nhất tỉnh; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT, đỗ đại học luôn ở mức cao, Trường THPT Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định) luôn được đánh giá là trường tốp đầu khối THPT của tỉnh với kết quả dạy và học môn ngoại ngữ có nhiều nổi bật.

Cô và trò Trường THPT Trần Hưng Đạo trong một giờ học tiếng Anh.

Đánh giá đúng vai trò của môn ngoại ngữ đối với học sinh trong xu hướng toàn cầu hóa, Ban giám hiệu Trường THPT Trần Hưng Đạo xác định “con đường” để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường là: Nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên; Dạy và học tiếng Anh với người bản xứ; Dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh và triển khai dạy chương trình tiếng Anh hệ 10 năm cho học sinh. Trên nền tảng truyền thống Dạy tốt - Học tốt, khởi điểm với nhiều thuận lợi khi trường được UBND tỉnh và Sở GD và ĐT quan tâm đầu tư về mọi mặt để xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao. 100% giáo viên ngoại ngữ của trường có trình độ đào tạo đạt chuẩn, 3/10 giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn, 9/10 giáo viên có chứng chỉ C1 tiếng Anh. Nhà trường tuyên truyền về tầm quan trọng của ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh trong xu thế hội nhập cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh để cùng đồng thuận, nhất trí cao với chủ trương thực hiện nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường. Năm học 2015-2016, Trường THPT Trần Hưng Đạo được chọn là 1 trong 4 trường THPT đầu tiên trên địa bàn tỉnh triển khai việc học tiếng Anh với người nước ngoài. Trường đã hợp tác với Trung tâm E-connect với gần 100% học sinh khối 10 đăng ký học. Từ năm học 2016-2017 đến nay, trường hợp tác với Trung tâm ngoại ngữ Sydney. Song song với triển khai việc học tiếng Anh với người nước ngoài, trường tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cho giáo viên dạy ngoại ngữ trong nhà trường và giáo viên dạy các bộ môn khoa học. Giáo viên tổ ngoại ngữ được tạo điều kiện thuận lợi tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ do các Trường Đại học Sư phạm 1, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Vinh, Hội đồng Anh (BC) tổ chức, các lớp tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy theo sách giáo khoa thí điểm, các hoạt động giao lưu về đổi mới phương pháp giảng dạy do chuyên gia người Việt Nam cũng như chuyên gia nước ngoài đào tạo. Đối với giáo viên dạy các bộ môn khoa học, nhà trường đã tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Anh do chính giáo viên ngoại ngữ trong trường giảng dạy với thời lượng học một tiết trong 1 tuần. Sau 2 năm thực hiện năng lực sử dụng tiếng Anh của giáo viên bộ môn khoa học đã có sự cải thiện đáng kể. Để khích lệ, động viên tinh thần cho giáo viên, nhà trường đưa ra tiêu chí thi đua: giáo viên giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc tích hợp tiếng Anh sẽ được cộng điểm thi đua 5 điểm tiết. Cùng với đó, nhà trường xây dựng kế hoạch: Đối với việc dạy các bộ môn khoa học bằng tiếng Anh, nhà trường thống nhất mỗi học kỳ thao giảng ít nhất 2 tiết. Đối với việc học tiếng Anh với người nước ngoài, nhà trường yêu cầu tổ Ngoại ngữ phối hợp với các đối tác xây dựng chương trình dạy học đảm bảo đồng tâm với chương trình giảng dạy của nhà trường và đúng yêu cầu của Sở GD và ĐT; tổ chức các hoạt động ngoại khóa phù hợp với văn hóa của người Việt Nam. Các kế hoạch phải rõ ràng từ nội dung, thời gian, hình thức tổ chức, kinh phí thực hiện và được phê duyệt kỹ lưỡng từ tổ chuyên môn đến lãnh đạo nhà trường. Đối với việc triển khai dạy chương trình tiếng Anh hệ 10 năm, nhà trường xác định đây là chương trình chú trọng nhiều đến kỹ năng giao tiếp, tập trung cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Các chủ đề, chủ điểm gắn liền với cuộc sống thực tế, yêu cầu về kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ được nâng cao theo định hướng phát triển năng lực. Nhà trường đã xác định lộ trình thực hiện cho từng năm học, từ năm học 2017-2018 đến nay 100% học sinh của trường đã học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm. Trường bố trí các phòng học tiếng Anh với người nước ngoài ở một khu riêng biệt để không ảnh hưởng tới hoạt động học tập của các lớp khác. Để động viên những học sinh có hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn, nhà trường đề xuất với các trung tâm miễn giảm học phí cho học sinh. Trong 4 năm học gần đây đã có gần 230 lượt học sinh của trường được Trung tâm Ngoại ngữ Sydney miễn giảm học phí. Nhờ đó, số lượng học sinh đăng ký học tiếng Anh với người nước ngoài luôn đạt tỷ lệ 100% đối với khối 10 và khối 11. Để hỗ trợ cho học sinh trong quá trình học với người nước ngoài, nhà trường bố trí giáo viên ngoại ngữ làm công tác trợ giảng vừa đóng vai trò là người giúp đỡ, người phiên dịch vừa tiếp thu học hỏi những phương pháp dạy học của giáo viên nước ngoài. Để đánh giá kết quả học tiếng Anh với người nước ngoài, nhà trường thống nhất mỗi học kỳ, giáo viên người nước ngoài phải tổ chức kiểm tra để lấy ít nhất 1 điểm kiểm tra thường xuyên cho học sinh. Ngoài ra, nhà trường còn tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của giáo viên bản ngữ trong các hoạt động giáo dục như hỗ trợ nhà trường tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh, dạy tiếng Anh cho giáo viên các bộ môn khoa học. Tổ Ngoại ngữ đã tích cực phối hợp với Trung tâm ngoại ngữ Sydney tổ chức nhiều cuộc giao lưu, các cuộc thi sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh để học sinh có điều kiện thực hành nghe và giao tiếp, tạo không khí phấn khởi trong nhà trường, như chương trình Hello New school year, Halloween night, Rung Chuông Vàng, thi trang trí lớp học với Không gian Anh ngữ. Nhà trường duy trì hoạt động của Câu lạc bộ tiếng Anh mỗi tháng một buổi do học sinh tự vận hành với sự giúp đỡ của giáo viên bản ngữ. Nội dung sinh hoạt đa dạng, phù hợp với chủ điểm của tháng và với tiến độ dạy học.

Với sự đồng thuận của cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh, sự chăm chỉ tuân thủ nền nếp của học sinh, đến nay, đa số giáo viên dạy các bộ môn khoa học đã tự tin dạy học bằng tiếng Anh, có thể là một tiết học trọn vẹn nhưng cũng có thể chỉ là tích hợp giới thiệu những thuật ngữ môn học bằng tiếng Anh. Hiệu quả của việc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh của trường đã được khẳng định bằng các thành tích đáng khích lệ như: Tại cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh 5 năm gần đây, trường đều đoạt giải toàn đoàn; trong đó có 1 năm đoạt giải Nhất, 1 năm đoạt giải Nhì; 2 năm đoạt giải Ba; 1 năm đoạt giải Khuyến khích với 13/15 thí sinh đoạt giải cá nhân. Trong 3 kỳ tổ chức (các năm học 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018), cả 5 giáo viên tham gia Hội giảng, Hội thảo bằng tiếng Anh đều được Sở GD và ĐT xếp loại xuất sắc. Trong 3 năm học có tổ chức (từ 2015-2016 cho đến 2018-2019), nhà trường đã cử 49 học sinh tham gia thi học sinh giỏi các môn khoa học bằng tiếng Anh, trong đó có 42 học sinh đoạt giải (chiếm tỷ lệ 85,7%). Đặc biệt là kết quả các kỳ thi THPT quốc gia, thi tốt nghiệp THPT những năm gần đây, nhà trường có 2 năm (2017, 2018) xếp thứ 2, 3, các năm (2016, 2019, 2020) xếp thứ 3 trong tỉnh về điểm bình quân bộ môn tiếng Anh./.

Bài và ảnh: Minh Thuận