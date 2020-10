Du lịch Nam Định đổi mới thích ứng tình hình dịch bệnh COVID-19

Trước thông tin tình hình dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, nhiều chương trình du lịch lại tiếp tục được khởi động tại các địa phương; trong đó, tiêu chí an toàn cho du khách được các khu du lịch và doanh nghiệp lữ hành, du lịch đặt lên hàng đầu.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng cai tổ chức Liên hoan Diều toàn quốc lần thứ I năm 2020 tại Nam Định trong khuôn khổ chương trình kích cầu du lịch “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, thay vì quan tâm đến các yếu tố mới lạ, tiện nghi, hấp dẫn như trước đây thì trong thời điểm này, khách du lịch lại quan tâm hơn đến yếu tố an toàn của “điểm đến”. Nắm bắt được tâm lý, nhu cầu này của du khách, một trong những giải pháp được ngành Du lịch tỉnh chú trọng triển khai quyết liệt thời gian qua là tiếp tục duy trì, bảo đảm an toàn tại các địa chỉ du lịch mang đến sự yên tâm, hài lòng cho du khách và lan tỏa hình ảnh “Nam Định - điểm đến an toàn”. Trước hết là công tác phòng chống dịch trong cộng đồng được triển khai tốt theo đúng khuyến cáo của ngành chức năng nhằm tạo môi trường chung đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Tại các khu, điểm du lịch và các cơ sở lưu trú, nhà hàng đã đáp ứng các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và cơ sở vật chất phòng chống dịch theo quy định của ngành Y tế. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động được trang bị các kiến thức, kỹ năng cơ bản nhằm ứng phó với các tình huống xấu có thể phát sinh do dịch COVID-19. Sau giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hồi đầu năm, các hình thức du lịch gia đình, du lịch nhóm nhỏ và du lịch cá nhân chiếm tỷ lệ cao. Trong đó, du lịch gia đình chiếm tới 60%, du lịch theo nhóm nhỏ chiếm khoảng 30%. Ngoài ra, nhu cầu đi du lịch tự túc cũng chiếm tới 60%, vừa đi theo tour vừa tự túc chiếm trên 20% và đi tour qua các doanh nghiệp lữ hành chiếm khoảng 15%. Các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, các hoạt động du lịch ít phải di chuyển và không tập trung quá đông người thu hút lượng lớn du khách. Đồng thời với đó là nhu cầu nghỉ ngơi, khám phá ẩm thực, tìm hiểu văn hóa, vui chơi giải trí cũng chiếm tỷ lệ cao hơn... Trước xu thế này, ngành Du lịch tỉnh xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp để kích thích nhu cầu và thu hút du khách. Sở VH, TT và DL đã chỉ đạo các ngành, các địa phương chú trọng “làm mới” các khu, điểm du lịch, đồng thời, đẩy nhanh quá trình hoàn thiện các dự án, kế hoạch xây dựng và sớm đưa vào khai thác các sản phẩm du lịch mới. Từ đó, tạo điểm nhấn thu hút và khơi gợi nhu cầu khám phá, trải nghiệm của du khách. Tỉnh cũng đẩy mạnh chiến dịch truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; các đoàn Famtrip khảo sát, xúc tiến, kết nối du lịch; các sự kiện du lịch trong và ngoài nước. Du lịch tỉnh ta nhanh chóng bắt nhịp với xu thế “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, du lịch nội địa chuyển động tích cực và lượng khách tăng trở lại. Tháng 7 vừa qua, Sở VH, TT và DL tổ chức lễ phát động kích cầu du lịch tỉnh hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”. Hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đã giảm giá hàng hóa, dịch vụ lưu trú, nhà hàng, các tour tham quan du lịch, dịch vụ vận chuyển hành khách đi đôi với việc duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, xây dựng những gói sản phẩm du lịch mới, độc đáo thu hút du khách. Các điểm du lịch tiếp tục không thu phí tham quan nhưng vẫn đảm bảo tốt vệ sinh môi trường, trật tự, an ninh, an toàn cho du khách. Ngoài ra, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn cũng đã triển khai các hình thức kích cầu du lịch theo phương châm “tăng tối đa chất lượng sản phẩm, giảm tối đa giá thành sản phẩm”, “tạo sự chuyên nghiệp, thân thiện, mến khách” trong từng sản phẩm, từng dịch vụ. Hiện tại, các doanh nghiệp lữ hành tập trung hướng đến khách địa phương, tiếp đó đến khách các tỉnh trong khu vực, dần mở rộng khách trong nước. Bên cạnh khách du lịch người Việt, các doanh nghiệp du lịch cũng hướng đến khách nước ngoài là các chuyên gia, lao động đã làm việc trong nước từ trước khi có dịch COVID-19.

Để thích ứng và “sống chung” với diễn biến bất thường của dịch bệnh COVID-19, Sở VH, TT và DL tiếp tục phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa những tháng cuối năm 2020 hướng theo chủ đề “Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn” của Bộ VH, TT và DL. Ngành Du lịch tập trung kích cầu hướng vào đối tượng khách du lịch là người Việt Nam và người nước ngoài làm việc, sinh sống tại Việt Nam; thực hiện phát động thị trường, giới thiệu điểm đến, thu hút khách trên cơ sở liên minh kích cầu giai đoạn I, khuyến khích hình thành các liên minh kích cầu mới dựa trên sản phẩm phù hợp nhu cầu du lịch tham quan, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ngắn ngày, chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE… Thực hiện các hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch. Đẩy mạnh truyền thông về du lịch Nam Định an toàn, hấp dẫn trên các kênh truyền thông Trung ương, địa phương và doanh nghiệp, góp phần xóa bỏ tâm lý e ngại của du khách. Ngoài ra, Sở VH, TT và DL phối hợp với chính quyền các địa phương xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm tìm tiếng nói chung giữa các địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nghề nghiệp để tạo ra chuỗi dịch vụ khép kín hấp dẫn, thời gian áp dụng dài và có độ tin cậy cao đối với du khách. Các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng, khách sạn xây dựng những gói sản phẩm kích cầu hấp dẫn về giá, đa dạng về chương trình, đảm bảo chất lượng, uy tín và thương hiệu; đồng thời có những chính sách hoàn hủy, hoán đổi linh hoạt, đảm bảo quyền lợi của khách du lịch. Các doanh nghiệp chuẩn bị các phương án ứng phó như: xây dựng quỹ dự phòng để khắc phục rủi ro, khủng hoảng; tập trung hình thức kinh doanh, quảng cáo qua mạng xã hội, ứng dụng điện tử nhằm bắt nhịp với xu hướng mua hàng trực tuyến đang ngày càng tăng; chú trọng khâu đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực làm du lịch.

Với nhận định tình hình dịch COVID-19 có thể diễn biến phức tạp kéo dài, ngành Du lịch tỉnh sẵn sàng chuẩn bị tâm thế để thích ứng và duy trì trong bối cảnh mới với những giải pháp kích cầu du lịch hiệu quả, an toàn./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh