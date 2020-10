Viện Kiểm sát nhân dân Hải Hậu tăng cường xử lý tin báo, tin tố giác tội phạm

Hoạt động tiếp nhận, quản lý, xử lý các tin báo, tin tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố có vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Xác định rõ điều đó, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Hải Hậu đã tăng cường công tác tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Cán bộ Viện KSND huyện Hải Hậu trao đổi nghiệp vụ xử lý tin báo, tin tố giác tội phạm.

Lãnh đạo Viện KSND huyện Hải Hậu cho biết: Tình hình vi phạm, tội phạm trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nguy cơ và diễn biến phức tạp. Một số loại tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra như: Buôn bán trái phép các chất ma tuý; cố ý gây thương tích; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; đánh bạc và tổ chức đánh bạc; vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, tội phạm ma túy đã phát hiện và bắt giữ 23 vụ, khởi tố 22 vụ với 25 bị can (tăng 7 vụ so với năm 2019), thu giữ 15,079 gam ma túy các loại; tội phạm kinh tế - chức vụ đã khởi tố 5 vụ, 6 bị can; tội phạm xâm phạm sở hữu đã khởi tố 12 vụ, 13 bị can (tăng so với năm 2019 là 3 vụ, 3 bị can)... Trước tình hình đó, các cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn huyện đã tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp để phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; thành lập các tổ, đội ở cơ sở để huy động sức mạnh toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác đối với các hành vi phạm tội; xây dựng các hòm thư, đường dây nóng về tố giác, tin báo tội phạm. Nhận thức rõ vấn đề giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc giữ gìn an ninh trật tự, Viện KSND huyện thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý, xử lý tin báo tố giác tội phạm. Đồng chí Phạm Văn Ngọc, Viện trưởng Viện KSND huyện cho biết: “Việc tiếp nhận, xử lý các tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố có vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đây là những đầu mối, căn cứ đầu tiên để cơ quan điều tra tiến hành thẩm tra, xác minh thông tin; từ đó xác định có hay không ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự. Những quyết định của cơ quan điều tra trong giai đoạn này có ảnh hưởng sâu sắc đến trách nhiệm, danh dự của mỗi công dân, tổ chức. Vì vậy, kiểm sát các hoạt động giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố là việc cần được thực hiện một cách khách quan và nghiêm ngặt theo đúng quy định của pháp luật”. Viện KSND huyện đã chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đảm bảo việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can cũng như việc không khởi tố vụ án hình sự kịp thời, có căn cứ, đúng pháp luật, không oan sai, hạn chế bỏ lọt tội phạm, đặc biệt khắc phục triệt để tình trạng hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế. Bên cạnh đó là thực hiện nghiêm chế độ trực nghiệp vụ; đặc biệt trong các dịp nghỉ lễ, tết đã phân công 1 lãnh đạo, 1 kiểm sát viên trực 24/24 giờ theo đúng quy định. Viện KSND huyện phân công kiểm sát viên kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đạt 100% số vụ, việc có dấu hiệu tội phạm. Trong năm, Viện KSND huyện đã theo dõi và quản lý 234 tin báo (cũ 10 tin, mới có thêm 224 tin); đã giải quyết 210 tin; trong đó khởi tố 144 vụ, không khởi tố 60 vụ, tạm đình chỉ 6 tin; các tin còn lại đang điều tra xác minh, xử lý. Tất cả các tin tố giác, tin báo tội phạm thụ lý, Viện KSND huyện đều ban hành yêu cầu xác minh tin báo theo đúng quy định. Tiến hành kiểm sát trực tiếp tin báo, tố giác tội phạm tại cơ quan điều tra (Công an huyện) 2 lần. Qua công tác kiểm sát đã phát hiện vi phạm ban hành kết luận kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm được tiếp thu, sửa chữa. Hoạt động kiểm sát thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đã ban hành yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố 1 vụ án “trộm cắp tài sản” được cơ quan điều tra tiếp thu, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Trong thi hành nhiệm vụ, thực hiện khâu công tác này, Viện KSND và cơ quan điều tra (Công an huyện) có sự phối hợp chặt chẽ, nghiêm ngặt, thận trọng trên nguyên tắc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, nhất là các quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Điều tra các vụ án hình sự. Sự phối hợp được thực hiện trên cơ sở phát huy dân chủ, tính chủ động, sáng tạo, nhạy bén của mỗi cơ quan để cùng bàn bạc, đề ra những giải pháp, biện pháp xác minh, điều tra, thu thập chứng cứ nhanh chóng, hiệu quả. Cả hai cơ quan đều thực hiện đánh giá một cách khách quan, toàn diện và chính xác các tin báo, tố giác tội phạm nhằm hướng đến một kết quả duy nhất là kịp thời xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm cũng như không làm oan người vô tội.

Với những biện pháp tích cực đồng bộ, Viện KSND huyện tiếp tục phối hợp với các đơn vị trên địa bàn huyện để triển khai, thực hiện, công tác giám sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đi vào nền nếp, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, khắc phục việc bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, nêu cao vai trò của cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo công bằng xã hội./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn