Phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ công nhân, viên chức, lao động ở Ý Yên

Xác định phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” có ý nghĩa quan trọng trong việc động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) phấn đấu trong công tác, các cấp Công đoàn huyện Ý Yên đã có nhiều hoạt động thiết thực thu hút các lao động nữ tham gia; qua đó, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại vừa giỏi giang, đủ sức gánh vác việc nước, việc nhà, đồng thời góp phần nâng cao vị trí, vai trò của lực lượng đoàn viên nữ trên tất cả các lĩnh vực công tác, xã hội và gia đình.

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Ý Yên trao tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Santa Clara.

Toàn huyện hiện có 4.763 nữ CNVCLĐ, chiếm 60% tổng số lao động trong các doanh nghiệp ở các khu, cụm công nghiệp. Chất lượng đội ngũ nữ CNVCLĐ ngày càng được nâng lên cả về bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, từng bước thích ứng với cơ chế thị trường và tiếp cận nhanh với khoa học công nghệ mới. Với sự năng động, tâm huyết, đội ngũ cán bộ nữ giàu kinh nghiệm thực tiễn, biết vận dụng sáng tạo, tích cực tham mưu các cấp Công đoàn về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Công đoàn vào chương trình công tác hàng năm, đặc biệt là đối với phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Sức lan tỏa của phong trào thi đua đã giúp đội ngũ nữ CNVCLĐ trong huyện phát huy phẩm chất cần cù, chịu khó, có ý thức vượt khó vươn lên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” luôn được các cấp Công đoàn huyện Ý Yên đẩy mạnh, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi giữa các cá nhân trong cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ có chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong công tác. Tiêu biểu như chị Lê Thị Đại, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Yên Thành (Ý Yên) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong mọi lĩnh vực công tác, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân; có tinh thần học hỏi, quy tụ sức mạnh của đội ngũ cán bộ, đoàn viên trong đơn vị. Chị luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy, quy định nhà trường, địa phương; vận động người thân trong gia đình chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tận tụy, trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công tác, chị Đại luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, cùng nhà trường xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia “xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Đặc biệt, sáng kiến kinh nghiệm về thiết bị giáo dục do chị tự làm được Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận, được Sở GD và ĐT tặng Giấy khen.

10 năm qua, toàn huyện đã tổ chức tuyên truyền 12 buổi, thu hút trên 15 nghìn lượt người tham gia; tuyên truyền Đề án 343 về “Giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” lồng ghép tổ chức 10 lớp tập huấn nâng cao năng lực và kiến thức về giới, bình đẳng giới cho cán bộ Công đoàn và cán bộ phụ trách công tác nữ công; tổ chức các hoạt động: Gặp mặt, tọa đàm, hội thi, biểu dương gia đình nữ tiêu biểu, gặp mặt biểu dương nữ CNVCLĐ tiêu biểu. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ về vấn đề việc làm, hợp đồng lao động, tiền lương, các chế độ quy định riêng đối với lao động nữ. Hàng năm, trên 90% doanh nghiệp đã cấp phát dụng cụ bảo hộ lao động, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động cho người lao động, trên 50% số doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức Công đoàn xây dựng thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Các bản thỏa ước đều đề cập đến những điều khoản có lợi hơn cho lao động nữ so với quy định của pháp luật. Hàng năm, Ban nữ công LĐLĐ huyện triển khai phong trào thi đua như: Phổ biến các tiêu chuẩn đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đôn đốc ban nữ công Công đoàn cơ sở theo dõi, bám sát để phong trào thi đua có hiệu quả, tạo cơ hội cho nữ CNVCLĐ phát huy khả năng thi đua lao động, sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Để tạo điều kiện giúp nữ CNVCLĐ vừa hoàn thành tốt công tác ở cơ quan, vừa làm tốt công việc ở nhà, Ban Nữ công tham mưu BCH Công đoàn các cấp phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, các hội thi khéo tay, văn hóa, thể thao... Trong lĩnh vực giáo dục, nữ cán bộ giáo viên tích cực hưởng ứng phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” lồng ghép với phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Xây dựng gia đình văn hóa”; ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, quản lý, phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm và sử dụng đồ dùng dạy học. Với lực lượng lao động nữ đông đảo, đội ngũ nữ nhà giáo đã không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị chuyên môn, nghiệp vụ, chú trọng tự học, tự bồi dưỡng. Hàng năm, trên 85% chị em được công nhận “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Trong sản xuất, kinh doanh ở các đơn vị doanh nghiệp, nữ công nhân lao động đã khắc phục khó khăn về việc làm, chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm, nhằm ổn định việc làm, nâng cao tay nghề phấn đấu đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội. Hàng năm, 100% chị em đăng ký phấn đấu và đã có trên 98% chị em được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Nhiều chị đã được Đảng, Nhà nước, các cấp Công đoàn khen thưởng. Giai đoạn 2015-2020 có 1.925 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp huyện; 3 chị được tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh; 3 tập thể nữ được LĐLĐ huyện tặng Giấy khen và 30 chị là nữ CNVCLĐ đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Thời gian tới, các cấp Công đoàn trong huyện tiếp tục phát huy những kinh nghiệm hay, cách làm tốt đã được rút ra qua tổng kết tại địa phương, ngành, đơn vị; đồng thời tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu về công tác phụ nữ trong tình hình mới nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; tôn vinh, biểu dương kịp thời các tài năng sáng tạo nữ, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và các cuộc vận động nhằm tạo sức lan tỏa./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh