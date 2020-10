Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo

Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 tôn giáo có số lượng chức sắc, tín đồ đông là Phật giáo, Công giáo và Tin lành; trong đó Phật giáo chiếm khoảng 60% dân số, đạo Công giáo chiếm khoảng 25% dân số, đạo Tin lành có khoảng gần 800 tín đồ. Những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò của chức sắc các tôn giáo và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ủy ban MTTQ các cấp đã thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào có đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để chức sắc, đồng bào các tôn giáo sinh hoạt, hoạt động và tổ chức tốt các sự kiện tôn giáo quan trọng. Trong đó, đã tổ chức các đoàn đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền và MTTQ các cấp đi thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội - tôn giáo, cơ sở tôn giáo và chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ trọng của các tôn giáo; tổ chức 3 “Giải thể thao chức sắc các tôn giáo”; “Chương trình giao lưu văn nghệ các tôn giáo tỉnh Nam Định”... Qua các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao, mối quan hệ giữa các tôn giáo và giữa các tôn giáo với MTTQ ngày càng gần gũi. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong tỉnh đã hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức tôn giáo (Phật giáo, Tin lành), tổ chức xã hội - tôn giáo (Ủy ban Đoàn kết Công giáo) tổ chức đại hội đại biểu các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp; qua đó thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Anh Nguyễn Văn Luật, giáo dân xứ Tây Cát, xã Hải Đông (Hải Hậu) phát triển mô hình kinh tế trang trại.

Điểm nổi bật là MTTQ các cấp đã phối hợp vận động và đoàn kết các tôn giáo; tăng cường công tác tuyên truyền để đồng bào có đạo nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa các cuộc vận động, các phong trào thi đua, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”), phong trào xây dựng “Khu dân cư 5 không”, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; tổ chức triển khai nâng cao chất lượng hai phong trào “Xây dựng chùa tinh tiến”, “Xứ, họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”; tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tuyên truyền và triển khai Luật Tín ngưỡng tôn giáo tới chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo. Qua đó động viên nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đến nay, đã có 394/858 chùa đạt danh hiệu chùa tinh tiến, 847 lượt xứ, họ đạo đạt danh hiệu xứ, họ đạo tiên tiến; 90.550 lượt gia đình Công giáo gương mẫu. Hưởng ứng “Chương trình xây dựng NTM”, đồng bào Công giáo đã hiến trên 20 nghìn m2 đất và đóng góp hơn 200 tỷ đồng làm đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi ở thôn, xóm. Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã triển khai phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp nhà cửa, đẹp xứ họ, đẹp ruộng đồng”; tổ chức hội nghị biểu dương Người Công giáo Nam Định trong phong trào xây dựng NTM, kịp thời động viên, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào công cuộc đổi mới quê hương, đất nước của đồng bào có đạo. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã hỗ trợ xây dựng một số trạm y tế, trường mầm non xã đạt chuẩn quốc gia và hàng chục nhà văn hóa xóm, góp phần đẩy nhanh phong trào xây dựng NTM. Năm 2019, Nam Định là một trong 2 tỉnh trên toàn quốc đạt và hoàn thành các tiêu chí “Tỉnh NTM”. Hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, những năm qua, các vị chức sắc tôn giáo đã quyên góp được trên 30 tỷ đồng, xây mới 376 nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương tặng cho người nghèo không phân biệt tôn giáo. Trong đó, Giáo hội Phật giáo tỉnh xây mới và hỗ trợ sửa chữa hơn 200 nhà. Đến nay, chương trình xây nhà Đại đoàn kết cơ bản được hoàn thành, giúp các hộ nghèo an cư lạc nghiệp, vươn lên thoát nghèo bền vững. Cùng với cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội được coi trọng. Các tổ chức tôn giáo đã ủng hộ trên 4,5 tỷ đồng vào các quỹ từ thiện, tặng trên 1.000 xe lăn cho người tàn tật, ủng hộ hàng tỷ đồng xây đền thờ liệt sĩ, tặng hơn 1.000 sổ tiết kiệm cho gia đình liệt sĩ và người nghèo cô đơn. Vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) hàng năm, tại các huyện, thành phố, chức sắc Phật giáo, Công giáo đều xin phép chính quyền tổ chức lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ. Hàng năm, chức sắc, tín đồ các tôn giáo còn phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội trong và ngoài tỉnh tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, không phân biệt tôn giáo. Tiêu biểu là Giáo phận Bùi Chu, Tu viện nữ tu Đa Minh Phú Nhai, Giáo xứ Văn Lý, Giáo xứ Nam Phương, Giáo hội Phật giáo tỉnh, Chùa Vọng Cung, Chùa Phi Lai, Hội Thánh Tin lành thành phố Nam Định. Phòng khám của dòng nữ tu Mân Côi Trung Linh tổ chức khám bệnh miễn phí cho trên 1.000 lượt người/năm, hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo nằm điều trị... Một số cơ sở tôn giáo nhận nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như mồ côi, khuyết tật, bị bỏ rơi, người già neo đơn, không nơi nương tựa… Đến nay, có 28 cơ sở tôn giáo đang nuôi dưỡng, chăm sóc trên 300 người; 14 cơ sở Công giáo mở các lớp mẫu giáo bán trú với gần 700 trẻ theo học, giáo viên chủ yếu là nữ tu...

Những kết quả đạt được của MTTQ các cấp trong công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh./.

Bài và ảnh: Lam Hồng