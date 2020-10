Hội Phụ nữ Hải Hậu hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện Hải Hậu đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế như: cho vay vốn; vận động chị em thực hành tiết kiệm; khởi nghiệp; hỗ trợ phụ nữ nghèo; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; xây dựng các mô hình kinh tế, hợp tác xã, tổ liên kết... Từ đó, ngày càng có thêm nhiều gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Chị Mai Thị Hường, xóm 7, xã Hải Hưng với mô hình trồng hoa quả sạch.

Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, hướng dẫn hội viên thực hiện các tiêu chí, trong đó có tiêu chí không đói nghèo. Hội Phụ nữ huyện chỉ đạo Hội Phụ nữ các xã, thị trấn rà soát, nắm chắc số lượng phụ nữ đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Trên cơ sở đó hướng dẫn các cơ sở Hội phân loại hộ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ và có phương án hỗ trợ phù hợp để chị em vươn lên thoát nghèo. Năm 2020, toàn huyện có 980 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, Hội Phụ nữ các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch giúp đỡ 100% các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Hỗ trợ phụ nữ nghèo, các cơ sở Hội còn vận động ủng hộ, tổ chức thăm, tặng quà, tặng học bổng cho con em phụ nữ vượt khó học giỏi. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã thăm, tặng 812 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 184 triệu đồng. Trong đó, Hội Phụ nữ huyện trích Quỹ “Vì phụ nữ nghèo”, tặng 80 suất quà, trị giá 24 triệu đồng; phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương và CLB Nữ chủ doanh nghiệp huyện tặng 148 suất quà, trị giá 55 triệu đồng; Hội Phụ nữ các xã, thị trấn tặng 664 suất quà, trị giá trên 129 triệu đồng. Phong trào ủng hộ, giúp đỡ hội viên đau ốm, có hoàn cảnh khó khăn cũng được các cấp Hội quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã quyên góp giúp đỡ hội viên khó khăn, bệnh trọng với tổng số tiền 22,5 triệu đồng. Một số cơ sở Hội tiêu biểu trong hoạt động này như: Hội Phụ nữ xã Hải Quang quyên góp giúp hội viên bị ung thư có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 5 triệu đồng; chi hội 14, xã Hải Đường quyên góp giúp đỡ 1 hội viên có hoàn cảnh khó khăn hơn 2 triệu đồng. Hội LHPN huyện phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tặng 11 suất quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thường xuyên đau ốm với tổng số tiền 5,5 triệu đồng. Phát huy nội lực của các tầng lớp phụ nữ trong phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ các cấp huyện Hải Hậu còn đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; phối hợp với ngành chức năng thành lập các mô hình tổ phụ nữ liên kết phát triển sản xuất như: mô hình dịch vụ - chăn nuôi - nuôi trồng thủy sản tại xã Hải Thanh; nuôi trồng thủy sản tại các xã: Hải Giang, Hải Bắc, Hải Đông, Hải Triều, thị trấn Thịnh Long; tư vấn, thành lập HTX trồng cây dược liệu xã Hải Lộc (Hải Hậu)... Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh cho hội viên. Đầu năm 2020, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã có 2 ý tưởng tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức. Đã có 1 ý tưởng được Trung ương Hội, Bộ Khoa học và Công nghệ chọn tham gia vòng tiếp theo. Hội LHPN huyện có 15 ý tưởng đăng ký tham gia “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” năm 2020 do Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức. Đã có 5/20 ý tưởng được Hội LHPN tỉnh khen thưởng. Hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm được các cấp Hội chú trọng. Theo đó, từ năm 2019 đến nay, Hội LHPN huyện phối hợp với Trung tâm dạy nghề Hội LHPN tỉnh tổ chức 2 lớp dạy nghề may cho 70 hội viên phụ nữ ở các xã Hải Hưng, Hải Hòa; phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp huyện khai giảng 3 lớp may công nghiệp, chăn nuôi lợn nái cho 105 hội viên phụ nữ các xã Hải Phương, Hải An; phối hợp với Ban kinh tế (Hội LHPN) tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành và kỹ năng bảo quản sản phẩm cho 234 lượt người gồm Ban quản trị, Ban giám đốc và thành viên HTX trồng cây dược liệu Hải Lộc. Ngoài ra, các cấp Hội phối hợp với Ban nông nghiệp xã, thị trấn tổ chức tập huấn về kỹ thuật chăm sóc lúa, nuôi trồng thủy sản, thu hút trên 2.500 hội viên tham gia. Hoạt động hỗ trợ vốn giúp hội viên phát triển sản xuất cũng được các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đẩy mạnh, huy động dưới nhiều hình thức như: các nhóm tiết kiệm tại các chi, tổ phụ nữ, Ngân hàng CSXH, vốn Quỹ quay vòng làm công trình vệ sinh hộ gia đình, Quỹ TYM, vốn an ninh thực phẩm hộ gia đình… 6 tháng đầu năm 2020, các cấp Hội Phụ nữ huyện nhận ủy thác nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH trên 200 tỷ đồng cho 6.664 hộ vay (tăng trên 20,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019). Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, các cấp Hội Phụ nữ huyện còn phối hợp với Ngân hàng CSXH, các tổ chức tín dụng tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn cho 183 tổ tiết kiệm và vay vốn; kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn vay của tổ và các hộ gia đình. Bên cạnh đó, các cấp Hội vận động hội viên hình thành thói quen tiết kiệm hàng ngày, tự nguyện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng để giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, tổng số tiền vận động tiết kiệm từ các loại hình của các cấp Hội đạt trên 8,5 tỷ đồng. Hoạt động của Quỹ TYM, chi nhánh Hải Hậu được duy trì hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2020, chi nhánh TYM Hải Hậu đã thành lập thêm 5 cụm mới, duy trì hoạt động vốn vay tại 18 xã, thị trấn với 95 cụm, 3.670 thành viên; tổng dư nợ đạt 52,3 tỷ đồng; các thành viên tham gia gửi tiết kiệm đạt 23,5 tỷ đồng... Thông qua triển khai các nguồn vốn vay đã khích lệ hội viên phụ nữ tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, vượt khó vươn lên làm giàu. Điển hình như các chị: Phạm Thi Dung, chi hội 1 Xuân Phong, xã Hải Hòa, nuôi 8.000 cặp ếch bố mẹ, cho thu nhập 25-30 triệu đồng/tháng. Chị Vũ Thị Mai, chi hội 11, xã Hải Long với mô hình nuôi chim bồ câu cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; chị Mai Thị Hường, xóm 7, xã Hải Hưng triển khai mô hình trồng hoa quả sạch; chị Nguyễn Thị Thu, xã Hải Cường đầu tư xây dựng mô hình trồng cây vạn tuế; chị Lương Thị Lan thành lập Công ty may Hảo Lan, xã Hải Hưng, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương, doanh thu đạt 2 tỷ đồng/năm…

Với nhiều hoạt động thiết thực, các cấp Hội Phụ nữ huyện Hải Hậu đã và đang hỗ trợ tích cực giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM của địa phương./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên