Trực Ninh đầu tư cơ sở vật chất trường học

Trực Ninh đầu tư cơ sở vật chất trường học

Trong những năm qua, chất lượng GD và ĐT của huyện Trực Ninh tiếp tục có nhiều khởi sắc, trong đó chất lượng học sinh giỏi có sự bứt phá, đứng trong tốp dẫn đầu toàn tỉnh. Để đạt được những kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của ngành GD và ĐT huyện, của thầy và trò các nhà trường còn có sự đóng góp của những người con quê hương đang làm ăn sinh sống tại địa phương và trên khắp mọi miền đất nước để các trường học ngày càng được xây dựng khang trang, sạch đẹp hơn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Xã Trực Chính có 3 trường mầm non, tiểu học và THCS. Với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân trong xã và sự nỗ lực của các nhà trường, đến nay cơ sở vật chất ở các cấp học đã được đầu tư ngày càng khang trang, hiện đại và đạt chuẩn quốc gia. Riêng năm 2018, Trường Tiểu học Trực Chính được UBND xã đầu tư xây dựng mới thêm 4 phòng học trị giá 2 tỷ đồng. Với trường THCS, từ năm 2015 nhà trường đã được UBND xã đầu tư 15,7 tỷ đồng xây dựng mới 12 phòng học cao tầng, 14 phòng chức năng và phòng bộ môn với tổng kinh phí gần 16 tỷ đồng. Trường mầm non của xã, trong giai đoạn 2015-2017 cũng đã được đầu tư 1,7 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất và đang tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo hướng xanh - sạch - đẹp - an toàn. Sự quan tâm, động viên của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương là động lực để các nhà trường vươn lên trong dạy và học, đều xếp trong tốp dẫn đầu toàn huyện.

Với tổng số 21 trường mầm non, 21 trường tiểu học, 22 trường THCS, 5 trường THPT, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Trực Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường học theo tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia; chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, 100% các trường học được quy hoạch, sửa chữa, nâng cấp; 329 phòng học, phòng chức năng được xây mới, 227 phòng học, phòng chức năng được sửa chữa, nâng cấp với tổng kinh phí 310,269 tỷ đồng, 23 trường học được quy hoạch, mở rộng trên 9,6ha diện tích đất. Các điều kiện về cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy - học, đáp ứng tiêu chí trường học trong bộ tiêu chí nông thôn mới, trong đó có thêm 31 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, gồm 8 trường mầm non đạt chuẩn mức độ 1, 4 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, 9 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, 8 trường THCS, 2 trường THPT đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trong toàn huyện là 63/68 trường, đạt tỷ lệ 92,65%; 47/64 trường học đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn”, đạt tỷ lệ 73,44%. Công tác xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn kinh phí đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được đẩy mạnh. Trong những năm gần đây, từ nguồn kinh phí đóng góp của các nhà hảo tâm, đã có hàng chục phòng học cao tầng được xây dựng tại các địa phương trong huyện. Tiêu biểu như Trường Tiểu học Trực Nội được một người con quê hương ủng hộ 7,5 tỷ đồng để xây ngôi trường hiện đại theo phương án “chìa khóa trao tay’’, gồm 12 phòng học 3 tầng, 2 dãy nhà ngang thấp tầng cùng phòng hội trường, 2 phòng hiệu bộ, các phòng học chức năng, thư viện, sân chơi, bãi tập… trên diện tích 6.500m2. Bằng sự quan tâm đóng góp với số tiền 3,5 tỷ đồng của một nhóm học sinh cũ, Trường Tiểu học Trực Cường đã được cải tạo, xây dựng khang trang với nhiều trang thiết bị dạy và học hiện đại. Ngoài ra, các trường mầm non Trực Hưng, Trực Thành, Trực Cát… cũng đã nhận được sự ủng hộ của các cá nhân với số tiền hàng tỷ đồng để chỉnh trang, xây dựng cơ sở vật chất trường học ngày càng khang trang. Từ năm 2015 đến nay, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã hỗ trợ, tài trợ 105 tỷ đồng, trong đó ở cấp mầm non 42,4 tỷ đồng, tiểu học 38,7 tỷ đồng, THCS 23,9 tỷ đồng. Toàn huyện phấn đấu hết năm 2020 có 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó, các địa phương, trường học trong huyện đã tập trung làm cổng trường, sân trường, trồng thêm nhiều cây xanh, cây cảnh và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc học tập, vui chơi của học sinh… theo hướng hiện đại, khang trang, sạch đẹp, thân thiện với môi trường học đường.

Nhờ có sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường, đến nay tỷ lệ học sinh đến trường ngày càng tăng, trong đó ở cấp mầm non đạt 33,12% đối với nhóm nhà trẻ, 96,51% đối với nhóm mẫu giáo; trẻ 5 tuổi, tiểu học, THCS đạt 100%. Năm học 2018-2019, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,95%; tốt nghiệp THPT đạt tỷ lệ 99,71%; tỷ lệ thí sinh thi vào lớp 10 THPT đạt điểm sàn 14 điểm trở lên cao nhất tỉnh. Chất lượng học sinh giỏi cấp tỉnh có sự bứt phá, huyện Trực Ninh giữ vững trong tốp 3 huyện dẫn đầu toàn tỉnh./.

Hồng Minh