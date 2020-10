Hưởng ứng ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4-10)

Ngăn ngừa cháy, nổ trong hoạt động sử dụng chung hệ thống điện

Những năm qua, hệ thống điện trên địa bàn tỉnh không ngừng được đầu tư, mở rộng đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao của các thành phần kinh tế - xã hội. Hiện trên địa bàn tỉnh lưới điện 110kV có tổng chiều dài hơn 200km và 12 trạm biến áp, tổng công suất 791MVA; lưới điện trung áp có chiều dài 2.467km; lưới điện hạ áp là 13.895km; trạm biến áp hạ thế gồm 3.832 trạm, 3.894 máy biến áp với công suất đặt 1.504MVA cung ứng điện đến 745.400 khách hàng. Trên hệ thống cột điện do Công ty Điện lực Nam Định quản lý hiện có 12 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp viễn thông có các đường dây cáp, thiết bị thông tin, viễn thông, truyền hình, hệ thống chiếu sáng đi chung tại 60.423 vị trí. Trong đó, những đơn vị sử dụng nhiều vị trí cột điện để treo, lắp thiết bị gồm: Viễn thông Nam Định, Chi nhánh Viettel Nam Định, Công ty cổ phần VTV Cab Nam Định, Chi nhánh FPT Nam Định, Công ty TNHH Truyền hình Cab SCTV, Tổng Công ty Viễn thông Mobiphone, Công ty cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC Chi nhánh Hải Phòng.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước tốc độ đô thị hóa nhanh và trên địa bàn tỉnh những năm gần đây phát triển nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu đô thị, khu dân cư tập trung nên không chỉ nhu cầu điện mà các dịch vụ viễn thông, truyền hình gia tăng dẫn đến ngày càng có nhiều tuyến cáp lắp đặt, bổ sung trên cột điện… tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tăng cao. Trước thực trạng trên, từ tháng 7-2017 Công ty Điện lực Nam Định và các bên liên quan đã ký Quy chế phối hợp trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên lĩnh vực quản lý, vận hành hệ thống lưới điện, cáp viễn thông treo trên cột điện. Sau hơn 3 năm thực hiện quy chế, Công ty Điện lực Nam Định và các cơ quan, đơn vị kinh doanh, khai thác hạ tầng viễn thông đã tích cực phối hợp, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công ty Điện lực Nam Định, luôn tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị có nhu cầu được khai thác, sử dụng chung hạ tầng cột điện bảo đảm đúng các quy định pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 282, ngày 23-4-2018, hàng năm ngành Điện đều chủ động đầu tư kinh phí, tập trung nguồn nhân lực để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp lưới điện nhằm bảo đảm an toàn vận hành, phòng ngừa nguy cơ cháy nổ. Tại thành phố Nam Định, chú trọng thực hiện các tiêu chí 5S, ngành Điện đã cắt bỏ nhiều tuyến cáp dự phòng, tiến hành luồn cáp đi trong ống nhựa, sắp xếp cáp đi theo làn, đánh dấu và treo biển nhận diện tên cáp, lộ đường dây, thiết bị điện khá khoa học. Trước xu thế phát triển, ngành Điện đang từng bước thay thế dây dẫn điện lớn hơn nhằm bảo đảm khả năng mang tải, thay một số vị trí cột điện chắc, khỏe hơn để nâng cao sức chịu lực khi số lượng cáp điện, cáp viễn thông tăng lên. Trong hơn 3 năm qua Công ty Điện lực Nam Định đã chỉnh trang 1.261 trạm biến áp phân phối và 65,24km đường dây cáp điện, cáp viễn thông, cáp truyền hình để đi vào các khuyên treo bảo đảm kỹ, mỹ thuật. Hiện trên địa bàn thành phố Nam Định nhiều tuyến phố như: Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Điện Biên, Thành Chung, Hà Huy Tập, Giải Phóng, Trần Đăng Ninh, Hàn Thuyên, Trường Chinh, Phù Nghĩa, Hoàng Hoa Thám, Trần Thái Tông đã được chỉnh trang đẹp... Những tháng cuối năm 2020, ngành Điện tiếp tục chỉnh trang thêm 25km đường dây và 680 trạm biến áp phân phối, đóng góp tích cực vào hoạt động chỉnh trang đô thị, bảo đảm an toàn cung ứng điện. Các cơ quan, đơn vị kinh doanh, khai thác hạ tầng viễn thông cũng tích cực thanh thải, loại bỏ dây thuê bao điện thoại cố định, dây cáp, các hộp tín hiệu, hộp đấu nối, hộp kỹ thuật không còn sử dụng trên cột điện để hạn chế nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn. Một số đơn vị viễn thông lớn đã tập trung chỉnh trang, “ngầm hóa”, đưa dây dẫn, dây cáp vào khuyên treo, giá đỡ, treo thẻ nhận diện các sợi cáp; thực hiện đấu nối đúng kỹ thuật an toàn nên hầu hết dây dẫn từ cột điện đến địa điểm sử dụng đều được bó, bọc an toàn. Ngành Điện và các bên liên quan đều tập trung thực hiện nghiêm Luật Phòng cháy, chữa cháy và các quy định hiện hành về phòng, chống cháy nổ; thường xuyên đầu tư, trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy tại trụ sở cơ quan, nơi làm việc, kho, trạm; tích cực phối hợp với Công an tỉnh định kỳ tập huấn nghiệp vụ, duy trì hiệu quả các đội chữa cháy cơ sở.

Với sự vào cuộc, tham gia tích cực của Công ty Điện lực Nam Định và các bên liên quan, hệ thống hạ tầng cột điện dùng chung để treo, lắp dây cáp, thiết bị thông tin, viễn thông, truyền hình, hệ thống chiếu sáng đã được tập trung chỉnh trang hiệu quả, cơ bản bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, trong hơn 3 năm qua, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 275 sự cố cháy nổ, trong đó riêng chập cháy dây dẫn và thiết bị trên cột điện là 159 vụ, chiếm 58% số vụ. Nguyên nhân do một số đơn vị có cáp treo trên cột điện nhưng chưa chủ động huy động nguồn kinh phí và nhân lực để thực hiện chỉnh trang theo tiến độ đề ra, còn chậm trễ trong công tác phối hợp phòng cháy, chữa cháy. Một số đơn vị treo cáp quá võng hoặc quá căng; có vị trí để cáp dự phòng quá nhiều trên cột, dưới gốc cột; thậm chí có tuyến cáp đi sát nền vỉa hè, lòng thòng xuống đất, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Các đơn vị liên quan thực hiện phát triển khách hàng đã tự ý treo cáp trên cột điện khi chưa được sự đồng ý của ngành Điện…

Trước thực trạng trên, để ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ, UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Nam Định tăng cường quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc cho thuê sử dụng cột điện để lắp đặt, treo cáp thông tin theo quy định. Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan trong xây dựng kế hoạch, lộ trình chỉnh trang, bó gọn cáp thông tin treo trên cột điện, bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị. Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp tập trung xây dựng lộ trình, tổ chức thực hiện ngầm hóa mạng cáp thông tin tại các khu vực trung tâm, khu đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã được UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời tuân thủ đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với Công ty Điện lực Nam Định tăng cường chỉnh trang, bó gọn các tuyến cáp; thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý các tuyến cáp thông tin, cáp băng qua đường giao thông; cáp thuê bao lắp đặt trên cột đèn chiếu sáng bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, mỹ quan đô thị; định kỳ tiến hành tháo dỡ, thu hồi các sợi cáp trục, cáp thuê bao không còn sử dụng; triển khai hiệu quả việc gắn thẻ nhận biết các loại đường dây, tuyến cáp và đường ống theo quy định./.

