Nam Trực duy trì thành tích dạy tốt - học tốt

Nam Trực duy trì thành tích dạy tốt - học tốt

Những năm qua, Phòng GD và ĐT huyện Nam Trực thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt. Thông qua đó nhằm phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo động lực thi đua nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Cô và trò Trường Mầm non Nam Cường (Nam Trực).

Trên địa bàn huyện hiện có 20 trường mầm non, 20 trường tiểu học, 21 trường THCS. Để nâng cao chất lượng giáo dục, Phòng GD và ĐT huyện chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch bám sát thực tiễn của địa phương, tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và các tầng lớp nhân dân về công tác giáo dục và quan tâm thực hiện tốt các giải pháp để thúc đẩy phát triển giáo dục trên địa bàn. Phòng GD và ĐT đã thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục, làm tốt công tác quy hoạch, điều động sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành; thực hiện việc bố trí, sử dụng, đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ hiệu quả bảo đảm đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ. Hiện tại, ở bậc mầm non có 99,2% giáo viên có trình độ đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn đạt 64%; bậc tiểu học có 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn đạt 97%; bậc THCS có 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn đạt 67%. Hàng năm, Phòng GD và ĐT đều chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt việc bồi dưỡng đội ngũ đáp ứng yêu cầu giảng dạy, quan tâm phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Đối với bậc học mầm non, các nhà trường có nhiều cách làm sáng tạo trong việc xây dựng, sử dụng không gian, tạo môi trường học tập trong và ngoài lớp học để trẻ được vui chơi, trải nghiệm, khám phá. Đồng thời chú trọng đổi mới môi trường giáo dục theo hướng mở, linh hoạt giúp trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động vui chơi và học tập. Đến nay, đã có 100% trẻ em 5 tuổi ra lớp; 20/20 xã, thị trấn đều đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở thể thấp còi và nhẹ cân giảm còn dưới 3%. Ở bậc tiểu học, các nhà trường tăng cường các hoạt động thực hành, ứng dụng thực tiễn, tổ chức các câu lạc bộ môn học giúp học sinh bộc lộ năng khiếu. Tỷ lệ học sinh thực hiện đạt về năng lực và phẩm chất hàng năm của các nhà trường đều từ 99% trở lên. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học từ 98% trở lên, hoàn thành chương trình tiểu học hàng năm đều đạt 100%. Trong 5 năm qua, cấp tiểu học đã có 14.100 học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, trong đó có 320 học sinh giỏi cấp tỉnh, 96 học sinh giỏi cấp quốc gia, duy trì là đơn vị đứng trong tốp đầu của tỉnh. Ở bậc THCS, các nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, xây dựng kế hoạch theo chủ đề môn học, chủ đề tích hợp liên môn, đánh giá học sinh bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng với các cấp độ như nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng sáng tạo. Trong các kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 toàn tỉnh, từ năm 2015 đến nay Phòng GD và ĐT huyện 4 lần xếp thứ nhất toàn đoàn, 1 lần xếp thứ nhì toàn đoàn. Trong các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Phòng GD và ĐT huyện luôn đứng trong tốp đầu về số lượng và chất lượng thi tuyển. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã có 236 học sinh thi đỗ vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và các lớp chuyên Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THCS hàng năm luôn đạt từ 99% trở lên, trong đó có 95% học sinh tiếp tục học lên THPT ở nhiều loại hình. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021, toàn huyện có 1996/2502 thí sinh dự thi, đạt 75,49%, trong đó có 81 học sinh đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và các lớp chuyên của các trường đại học. Phòng GD và ĐT huyện tiếp tục nằm trong tốp dẫn đầu của tỉnh về điểm tuyển sinh lớp 10 THPT.

Với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tâm huyết, có tình yêu thương học trò, luôn có ý thức hoàn thiện, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và các năng lực theo những yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp để có thể đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới, cùng sự phấn đấu vươn lên của học sinh, Phòng GD và ĐT huyện Nam Trực phấn đấu giữ vững thành tích đứng trong tốp dẫn đầu toàn tỉnh về GD và ĐT./.

Bài và ảnh: Hồng Minh