Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương giàu mạnh

Với tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, không chỉ giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động Đoàn, Hội những năm qua nhiều đảng viên trẻ là đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh còn mạnh dạn, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Anh Lê Văn Thanh, xóm 12, xã Hải Thanh (Hải Hậu) bên trang trại VAC của gia đình.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 23 tuổi, anh Lã Văn Bách, thôn An Ngoài, xã Phương Định (Trực Ninh) được kết nạp Đảng và trở thành một trong những đảng viên trẻ xung kích, năng nổ tại chi bộ đảng nơi cư trú. Tích cực tham gia các hoạt động phong trào ở địa phương, anh Bách được bà con nhân dân, đoàn viên, thanh niên tín nhiệm bầu làm Bí thư chi đoàn, Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn. Trên cương vị mới, anh Bách cùng với các đồng chí trong chi ủy, chi bộ đề xuất nhiều giải pháp phát triển kinh tế phù hợp với tình hình địa phương. Phát huy vai trò của người “thủ lĩnh” Đoàn, một mặt anh bám sát các phong trào, cuộc vận động do tổ chức Đoàn cấp trên phát động, mặt khác mạnh dạn triển khai những cách làm riêng. Một số phong trào Đoàn do anh Bách nhân rộng được đông đảo đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn hưởng ứng như: “Tuổi trẻ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, hiến máu nhân đạo, xuân tình nguyện, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè… thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Năm 2019, anh tiếp tục được đoàn viên, thanh niên trong xã tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đoàn xã Phương Định. Đảm nhận nhiệm vụ mới, anh Bách cùng Ban chấp hành Đoàn xã chủ động tham mưu xây dựng các chương trình công tác góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng hoạt động. Nhiều năm liền Đoàn xã Phương Định được Huyện Đoàn, Tỉnh Đoàn đánh giá là đơn vị có những hoạt động nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, được nhận Giấy khen, Bằng khen của tổ chức Đoàn từ Trung ương đến địa phương. Không chỉ tích cực trong hoạt động đoàn thể, anh Bách còn là tấm gương thanh niên phát triển kinh tế tiêu biểu được đoàn viên, thanh niên trong xã noi gương, học tập. Trên diện tích vườn, ao sẵn có của gia đình, anh Bách mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi các loại. Hiện tại, trang trại nhà anh Bách có tổng diện tích 2,5 mẫu, trong đó 1,3 mẫu ao chuyên nuôi các loại cá truyền thống như trắm, mè, trôi, chép… mỗi năm cho thu hoạch 2 vụ với sản lượng 1 tấn cá các loại; trên bờ anh xây dựng chuồng trại, nuôi 200 con gà thịt; 10 con lợn thịt và 2 con lợn nái. Từ sự hỗ trợ vay vốn 120 của Trung ương Đoàn với số tiền 40 triệu đồng, anh còn mua thêm các loại máy tuốt lúa, máy bừa phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp của gia đình và bà con trong thôn. Hàng năm, trừ chi phí, anh thu về hơn 100 triệu đồng, trở thành một trong những “triệu phú” trẻ của xã Phương Định.

Nằm giữa cánh đồng rộng lớn, trang trại VAC của đảng viên trẻ Lê Văn Thanh, xóm 12, xã Hải Thanh (Hải Hậu) được bao quanh bởi hệ thống ao quy hoạch khoa học, đẹp mắt và những dãy đinh lăng xanh mướt mắt. Thực hiện chủ trương của UBND xã trong việc chuyển đổi đất nông nghiệp năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản, năm 2003, anh Thanh mạnh dạn đấu thầu đất và xây dựng trang trại tổng hợp, đào ao thả cá kết hợp chăn nuôi trồng trọt. Hiện tại với tổng diện tích hơn 4ha, trong đó 3ha dùng để nuôi cá, hàng năm anh Thanh thu hoạch 6 tấn cá các loại. Ngoài ra, anh còn đầu tư xây 4 chuồng nuôi vịt đẻ siêu trứng, duy trì số lượng 3.000 con vịt đẻ, mỗi ngày cung cấp ra thị trường 2.500-3.000 quả trứng. Bên cạnh đó, anh Thanh còn trồng cây đinh lăng cho giá trị thu nhập cao và một số cây rau màu như bí ngô, bí xanh, đỗ đậu... Trừ chi phí, hàng năm, anh Thanh thu lãi từ 100-150 triệu đồng. Chia sẻ về những dự định trong tương lai, anh Thanh cho biết: “Thời gian tới, tôi muốn đưa nhiều cây, con mới có giá trị kinh tế cao về nuôi trồng. Hiện tôi đang nghiên cứu để trồng thêm một số cây ăn quả lâu năm như bưởi da xanh, cây dược liệu trên bờ ao để tăng thêm thu nhập. Tôi cũng đang tính đến khả năng đưa thêm một số giống cá như cá trắm đen, cá chuối về ao nuôi. Mục tiêu của tôi là mỗi năm trang trại thu lãi trên 200 triệu đồng và tiếp tục tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương”.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 448.950 đoàn viên, thanh niên, chiếm khoảng 21% dân số. Hàng năm, tổ chức Đoàn đã phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng hàng nghìn quần chúng ưu tú. Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 17.401 đoàn viên mới, giới thiệu cho Đảng 1.615 đoàn viên ưu tú và có 985 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng CSVN. Những đảng viên trẻ không chỉ phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động Đoàn mà còn là mũi nhọn trong phát triển kinh tế ở các địa phương. Để hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, hàng năm, Tỉnh Đoàn chỉ đạo các Đoàn cơ sở chủ động khảo sát, nắm bắt nhu cầu học tập, nghề nghiệp và việc làm của thanh niên, từ đó chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức tập huấn, chuyển giao KHKT trong trồng trọt và chăn nuôi, tham quan mô hình làm kinh tế hiệu quả cho đoàn viên, thanh niên; mở các lớp khởi sự doanh nghiệp; tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm, diễn đàn “Khởi nghiệp làm giàu”, “Thanh niên với công tác dạy nghề và giải quyết việc làm”, “Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; xây dựng, củng cố các mô hình Câu lạc bộ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế; các HTX dịch vụ của thanh niên, các tổ, nhóm thanh niên giúp nhau lập thân, lập nghiệp để thanh niên có cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, kiến thức KHKT… Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 40 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên; giới thiệu việc làm cho 6.500 đoàn viên, thanh niên; tổ chức 9 buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT; tổ chức 10 sàn giao dịch việc làm; tặng 5.000 cuốn sách khởi nghiệp. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ và giúp đỡ đoàn viên, thanh niên xây dựng các dự án mới vay vốn để phát triển kinh tế góp phần giảm nghèo; duy trì hình thức góp vốn xoay vòng không tính lãi trong đoàn viên, thanh niên mang lại hiệu quả cao. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các huyện, thành Đoàn phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện kiểm tra nguồn vốn vay và thu hồi nợ quá hạn các dự án do Đoàn Thanh niên quản lý; đồng thời hoàn chỉnh thủ tục vay vốn cho các dự án giải quyết việc làm trong thanh niên. Tính đến nay toàn tỉnh đã xây dựng 189 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 5.700 hộ vay với tổng dư nợ 170,639 tỷ đồng. Ngoài ra, qua các kênh như 120 Trung ương Đoàn, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho thanh niên theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, đoàn viên, thanh niên cũng có thể tiếp cận các nguồn vốn vay. Hiện, Đoàn Thanh niên đã giải ngân nguồn vốn 120 là 1 tỷ 495 triệu đồng cho 33 dự án ở 6/10 huyện, thành phố được vay vốn.

Những tấm gương đảng viên trẻ tiêu biểu vươn lên làm giàu trong thời gian qua có tác dụng tích cực trong việc khuyến khích, cổ vũ thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn trong phong trào lập thân, lập nghiệp. Qua đó khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, xây dựng quê hương giàu mạnh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh