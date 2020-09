Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nội dung, hình thức đa dạng, thiết thực.

Cán bộ phụ nữ phường Trường Thi (thành phố Nam Định) tuyên truyền pháp luật cho hội viên trong phường.

Ngay từ đầu năm, Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch hướng dẫn các cấp Hội Phụ nữ về công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên; tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em… tại 25 xã trong tỉnh, thu hút 1.520 hội viên phụ nữ dự nghe; vận động, giáo dục, thuyết phục hội viên, phụ nữ, nhân dân tự giác tuân thủ và chấp hành pháp luật về hôn nhân và gia đình; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, chính sách về cải cách thủ tục hành chính, chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; vận động hội viên phụ nữ tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội tại cơ sở thông qua các lớp tập huấn, truyền thông trực tiếp, diễn đàn, hội thi, tọa đàm. Hội LHPN các cấp còn chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng triển khai lồng ghép hoạt động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội với việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Dự án “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” và các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của Hội, trong đó chú trọng xây dựng các mô hình về giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên. Những năm qua các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã xây dựng mới hàng chục mô hình, địa chỉ tin cậy, câu lạc bộ (CLB), tổ, đội, nhóm phụ nữ với pháp luật như: CLB “Phụ nữ với pháp luật”, CLB “Gia đình không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông”, “Nhóm phụ nữ cùng tiến” gồm những nạn nhân và gia đình nạn nhân buôn bán người trở về tại xã Đồng Sơn (Nam Trực); “Nhóm phụ nữ nòng cốt” tại các thị trấn: Thịnh Long (Hải Hậu), Quất Lâm (Giao Thủy); CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Bà mẹ có con gái tuổi vị thành niên”, “Em gái tuổi vị thành niên”, “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển” tại 20 xã, thị trấn ven biển… thu hút đông đảo hội viên tham gia. Nhiều CLB còn thu hút nam giới, các cặp vợ chồng và em gái tuổi vị thành niên cùng tham gia. Nội dung các buổi sinh hoạt thường gắn với tuyên truyền giáo dục pháp luật, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; các kỹ năng, kiến thức về nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính; phòng, chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, mua bán người… góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân, hạn chế tội phạm, đấu tranh có hiệu quả với những hành vi phạm tội, thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ mỗi gia đình. Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam hàng năm, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng, hướng dẫn các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật lồng ghép với các hoạt động của Hội, đặc biệt tập trung vào tháng 10 cao điểm. Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, các cấp Hội còn quan tâm đến công tác củng cố, xây dựng và trang bị kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên pháp luật. Đến nay, các cấp Hội có 150 báo cáo viên tuyên truyền pháp luật. Hội Phụ nữ các cấp còn thường xuyên theo dõi việc nắm bắt tư tưởng cũng như tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ tôn giáo, nhất là những nơi có điểm nóng để kịp thời tuyên truyền, giải thích cho chị em hiểu sâu hơn những chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Cùng với đó, các cấp Hội còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho hội viên phụ nữ; tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Công tác tư vấn pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em cũng được các cấp Hội Phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở chăm lo giải quyết kịp thời. Theo đó, Hội LHPN tỉnh duy trì hoạt động của 2 tổ tư vấn pháp luật tại xã Trực Chính (Trực Ninh) và xã Tam Thanh (Vụ Bản). 6 tháng đầu năm, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã tư vấn pháp luật cho 423 lượt người, trong đó có 390 hội viên phụ nữ. Tiếp nhận 14 đơn thư các loại, chuyển các ngành chức năng giải quyết 11 đơn thư theo đúng quy định của pháp luật về các lĩnh vực bạo lực gia đình; buôn bán phụ nữ, xâm hại trẻ em, đất đai… Ngoài ra, nhằm cung cấp thông tin pháp luật thường xuyên cho hội viên, các cấp Hội Phụ nữ xây dựng và duy trì ngăn sách, tủ sách pháp luật, cung cấp tài liệu, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền pháp luật để cán bộ, hội viên tìm hiểu, nâng cao nhận thức. Từ đầu năm 2020 đến nay, có trên 5.000 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân đến mượn sách học tập, tìm hiểu pháp luật.

Với nhiều hình thức đa dạng, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên của Hội LHPN tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó nâng cao kiến thức về pháp luật, đặc biệt các chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi phụ nữ, trẻ em, liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của công dân, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên