Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở Mỹ Lộc

Những năm qua, huyện Mỹ Lộc luôn tập trung chỉ đạo đổi mới công tác dân vận, trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Xóm Đông Phấn, xã Mỹ Thành phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao.

Chúng tôi đến xã Mỹ Thịnh khi cán bộ bộ phận “một cửa” của xã đang tiếp đón nhân dân đến giải quyết các thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Văn Sinh, xóm 7 cho biết, ông đến trụ sở xã để làm thủ tục sang nhượng quyền thừa kế cho các con. Để giải quyết công việc, cán bộ địa chính xã đã hướng dẫn ông kê khai các giấy tờ liên quan như Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu; văn bản thoả thuận phân chia tài sản; Bản sao giấy tờ liên quan đến việc công chứng thoả thuận phân chia tài sản... Với sự nhiệt tình hướng dẫn của cán bộ xã, các thủ tục, giấy tờ liên quan được xử lý nhanh gọn đảm bảo theo quy định. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thịnh cho biết, thời gian qua, công tác dân vận chính quyền ở địa phương được gắn với các nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, hiệu quả rõ nhất là việc bảo đảm an ninh trật tự và công tác vệ sinh môi trường, giải quyết các phát sinh, vướng mắc, tranh chấp nội bộ trong nhân dân; giải quyết và tiếp thu các ý kiến phản ánh, kiến nghị của nhân dân như sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi trường; quy hoạch khu công nghiệp; quản lý đất đai; các dự án như khu công nghiệp Thịnh Thuận; tuyến đường Gram từ đê Ất Hợi về đình Tiểu Liêm, xây dựng nhà máy xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường. Cùng với việc duy trì hoạt động thường xuyên, đội ngũ cán bộ, công chức xã đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các hộ dân; đẩy mạnh tuyên truyền để 100% hộ dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Không chỉ ở Mỹ Thịnh, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng có nhiều đổi mới trong công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, duy trì chế độ tiếp công dân định kỳ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tổ chức phong trào “dân vận khéo” trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Xác định năm 2020 là “Năm Dân vận khéo”, các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền huyện Mỹ Lộc đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đồng chí Hoàng Thế Hòe, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Năm 2020 là “Năm Dân vận khéo” và cũng là năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, huyện xác định là năm tiến hành cải cách hành chính mạnh mẽ nhằm xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước thật sự “gần dân, của dân, do dân, vì dân”. Vì vậy, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong huyện đặc biệt chú trọng cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tập trung tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại với nhân dân; rà soát, bổ sung quy chế làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ; chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc; thực hiện văn hóa giao tiếp; đeo phù hiệu, trang phục đúng tác phong công sở; đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”... Để tạo chuyển biến tích cực trong công tác dân vận chính quyền và các cơ quan hành chính Nhà nước, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện đã nghiêm túc triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; tập trung trọng tâm vào việc tổ chức đại hội các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; xây dựng NTM nâng cao, bền vững và NTM kiểu mẫu; đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm của huyện, thực hiện cải cách hành chính, phát triển môi trường văn hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư... nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2020; hướng dẫn các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện “Năm Dân vận khéo”; phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh; tăng cường kiểm tra thực hiện công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Tích cực chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác dân vận; kịp thời chuyển tải nội dung chủ trương, kế hoạch thực hiện “Năm Dân vận khéo” đến công chức, viên chức và người lao động; giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở, cung cấp thông tin về các vấn đề đang được dư luận quan tâm, nắm bắt kịp thời tư tưởng, những vấn đề phát sinh trong nhân dân để chỉ đạo xử lý kịp thời hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung vào đổi mới công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước và vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn; yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện chính quyền điện tử. Điểm nhấn trong công tác dân vận chính quyền ở Mỹ Lộc là các cấp chính quyền huyện thực hiện có hiệu quả việc tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Với tinh thần “gần dân, sát dân”, bảo vệ quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của người dân, hệ thống chính quyền của huyện đã duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phát sinh tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng; phân công rõ trách nhiệm của người trực tiếp tiếp dân và xử lý đơn thư, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Các phòng, ban, các xã, thị trấn trong huyện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, giảm các thủ tục hành chính, phân công rõ trách nhiệm của từng người, quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa tại UBND cấp xã, cấp huyện; quy định thực hiện cơ chế một cửa, tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định và đột xuất. Huyện đã thành lập Ban tiếp công dân; phân công lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện vào các ngày trong tuần, hàng tháng. Công tác dân vận chính quyền được quan tâm, chú trọng. UBND huyện phân công 1 đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách công tác dân vận; Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện về công tác dân vận chính quyền; UBND các xã, thị trấn phân công đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa - xã hội phụ trách công tác dân vận chính quyền. Với việc thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) 5 năm (2015-2020) bình quân đạt 11,07%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng - dịch vụ; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 85% (năm 2015 chiếm 78%); ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 15% (năm 2015 chiếm 22%). Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (giá so sánh 2010) tăng bình quân 2,35%/năm; giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích canh tác đạt 112,5 triệu đồng/ha. Chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM; huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018, về đích trước hơn 1 năm so với mục tiêu Đại hội đề ra, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Nhân lên những kết quả đã đạt được, huyện Mỹ Lộc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn