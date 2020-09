Những đảng viên trẻ nhiệt huyết, trách nhiệm

Vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng khi tuổi đời còn trẻ, thời gian qua, nhiều đảng viên trẻ trên địa bàn tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm và sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chính trị của địa phương, là những hạt nhân tiêu biểu ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng.

Cô giáo Phạm Thị Kiều Oanh với các em học sinh giỏi của nhà trường.

Anh Trần Ngọc Hùng trưởng thôn La Chợ, đồng thời là Phó Bí thư Đoàn xã Mỹ Tiến (Mỹ Lộc) là một đảng viên trẻ luôn nhiệt tình dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm trong công việc cống hiến cho cộng đồng. Học hết trung học phổ thông, Hùng chọn cho mình nghề cơ khí để lập nghiệp. Sau khi vững tay nghề, anh lên Hà Nội làm việc. Thời gian ở trọ, tiếp xúc với các bạn sinh viên nhiệt tình trong phong trào hiến máu tình nguyện và nhận thấy đây là việc làm hết sức có ý nghĩa đối với cộng đồng, Hùng đã tham gia cùng đội tình nguyện và nhiều lần tự nguyện đi hiến máu cứu người. Với suy nghĩ, ở đâu cũng có thể làm việc và cống hiến, Hùng trở về quê hương, tích cực tham gia vào phong trào Đoàn, là điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện của địa phương. Đến nay, Trần Ngọc Hùng đã có 26 lần hiến máu, trong đó trung bình mỗi năm anh hiến từ 3 đến 4 lần. Với sự nhiệt tình trong công việc, Hùng trở thành cán bộ đoàn cơ sở, đội phó Đội Tình nguyện viên chữ thập đỏ thành phố Nam Định. Năm 2017, anh chính thức được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Là Phó Bí thư Đoàn xã, anh đã cùng Ban chấp hành xã Đoàn chủ động tham mưu xây dựng chương trình công tác hàng năm phù hợp với tình hình thực tiễn góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng công tác Đoàn của địa phương. Trong đó, Đoàn Thanh niên xã đã xây dựng được con đường hoa dài 1km và xây dựng ở mỗi thôn một tủ sách pháp luật. Năm 2018, Trần Ngọc Hùng đứng lên đăng ký thành lập Câu lạc bộ thanh niên Mỹ Lộc, Đội Tình nguyện viên chữ thập đỏ Mỹ Lộc để triển khai các hoạt động xã hội, kêu gọi cộng đồng tham gia hiến máu cứu người. Câu lạc bộ, Đội Tình nguyện do anh làm chủ nhiệm đã tổ chức được nhiều chương trình thiện nguyện có ý nghĩa, lan toả trong cộng đồng. Tiêu biểu như phong trào tặng quà cho các hộ nghèo ở tỉnh Hà Giang với số tiền trên 100 triệu đồng, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do lũ lụt ở tỉnh Thanh Hóa số tiền 70 triệu đồng. Trong dịch COVID-19, Đội Tình nguyện viên chữ thập đỏ Mỹ Lộc đã kêu gọi ủng hộ 4 tấn gạo và trên 5.000 khẩu trang y tế để trao tặng cho các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, Hùng khéo léo lồng ghép các nghị quyết, chương trình hành động vào tất cả các hoạt động. Gần dân, sát dân, việc nào khó, Hùng đứng ra nhận làm và chịu trách nhiệm. Từ đó, các chương trình, hoạt động của thôn đề ra đều được bà con hưởng ứng, thực hiện như: tự giác đóng các loại thuế, phí; tích cực đầu tư cho con em học hành, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm; phối hợp với lực lượng Công an xã giữ gìn an ninh trật tự của thôn. Bên cạnh đó, anh còn đứng lên thành lập dịch vụ tổ hợp tác của thôn gồm 5 người, trong đó có nhiệm vụ điều tiết nước phục vụ cho tổ nuôi trồng thủy sản, trồng các loại cây rau màu, cây lâu năm của người dân, mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ gia đình có thu nhập khoảng 700-800 triệu đồng/năm. Anh Hùng tâm sự “Mình còn trẻ, mới 30 tuổi nên việc trao đổi với những người lớn tuổi, các bậc cao niên để các cụ nghe không phải dễ. Do vậy, trong mỗi công việc tôi luôn suy nghĩ thấu đáo, bàn bạc dân chủ trong chi ủy Đảng, các đoàn thể của thôn để đưa đến thống nhất. Và quan trọng nhất vẫn phải hiểu, lắng nghe người dân và luôn thực hiện phương châm: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

Đối với đảng viên trẻ Phạm Thị Kiều Oanh, giáo viên Trường THPT Mỹ Tho (Ý Yên), sự say mê, tâm huyết với nghề, không ngừng nêu cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng đã đem lại cho cô những thành tích trong công tác giảng dạy, được đồng nghiệp quý mến, học trò kính yêu. Là giáo viên giảng dạy môn Ngữ Văn ở ngôi trường có điểm đầu vào tương đối thấp, vì vậy để khơi dậy niềm yêu thích học văn của học sinh, cô đã nỗ lực thắp lên trong các em ngọn lửa đam mê để môn Văn trở nên hấp dẫn, cuốn hút, xoá bỏ tâm lý “sợ” môn văn của các em. Cô cho biết: “Có nhiều nguyên nhân khiến học sinh không thích học văn nhưng quan trọng nhất phải bắt đầu từ người thầy. Bởi vậy, trong quá trình lên lớp, tôi luôn tìm tòi phương pháp giảng dạy khoa học, xây dựng các bộ đề, rèn kỹ năng đọc hiểu, viết nghị luận xã hội, nghị luận văn học cho học sinh, đồng thời phải truyền sự nhiệt huyết, niềm đam mê giúp các em hòa mình vào bài học, từ đó khơi dậy và phát triển tình yêu đối với môn học. Tôi luôn tâm niệm rằng: “Tình yêu của mình đặt ở đâu thì thành công sẽ theo mình đến đó”. Với những kinh nghiệm tích lũy được từ quá trình giảng dạy, kết hợp với việc đam mê nghiên cứu, cô giáo Oanh đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, áp dụng hiệu quả trong giảng dạy chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Ngoài thời gian lên lớp, cô dành nhiều thời gian để tìm tòi, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng giảng dạy từ đồng nghiệp, từ các loại tài liệu, sách báo… Bằng nỗ lực của bản thân, các lớp do cô chủ nhiệm và giảng dạy môn Văn đều có kết quả tốt. Đến nay, cô đã có nhiều năm được Ban giám hiệu nhà trường tín nhiệm làm lãnh đội đội tuyển học sinh giỏi Văn tham dự các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, cô luôn chú trọng dạy kiến thức và rèn luyện kỹ năng, khơi gợi ngọn lửa đam mê và khát khao chiến thắng cho học sinh trong đội tuyển, bởi đó là nguồn sức mạnh tinh thần lớn giúp các em thăng hoa và tỏa sáng. Đội tuyển học sinh giỏi Ngữ Văn của nhà trường do cô phụ trách tham dự các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đã đoạt 2 giải Nhất, 21 giải Nhì, 10 giải Ba và 7 giải Khuyến khích. Ngoài công việc giảng dạy, cô luôn quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp trong tổ Ngữ Văn do cô làm tổ trưởng từ phương pháp tổ chức, tiếp cận công nghệ thông tin, xử lý tài liệu, đến hướng dẫn học sinh ôn tập, giúp học sinh chậm tiến bộ, phân công chuyên môn hợp lý, đúng người đúng việc; luôn có ý thức kết nối các thành viên trong tổ để tạo sức mạnh đoàn kết, cùng nhau nỗ lực vì học sinh thân yêu. Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, cô cũng luôn tận tâm với ý thức trách nhiệm cao nhất. “Tôi luôn xác định là đảng viên, tổ trưởng chuyên môn thì phải biết hy sinh, phấn đấu và tận tụy với công việc, lời nói phải đi đôi với việc làm, gương mẫu để cán bộ, giáo viên tin tưởng. Bản thân phải luôn say mê, tìm tòi, đổi mới, sáng tạo với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao trong công việc, tự phê bình và phê bình” - cô Oanh chia sẻ. Kết quả của những nỗ lực của cá nhân cô và tổ Ngữ Văn đã được chứng minh qua kết quả của các kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học. Năm học 2019-2020, với cương vị là chủ nhiệm lớp 12A1, cô Oanh đã đưa Trường THPT Mỹ Tho trở thành “điểm sáng” khi có tới 25 trên tổng số 37 học sinh của lớp đạt điểm 9 môn Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đặc biệt là em Đặng Thị Hồng Trang, học sinh lớp 12A1 đã là một trong hai học sinh đạt điểm 10 môn Văn của cả nước. Em Nguyễn Thị Hương, học sinh lớp 12A10 do cô Oanh dạy môn Văn đã đạt 9,25 điểm Văn, cùng với số điểm cao ở môn Địa lý và Lịch sử đã trở thủ khoa khối C toàn quốc. Thầy giáo Hà Xuân Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Tho cho biết: “Trong 10 năm trở lại đây, chất lượng giáo dục của nhà trường có sự chuyển biến mạnh. Tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng cao, trong đó có những học sinh đỗ thủ khoa khối B, C của tỉnh và toàn quốc. Có được thành tích đó, có sự đóng góp không nhỏ của các thầy, cô giáo trong đó có cô giáo Phạm Thị Kiều Oanh”.

Phát huy tinh thần xung kích, tiên phong, gương mẫu của các thế hệ đảng viên đi trước, những đảng viên trẻ như anh Trần Ngọc Hùng và cô giáo Phạm Thị Kiều Oanh là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, cùng cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp./.

Bài và ảnh: Hồng Minh