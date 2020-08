Các cấp Hội Nông dân hỗ trợ hội viên sản xuất, kinh doanh

Thời gian qua, các cấp HND trong tỉnh đã tăng cường hỗ trợ hội viên sản xuất, kinh doanh với nhiều hoạt động cụ thể như: Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề, tạo việc làm, vay vốn, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả để nâng cao thu nhập.

Với việc phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh nhiều hộ nông dân xã Điền Xá (Nam Trực) có thu nhập ổn định.

Những tháng đầu năm 2020, các cấp HND trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; trong đó đã tuyên truyền, vận động 254.305 hộ (bằng 60% so với hộ nông dân) đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình trong sản xuất, kinh doanh, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh. Tiểu biểu như hộ các ông: Nguyễn Văn Thục, xã Trực Thái (Trực Ninh) với mô hình chăn nuôi lợn, trồng trọt theo quy trình VietGap; Nguyễn Văn Sơn, thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng) chuyên sản xuất giống và nuôi cá bống bớp quy mô lớn, lợi nhuận hàng năm đạt trên 2 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 20 lao động; Nguyễn Văn Luật, xã Hải Đông (Hải Hậu) với mô hình chăn nuôi V.A.C tổng hợp, tạo việc làm ổn định cho 20 lao động, giúp đỡ về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất cho 25 hộ, doanh thu hàng năm đạt 2 tỷ đồng... Bên cạnh đó, các cấp HND trong tỉnh còn tích cực vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các mô hình kinh tế tập thể; xây dựng, phát triển các mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2020, HND các cấp trong tỉnh đã thành lập mới 4 mô hình tổ hợp tác (THT) nâng tổng số mô hình do HND xây dựng là 4 Hợp tác xã (HTX), 92 THT với 1.328 thành viên tham gia. Các HTX, THT hoạt động đa dạng ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề; nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả đã gắn kết nông dân cùng nhau phát triển sản xuất, nâng cao giá trị hàng hóa, tạo ra vùng sản xuất tập trung. Tiêu biểu như: HTX chăn nuôi đa dạng sinh học Trực Thái (Trực Ninh); HTX sản xuất nấm và tiểu thủ công nghiệp Tuấn Hiệp (Giao Thủy); HTX nuôi trồng thủy sản Huy Bình, xã Đại An (Vụ Bản); HTX dịch vụ - chăn nuôi - nuôi trồng thủy sản xã Hải Thanh (Hải Hậu). THT trồng hoa - cây cảnh Mỹ Tiến, xã Nam Phong (thành phố Nam Định); THT dịch vụ vật tư nông nghiệp xã Giao Phong (Giao Thuỷ)… Các cấp HND trong tỉnh còn vận động hội viên thuê gom, tích tụ ruộng đất, liên kết với các Công ty sản xuất theo chuỗi. Điển hình một số hộ liên kết với Công ty TNHH Toản Xuân sản xuất gạo sạch theo chuỗi là hộ ông Quyền, xã Nghĩa Thịnh (Nghĩa Hưng) sản xuất 50 mẫu; hộ bà Tình, xã Yên Ninh (Ý Yên) sản xuất 35 mẫu; hộ ông Tống, xã Yên Đồng (Ý Yên) sản xuất 40 mẫu. Đến nay, toàn tỉnh đã hình thành trên 30 mô hình mới trong liên kết tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản hàng hóa theo chuỗi giá trị và các vùng sản xuất chuyên canh tập trung theo mô hình “cánh đồng lớn” cho hiệu quả kinh tế cao; có 62 sản phẩm được công nhận đạt OCOP 3-4 sao. Năm 2020, HND tỉnh chỉ đạo HND các huyện, thành phố khảo sát xây dựng mới 1 mô hình điển hình nhất trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế gắn với xây dựng THT. Mô hình trong phạm vi 1 cơ sở và phải phù hợp với quy hoạch phát triển sản xuất của địa phương, quy hoạch phát triển ngành nghề và các sản phẩm chủ lực gắn với xây dựng sản phẩm OCOP. Đến nay, 10/10 huyện, thành Hội đã lựa chọn xây dựng được 10 mô hình. Trong tháng 1-2020, HND huyện Giao Thủy đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện khai trương, ra mắt “Cửa hàng giới thiệu sản phẩm nông sản sạch” trưng bày và bán trên 70 sản phẩm có chứng nhận OCOP, các sản phẩm đặc trưng của địa phương. HND tỉnh còn phối hợp với Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, Liên minh HTX tỉnh xây dựng dự thảo Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình điểm chi HND nghề nghiệp, tổ HND nghề nghiệp trên địa bàn nông thôn, giai đoạn 2020-2023. Trong đó, các đơn vị cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo xây dựng 3 mô hình điểm đại diện các loại hình sản xuất nông nghiệp và theo khu vực của tỉnh; HND các huyện, thành phố phối hợp với các ngành chỉ đạo xây dựng ít nhất 1 mô hình chi HND nghề nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh có 31 tổ Hội nghề nghiệp với 661 thành viên tham gia. Bước đầu, một số mô hình tổ hội nghề nghiệp đã đi vào ổn định, sản xuất có hiệu quả. Cùng với đó, các cấp HND trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nguồn vốn, dạy nghề, cung ứng vật tư, thiết bị nông nghiệp cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngay từ đầu năm, HND tỉnh đã giao chỉ tiêu tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) từ các nguồn. 6 tháng đầu năm 2020, Quỹ HTND các cấp tăng trưởng 312,31 triệu đồng (điển hình là huyện Vụ Bản tăng 151,6 triệu đồng). Tổng nguồn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh là 25 tỷ 665,9 triệu đồng cho 1.059 hộ vay. Quỹ HTND các cấp được sử dụng đúng mục đích, giúp cho hội viên có nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, các dự án được đầu tư nguồn vốn đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như mô hình nuôi cá trắm đen tại xã Mỹ Hà (Mỹ Lộc); nuôi cá bống bớp tại thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng); nuôi tôm thẻ chân trắng tại xã Bạch Long (Giao Thủy); dệt lưới cước tại xã Hải Lộc (Hải Hậu)... Trên cơ sở ưu tiên đầu tư vào những đơn vị đã thành lập THT, tổ hội nghề nghiệp hoạt động hiệu quả, đến ngày 30-5-2020, toàn tỉnh có 92 THT, 4 HTX và 31 tổ Hội nghề nghiệp thì có 56 THT, tổ hội nghề nghiệp, 1 HTX đã được vay vốn Quỹ HTND (bình quân mỗi THT hoặc tổ hội nghề nghiệp được vay 500 triệu đồng). Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh đã trình Ban Điều hành Quỹ HTND Trung ương phê duyệt 4 dự án vay vốn 2 tỷ 300 triệu đồng cho 47 hộ vay. Qua đó góp phần giải quyết việc làm cho trên 3.000 lao động, nâng cao thu nhập cho hội viên. Các cấp Hội còn tín chấp từ Ngân hàng NN và PTNT với tổng dư nợ 9.752,97 tỷ đồng cho 46.991 hộ vay; nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ 1.201,48 tỷ đồng cho 39.826 hộ vay. Ngoài ra, các cấp Hội đã phối hợp, liên kết với các đơn vị tổ chức dạy nghề, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp; điều tra khảo sát nhu cầu học nghề của hội viên. HND tỉnh trực tiếp tổ chức 12 lớp dạy nghề cho 363 lao động, phối hợp tổ chức 19 lớp dạy nghề cho 650 hội viên nông dân. HND các huyện, thành phố phối hợp tổ chức 58 lớp dạy nghề cho gần 2.000 hội viên.

Hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh của các cấp HND trong tỉnh đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tham gia có hiệu quả vào chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương./.

Bài và ảnh: Lam Hồng