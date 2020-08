Ở một "điểm sáng" giáo dục mầm non

Với 14 nhóm lớp, hơn 600 học sinh, Trường Mầm non Nghĩa Trung (Nghĩa Hưng) hiện có 42 cán bộ, giáo viên; 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ, trong đó 85,7% trên chuẩn, giàu kinh nghiệm, sáng tạo, đoàn kết, tâm huyết với nghề. Ban Giám hiệu nhà trường luôn khuyến khích, hỗ trợ, giúp đỡ giáo viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục mầm non hiện nay. Kế hoạch giáo dục, chủ đề hàng tháng được giáo viên các lớp xây dựng thể hiện rõ mục tiêu, phạm vi và mức độ, nội dung giáo dục trẻ, các phương pháp, các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với trẻ và điều kiện thực tế của nhà trường.

Một hoạt động ngoài trời của các cháu Trường Mầm non Nghĩa Trung (Nghĩa Hưng).

Được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, phụ huynh học sinh, công tác xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn được đẩy mạnh. Trường hiện có diện tích 7.765m2, trong đó riêng khu vực sân chơi có diện tích 1.625m2, thoáng mát, sạch sẽ. Nhà trường có 20 phòng học, 8 phòng chức năng, phòng học có thiết bị nhóm lớp, hệ thống điện thắp sáng, quạt, điều hoà sạch sẽ, ngăn nắp, thoáng mát, có công trình vệ sinh khép kín; có nguồn nước sạch đủ cho trẻ dùng. Năm học 2019-2020 trường cải tạo hệ thống sân vườn, quy hoạch lại vườn rau của bé, làm mới 2 sân cỏ với diện tích hơn 300m2, bổ sung bộ đồ chơi ngoài trời, tạo môi trường để trẻ được tham gia tích cực vào các hoạt động học tập, vui chơi, rèn luyện kỹ năng sống. Được sự ủng hộ của cha mẹ học sinh, nhà trường đã bổ sung cho 100% nhóm lớp đầy đủ đồ dùng phục vụ nuôi ăn bán trú, đồ dùng cá nhân và các trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo có thể “chơi mà học, học bằng chơi”, phù hợp với điều kiện thực tế của trường. 100% số trẻ đến trường được nuôi ăn bán trú theo đúng độ tuổi, xây dựng thực đơn theo tuần cân đối các chất dinh dưỡng trong 4 nhóm thực phẩm đảm bảo nhu cầu năng lượng ở trường. Hệ thống bếp ăn đạt chuẩn, đúng quy định một chiều; quy trình quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện nghiêm túc, có tủ lạnh và các dụng cụ lưu mẫu thức ăn 24 giờ, có hợp đồng mua bán thực phẩm sạch được địa phương xác nhận. Để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, hàng năm, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khoẻ cho trẻ tại nhà được nhà trường phối hợp thực hiện thường xuyên. Nhờ đó, kết quả chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ của trường đều có những chuyển biến rõ rệt, năm sau tốt hơn năm học trước. Cuối năm học 2019-2020, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp của trường đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ chuyên cần khối nhà trẻ đạt từ 85-92%; tỷ lệ chuyên cần khối mẫu giáo từ 95-99%. 100% trẻ đến trường được cân, đo, theo dõi sức khoẻ theo biểu đồ phát triển. Tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì, suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm 0,2%, tỷ lệ trẻ thấp còi giảm 2,1% so với đầu năm học. Trường tiếp tục thực hiện hiệu quả chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non” cùng với các chuyên đề: Phát triển ngôn ngữ, phát triển nhận thức, phát triển thẩm mỹ, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm… đảm bảo mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Công tác an toàn trường học luôn được chú trọng, các cháu đến trường đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối về tâm lý, tinh thần và thể chất. Các khu vực trong lớp được giáo viên tổ chức theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm kiến thức. Ở môi trường ngoài lớp học, sân chơi được thiết kế bằng phẳng, có thảm cỏ, mái che sạch sẽ, an toàn, có cây xanh bóng mát và đồ chơi ngoài trời được bố trí ở những khu vực thuận tiện cho trẻ hoạt động, đảm bảo tuyệt đối an toàn, giúp trẻ rất hứng thú và chủ động khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Trong từng năm học, nhà trường đã chú trọng đưa một số hoạt động sinh hoạt trong từng lớp mẫu giáo kết hợp với các lớp trong khối hoặc toàn trường tạo thành các hoạt động giao lưu sôi nổi trong không gian ngoài lớp học. Các hoạt động của nhà trường cũng được Hội cha mẹ học sinh quan tâm, phối hợp chặt chẽ. Bên cạnh đó, cô và trò nhà trường còn tích cực tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng, tổ chức các chương trình biểu diễn văn nghệ trong các dịp lễ, tết, các sự kiện hoạt động lớn của địa phương... thu hút trẻ tham gia hào hứng và nhận được sự đánh giá cao từ phía phụ huynh.

Với những nỗ lực không ngừng của tập thể sư phạm nhà trường, Trường Mầm non Nghĩa Trung nhiều năm liền được Bộ GD và ĐT, UBND tỉnh tặng Bằng khen./.

Bài và ảnh: Minh Thuận