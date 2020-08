Tuổi trẻ tham gia tiếp sức mùa thi

Một mùa thi THPT nữa lại đến! Những màu áo xanh tình nguyện lại lên đường thực hiện “sứ mệnh” của mình - hành trình tình nguyện tiếp sức mùa thi. Ðây là một trong nhiều hoạt động đầy ý nghĩa của chiến dịch tình nguyện hè 2020 mà đoàn viên, thanh niên trong tỉnh thực hiện nhằm giúp đỡ các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng trong mùa tuyển sinh năm 2020.

Tuổi trẻ xã Xuân Đài (Xuân Trường) tham gia tiếp sức mùa thi 2020.

Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Thực hiện chiến dịch tiếp sức mùa thi 2020, Tỉnh Ðoàn đã chỉ đạo các huyện, thành Ðoàn và Ðoàn trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như: Hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh thông tin về các cụm thi, địa điểm thi; chia sẻ kinh nghiệm thi cử; lịch trình tuyến xe buýt; thông tin về nhà trọ, quán ăn giá rẻ, miễn phí, thuận tiện cho việc di chuyển tới các điểm thi... Tại mỗi điểm thi đều có các đoàn viên, thanh niên túc trực làm công tác hỗ trợ kỳ thi. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng về sinh hoạt hè tại địa phương, đặc biệt là lực lượng giáo viên trẻ các trường THPT của tỉnh cũng tham gia đảm bảo trật tự, an toàn tại các cổng trường; đồng thời hướng dẫn thí sinh làm các thủ tục dự thi, giúp thí sinh vượt qua những áp lực về tâm lý để có một kỳ thi chất lượng. Ngoài kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh, người nhà thí sinh, lực lượng đoàn viên, thanh niên còn góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh để đạt kết quả cao nhất. Chương trình tiếp sức mùa thi diễn ra từ ngày 9-7 đến hết ngày 10-8-2020. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh, năm nay sẽ có khoảng 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động như: hỗ trợ nước uống miễn phí, bút viết, khăn lạnh; tư vấn tìm kiếm nhà trọ giá rẻ, quán cơm giá rẻ… Anh Nguyễn Mạnh Linh, đoàn viên phường Thống Nhất (thành phố Nam Ðịnh) cho biết: “Cứ đến mùa thi là đoàn viên, thanh niên trong phường lại hăng hái tham gia chương trình. Mỗi điểm thi có từ 15-18 tình nguyện viên túc trực xuyên suốt. Phong trào năm nào cũng được các bạn đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng và luôn nhận được sự hài lòng từ người nhà thí sinh và thí sinh”. Câu chuyện tiếp sức mùa thi không mới nhưng năm nào cũng làm ấm lòng các sĩ tử. Tâm lý lo lắng, hoang mang giảm đi rất nhiều, thay vào đó là tâm trạng thoải mái, vững tin hơn khi nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Em Nguyễn Ngọc Minh, thanh niên tình nguyện điểm thi trường THPT Lê Quý Ðôn (Trực Ninh) cho biết: “Em và các bạn luôn có mặt trước giờ thi 40 phút để giúp đỡ và hỗ trợ thí sinh. Ðây là năm thứ 2 em tham gia tiếp sức mùa thi với mong muốn góp sức mình vào một kỳ thi thành công, nghiêm túc. Với sự đồng hành, tiếp sức của đoàn viên, thanh niên tình nguyện, em hy vọng, các thí sinh sẽ vững tin hơn khi làm bài, đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020”.

Ðồng hành, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2020, từ đầu tháng 5, Tỉnh Ðoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã phối hợp với Ðoàn Thanh niên các trường đại học, cao đẳng chủ động xây dựng kế hoạch tiếp sức mùa thi. Năm nay, tỉnh ta có 18.697 thí sinh đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tỉnh bố trí 33 điểm thi với tổng số 798 phòng thi. Cùng với việc thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế; UBND tỉnh yêu cầu Sở GD và ÐT chỉ đạo các trường THPT, các trung tâm Giáo dục thường xuyên, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện đúng, đủ chương trình và kế hoạch dạy học các bộ môn; tổ chức ôn tập hiệu quả, quản lý học sinh an toàn, không để xảy ra các tình huống bất thường; chuẩn bị tốt cho học sinh kỹ năng làm bài thi và tâm lý trước khi bước vào kỳ thi. Phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, các hiện tượng lợi dụng kỳ thi để trục lợi từ thí sinh và người nhà thí sinh như: nâng giá các dịch vụ ăn, ở, các hành vi trộm cắp; tổ chức các hoạt động trông giữ đồ, trông xe miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh. Vào các ngày thi, các đội sinh viên tình nguyện còn tích cực tham gia hướng dẫn phương tiện và người tham gia giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi; thành lập các nhóm sinh viên tình nguyện đón thí sinh tại các địa điểm tập trung đông thí sinh và người nhà thí sinh, phát các vật dụng hỗ trợ, như: thông tin hướng dẫn, nước uống, đồ ăn nhẹ... Bên cạnh đó, Tỉnh Ðoàn chỉ đạo các cấp bộ Ðoàn, Hội thống kê rà soát các học sinh thuộc diện hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con thương, bệnh binh tại các địa phương tham dự kỳ thi THPT quốc gia để có hình thức hỗ trợ hiệu quả. Ðể chuẩn bị cho một kỳ thi thành công, Tỉnh Ðoàn phối hợp với Sở GD và ÐT, Sở LÐ-TB và XH tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh, giao lưu và định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 12 các trường THPT, Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên của tỉnh để các em học sinh được trao đổi, giải đáp thắc mắc liên quan đến quy chế thi, xét tuyển, cách nộp hồ sơ, những điểm mới trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020; chỉ tiêu tuyển sinh của các trường, cơ hội việc làm đối với một số ngành nghề cụ thể… Ðồng chí Nguyễn Hồng Khanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ðoàn cho biết: “Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia, Tỉnh Ðoàn đã triển khai kế hoạch tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị nhằm đảm bảo chương trình tiếp sức diễn ra nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Công tác tổ chức “Tiếp sức mùa thi” được chuẩn bị khá chu đáo và nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành và lực lượng tình nguyện viên tham gia với tinh thần trách nhiệm cao. Thông qua hoạt động “Tiếp sức mùa thi” còn tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng”.

Hình ảnh những tình nguyện viên với chiếc áo xanh tình nguyện trong mỗi kỳ thi luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng thí sinh và phụ huynh. Họ đã góp phần giảm áp lực, căng thẳng cho các thí sinh và trên hết đoàn viên, thanh niên đang góp phần tô thắm, lan tỏa sự nhiệt huyết, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh nhà. Hy vọng rằng chương trình “Tiếp sức mùa thi” sẽ ngày càng lớn mạnh hơn nữa, giúp thêm nhiều hơn nữa các thí sinh và truyền ngọn lửa nhiệt tình cho thế hệ trẻ - thế hệ thanh niên Việt Nam giàu nhiệt huyết và trách nhiệm với cộng đồng./.

Văn Huỳnh