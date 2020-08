Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được Bộ GD và ÐT quyết định tổ chức vào ngày 9 và 10-8. Tuy nhiên, đúng vào thời gian chuẩn bị diễn ra kỳ thi, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước lại có những diễn biến phức tạp đòi hỏi các địa phương và ngành GD và ÐT phải tích cực triển khai các phương án, nhằm bảo đảm đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ thi, vừa chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Cô và trò Trường THPT Mỹ Lộc trong một buổi ôn thi tốt nghiệp.

Tại tỉnh ta, Hội đồng thi Sở GD và ÐT đã chỉ đạo các trường THPT thực hiện tốt các công việc chuẩn bị cho kỳ thi, trong đó bao gồm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Là một trong 33 điểm thi tốt nghiệp THPT trong tỉnh, Trường THPT Lê Quý Ðôn (Trực Ninh) có 389 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 284 thí sinh của Trường THPT Lê Quý Ðôn và 105 thí sinh của Trường THPT Ðoàn Kết. Ðể chuẩn bị cho kỳ thi, nhà trường đã bố trí 17 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng và liên hệ với Trường THCS Ðào Sư Tích để phụ huynh học sinh chờ đón con em tại địa điểm này, giảm tải việc tập trung đông người trước cổng trường. Bên cạnh đó, trường đã chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang dự trữ để bảo đảm an toàn cho thí sinh và cán bộ, giám thị coi thi. Thầy Nguyễn Văn Ðằng, hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Kỳ thi diễn ra vào thời điểm có nhiều bất lợi do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang rất phức tạp nên cùng với việc thực hiện nghiêm các yêu cầu, chỉ đạo của Sở GD và ÐT về chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi, ngoài việc chủ động chuẩn bị khẩu trang và dung dịch sát khuẩn, nhà trường tuyên truyền cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường không được chủ quan, lơ là và tăng cường biện pháp cá nhân phòng, chống COVID-19 trong thời gian diễn ra kỳ thi. Nhà trường cũng bố trí phòng dự phòng dành cho các thí sinh có diễn biến đột xuất về sức khỏe. Tất cả học sinh trước khi vào phòng thi sẽ được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang để phòng, chống dịch”. Tại huyện Vụ Bản, Sở GD và ÐT đã chọn Trường THPT Hoàng Văn Thụ và Trường THPT Lương Thế Vinh làm điểm thi, với tổng số 1.118 học sinh đăng ký dự thi. Ðể chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho kỳ thi, Ban giám hiệu các nhà trường đã lên kế hoạch và triển khai chuẩn bị từ sớm về cơ sở vật chất, con người. Ngoài việc bố trí phòng thi đảm bảo các điều kiện về ánh sáng, quạt mát, bàn ghế được kê đặt theo cự ly khoảng cách yêu cầu, Trường THPT Hoàng Văn Thụ và Trường THPT Lương Thế Vinh đã bố trí phòng chờ, phòng để đồ và phòng ăn, nghỉ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về làm nhiệm vụ tại trường; đồng thời, bố trí phòng để đề thi và bài thi với hệ thống camera giám sát được trang bị đầy đủ và chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ, biểu mẫu, các loại văn phòng phẩm phục vụ cho kỳ thi theo đúng yêu cầu. Ðể ứng phó với dịch bệnh COVID-19, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, các điểm thi trên địa bàn huyện đã bố trí thêm các phòng thi dự phòng, trang bị hàng trăm chai nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, khẩu trang y tế phục vụ cán bộ, giáo viên và học sinh trong những ngày kỳ thi diễn ra và phối hợp tổ chức phun thuốc khử trùng toàn bộ khu vực diễn ra kỳ thi. Bên cạnh đó, mỗi điểm thi sẽ được bố trí 1 cán bộ y tế, 3 đồng chí công an, cán bộ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện để phối hợp cùng với lực lượng bảo vệ, phục vụ của nhà trường làm nhiệm vụ bảo vệ, phục vụ tại điểm thi, không để bị động, bất ngờ với bất cứ tình huống nào.

Một trong những điểm mới trong kỳ thi năm nay là các cơ sở giáo dục đại học không tham gia coi thi, chấm thi, chỉ tham gia các đoàn thanh tra để kiểm tra, giám sát các khâu của kỳ thi và việc chỉ đạo tổ chức kỳ thi hoàn toàn do địa phương chủ động. Với điểm mới này, Sở GD và ÐT đã xác định trách nhiệm quan trọng của ngành trong việc tổ chức kỳ thi và đã có những giải pháp cụ thể để tổ chức tốt kỳ thi. Với tổng số 18.697 thí sinh đăng ký dự thi, tỉnh đã chuẩn bị 33 điểm thi, 798 phòng thi tại các trường THPT ở cả 10 huyện, thành phố, đồng thời dự kiến hơn 1.900 cán bộ làm nhiệm vụ thi. Căn cứ vào chỉ đạo của Bộ GD và ÐT, Sở đã tham mưu với UBND tỉnh và đề ra 3 kịch bản để ứng phó với tình huống liên quan đến dịch COVID-19 trong quá trình diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020. Trong đó, thí sinh bị mắc COVID-19 phải thực hiện cách ly, điều trị, Sở GD và ÐT sẽ làm các thủ tục để đặc cách xét tốt nghiệp cho thí sinh diện này theo quy định. Trường hợp có số ít trường hợp thí sinh thuộc diện phải cách ly, Sở GD và ÐT sẽ phối hợp với các ngành liên quan để đảm bảo thí sinh vẫn có thể thực hiện việc thi tốt nghiệp ngay tại nơi cách ly. Ðối với trường hợp có nhiều thí sinh cùng phải cách ly, Sở sẽ bố trí một địa điểm riêng để tập trung các thí sinh này, đồng thời huy động các lực lượng liên quan để vừa tổ chức cách ly các thí sinh theo quy định, vừa tổ chức cho các thí sinh thi tốt nghiệp tại đây. Trong quá trình diễn ra kỳ thi, 100% các lực lượng làm công tác tổ chức thi đảm bảo trang bị phòng hộ theo nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn đúng quy định như: phun thuốc khử khuẩn, đeo khẩu trang, bố trí đủ nước rửa tay, đo thân nhiệt cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi… Trước ngày diễn ra kỳ thi, Sở GD và ÐT tổ chức 3 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại các trường THPT, trong đó có sự tham gia của lực lượng thanh tra tỉnh nhằm hướng dẫn các nhà trường chuẩn bị đúng, đủ các điều kiện tổ chức kỳ thi. Ðồng thời tiến hành tập huấn cho lực lượng cán bộ, giáo viên bổ sung vào lực lượng cán bộ dự phòng cho kỳ thi. Ðến ngày 6-8, tất cả 33 điểm thi phối hợp với đơn vị y tế trên địa bàn sẽ tiến hành phun khử khuẩn tại trường thi, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Với sự chủ động, vào cuộc của các cấp, các ngành, đến thời điểm này, các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh đã được chuẩn bị tốt, sẵn sàng tổ chức thi với mục tiêu chất lượng và an toàn./.

Bài và ảnh: Hồng Minh