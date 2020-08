Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Nhằm góp phần thực hiện lộ trình BHYT toàn dân gắn với chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, ngay từ đầu năm 2020 BHXH tỉnh luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của ngành, sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, phối hợp với Báo Nam Định, Đài PT và TH tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách BHYT; đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền thông qua các hình thức cổ động trực quan như: pa nô, áp phích, khẩu hiệu tại khu vực trung tâm huyện, thành phố, tăng cường tuyên truyền chính sách BHYT trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn. Thực hiện chủ trương của BHXH Việt Nam về đa dạng hóa hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng để mở rộng đối tượng tham gia, BHXH tỉnh triển khai tổ chức khảo sát, thực hiện bước đầu, thu dung và tập huấn nghiệp vụ cho các nhân viên đại lý thu. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 600 đại lý thu BHXH, BHYT tại 226 xã, phường, thị trấn. BHXH tỉnh tổ chức các đợt tập huấn cho các nhân viên đại lý thu, cấp giấy chứng nhận, thẻ đại lý để hành nghề theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đầu tư mua sắm bổ sung thiết bị công nghệ thông tin; tiếp nhận kịp thời các chương trình ứng dụng do BHXH Việt Nam chuyển giao; bổ sung vào hoạt động nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu phát triển của công nghệ thông tin và nhiệm vụ của ngành BHXH. Các chương trình phần mềm được quản lý, khai thác và sử dụng đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ cho các đại lý thu.

BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tháng 7-2020.

Để nâng cao hiệu quả các đại lý thu BHYT, BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; phối hợp với LĐLĐ tỉnh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Sở Y tế... cung cấp hàng nghìn tờ rơi phổ biến chính sách BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên tới nhân dân trên địa bàn tỉnh, đến các trường học, các làng nghề trọng điểm, UBND các xã phường thị trấn, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh. Mặc dù ảnh hưởng dịch COVID-19, BHXH tổ chức được trên 20 cuộc đối thoại chính sách BHXH, BHYT, giúp người dân được nắm bắt thông tin chính sách BHXH, BHYT một cách trực tiếp và hiệu quả, đồng thời cơ quan BHXH kịp thời nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT của người dân để có sự điều chỉnh phù hợp, đảm bảo đầy đủ quyền lợi và sự thuận tiện cho người tham gia. Trong tháng 7-2020, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ra quân phát động “Toàn dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện”.

Đến tháng 7-2020, Hải Hậu có những kết quả đáng khích lệ, trong đó đạt và vượt cả 3 tiêu chí: đối tượng tham gia BHYT tăng so với cùng kỳ năm 2019; công tác thu BHYT; nâng cao chất lượng công tác KCB BHYT. Để mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHYT có hiệu quả, Ban chỉ đạo thực hiện lộ trình BHYT toàn dân của huyện Hải Hậu chỉ đạo BHXH huyện phối hợp với các ngành chức năng tăng cường, mở rộng tuyên truyền, vận động, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật, hướng dẫn thủ tục thực hiện BHYT không chỉ đối với người lao động, người sử dụng lao động mà còn đến cả mọi người dân với nhiều hình thức. Bên cạnh đó, BHXH huyện phối hợp với Phòng Y tế, Phòng LĐ-TB và XH huyện, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với nhân dân ở hầu hết các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện. Các ban, ngành, đoàn thể của huyện tích cực lồng ghép tuyên truyền chính sách BHYT với các chương trình hoạt động của cơ quan, đơn vị. Phòng LĐ-TB và XH phối hợp chặt chẽ với BHXH huyện, các xã, thị trấn rà soát thông tin cá nhân, lập danh sách các nhóm đối tượng chính sách được hưởng BHYT để phục vụ cho việc cấp thẻ BHYT hàng năm, đảm bảo đối tượng được cấp thẻ kịp thời và đúng qui định. BHXH phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Đa khoa huyện tạo điều kiện cho cán bộ giám định BHYT tại Bệnh viện, làm tốt công tác KCB cho bệnh nhân có thẻ BHYT đảm bảo quyền lợi, chế độ cho người bệnh. BHXH huyện phối hợp với cơ quan liên quan mở đại lý thu BHXH - BHYT tại Bưu điện văn hóa các xã, thị trấn; hiện nay có thêm đại lý thu BHYT tại Hội Chữ thập đỏ và Hội LHPN huyện tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc tham gia BHXH, BHYT. Tại Xuân Trường, BHXH tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền cho gần 300 người là các chi trưởng, hội viên hội phụ nữ thôn, tổ trên địa bàn thị trấn Xuân Trường và xã Xuân Tiến. Nội dung tuyên truyền tập trung khẳng định vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT, nhất là BHYT, trong hệ thống an sinh xã hội. Đồng chí Đỗ Văn Nhiên, Giám đốc BHXH huyện Xuân Trường cho biết: Những năm trước, việc phát triển đối tượng tham gia BHYT ở Xuân Trường còn gặp rất nhiều khó khăn. Đối tượng có thẻ BHYT chủ yếu là diện bắt buộc, tỷ lệ người tham gia BHYT tự nguyện rất thấp; nhiều địa phương tỷ lệ tham gia BHYT với giá trị thẻ từ 3 tháng đến 6 tháng. Một trong những nguyên nhân là do số lượng người dân trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa quê đông; công tác tuyên truyền về chính sách BHYT còn khô khan, đơn điệu dẫn tới nhận thức của nhiều người về BHYT còn hạn chế, vẫn còn tư tưởng “khi bị ốm mới tham gia”. Một bộ phận người dân chưa tin tưởng vào chất lượng dịch vụ tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT. Từ chỗ chỉ xếp ở nhóm trung bình, Xuân Trường đã vươn lên tốp dẫn đầu các địa phương trong tỉnh về phát triển BHYT tự nguyện. 7 tháng năm 2020, toàn huyện đạt trên 91% dân số tham gia BHYT. Nhiều địa phương có tỷ lệ bao phủ BHYT cao như: Xuân Ngọc, Xuân Hồng, Xuân Vinh, Xuân Tân, Xuân Thành, Xuân Hòa. Tỷ lệ học sinh tham gia BHYT trên địa bàn toàn huyện đạt gần 99%. Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hòa (Xuân Trường) cho biết: Thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, 100% các xóm của Xuân Hòa đều đưa chỉ tiêu độ bao phủ BHYT làm tiêu chí xếp loại xóm NTM bền vững và phát triển, đến nay, toàn xã có 92% dân số tham gia BHYT; trong đó, có gần 1.000 hộ gia đình tham gia BHYT; 100% học sinh khối tiểu học, THCS trên địa bàn xã tham gia BHYT.

Những tháng cuối năm 2020, BHXH tỉnh tập trung hoàn thành các chỉ tiêu do BHXH Việt Nam giao. Phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 92% dân số toàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; trong đó, tập trung đẩy mạnh đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Chủ động đôn đốc các đơn vị thu nộp BHXH, BHYT, BHTN theo đúng thời gian quy định, hạn chế mức thấp nhất nộp chậm, nợ đọng. Tổ chức cấp thẻ BHYT kịp thời, đúng đối tượng. Thực hiện chặt chẽ quy trình giám định trong công tác KCB BHYT, đảm bảo đúng chế độ chính sách, đúng đối tượng và quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi KCB tại các cơ sở y tế.

Đồng chí Trần Văn Dũng, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu thời kỳ 4.0, đề nghị UBND các huyện, thành phố, trên cơ sở chỉ tiêu bao phủ BHYT được UBND tỉnh giao tại Quyết định 2699/QĐ-UBND ngày 9-12-2019, thực hiện điều chỉnh, giao lại chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2020 và những năm tiếp theo cho từng xã, phường, thị trấn. Giám sát việc thực hiện chỉ tiêu của các đơn vị hàng năm. Chỉ đạo các xã, phường quyết liệt trong việc đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia BHYT, coi đó là một nhiệm vụ chính trị của địa phương. Không để tình trạng các xã, thị trấn sau khi được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới lại sụt giảm tỷ lệ bao phủ BHYT. Đưa chỉ tiêu hoàn thành bao phủ BHYT là chỉ tiêu bắt buộc phải đạt khi xét khen thưởng các đơn vị (trường học phải đạt 100 HSSV tham gia BHYT, đơn vị sử dụng lao động phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho 100% người lao động trong diện). Chỉ đạo các phòng, ban chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn các xã, phường, thị trấn và việc chấp hành các quy định về pháp luật BHYT của các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động đóng trên địa bàn. Có những biện pháp mạnh để xử lý các doanh nghiệp cố tình không tham gia BHXH, BHYT cho người lao động./.

Bài và ảnh: Việt Thắng