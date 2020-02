Ý Yên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý y tế cơ sở

Những năm qua, huyện Ý Yên đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, nhất là các trạm y tế xã, thị trấn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Người dân khám bệnh tại Trạm Y tế xã Yên Xá.

Thực hiện Quyết định số 6110/QĐ-BYT ngày 29-12-2017 của Bộ Y tế về việc xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn, huyện Ý Yên được chọn triển khai thí điểm áp dụng phần mềm y tế cơ sở tại 32 trạm y tế xã, thị trấn. Phần mềm quản lý y tế cơ sở tích hợp các chức năng: Quản lý công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình (hộ khẩu, nhân khẩu, ghép hồ sơ các bệnh nhân với nhân khẩu, khám thai, kế hoạch hoá gia đình); quản lý dinh dưỡng (các chương trình cân đo, uống vitamin A…); chăm sóc sức khoẻ sinh sản (khám thai, kế hoạch hoá gia đình); quản lý tiêm chủng (tiêm chủng bà mẹ, trẻ em); quản lý khám bệnh, chữa bệnh, kết nối cổng dữ liệu Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội; quản lý các bệnh truyền nhiễm, các bệnh không lây nhiễm; quản lý phòng, chống HIV/AIDS; quản lý thông tin tử vong, người cao tuổi; quản lý tai nạn thương tích, tai nạn giao thông; quản lý truyền thông giáo dục sức khoẻ; quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm; quản lý công trình vệ sinh; quản lý thuốc thiết yếu và vật tư y tế; quản lý tài sản, trang thiết bị y tế; thống kê báo cáo theo Thông tư 27/2014/TT-BYT của Bộ Y tế, các báo cáo y tế cơ sở…; đáp ứng mục tiêu phục vụ cả 5 đối tượng: bệnh nhân, bác sĩ, cơ sở y tế, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội. Cùng với đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, Trung tâm Y tế huyện Ý Yên phối hợp với Viễn thông Nam Định tổ chức tập huấn nghiệp vụ sử dụng phần mềm cho 100% cán bộ, nhân viên các trạm y tế xã, thị trấn. Với việc sử dụng phần mềm quản lý y tế cơ sở đã cung cấp thông tin trực tuyến về tình hình hoạt động của y tế địa phương, về hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cần thiết đối với từng đối tượng. Hiện nay, toàn huyện đã cập nhật được các dữ liệu dân số, các trạm y tế đã bước đầu cập nhật danh sách các bệnh nhân tâm thần, bệnh nhân khám thai; cập nhật, quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm… Cả 32 trạm y tế xã, thị trấn của huyện đã liên thông dữ liệu với cơ quan Bảo hiểm xã hội để cập nhật tự động dữ liệu theo hướng công khai về thông tin bệnh nhân, hồ sơ bệnh án (bệnh nhân bị bệnh gì, dùng các loại thuốc nào, giá của từng loại thuốc dùng cho bệnh nhân…) tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp đón, khám, chữa bệnh cho nhân dân và tránh được tình trạng trục lợi Bảo hiểm y tế. Đối với lãnh đạo cơ sở y tế, phần mềm giúp nắm bắt cập nhật tình hình hoạt động của đơn vị, đưa ra các quyết định chỉ đạo phù hợp, chính xác trong công tác khám, chữa bệnh; quản lý được toàn bộ nghiệp vụ điều hành cơ sở y tế như kho thuốc, vật tư, viện phí. Đối với đội ngũ y, bác sĩ, phần mềm hỗ trợ chẩn đoán và ra quyết định điều trị, kê đơn thuốc cũng như xem lại các thông tin điều trị của bệnh nhân một cách chi tiết, đầy đủ và chính xác. Còn đối với bệnh nhân và cộng đồng nói chung, phần mềm giúp xem lại lịch sử khám, chữa bệnh của bản thân, chủ động đặt lịch khám và tư vấn về sức khỏe. Ngoài ra, bệnh nhân còn được hỗ trợ các thông tin về sức khỏe cá nhân, tương tác với đội ngũ y, bác sĩ, các chương trình y tế, chăm sóc sức khỏe, y tế dự phòng... Các trạm y tế triển khai, thực hiện tốt phần mềm này là: Trạm Y tế xã Yên Cường, Trạm Y tế xã Yên Lương, Trạm Y tế xã Yên Chính… Đặc biệt, hiện nay, các trạm y tế xã, thị trấn trong huyện bắt đầu thực hiện tiến trình thay thế bệnh án giấy bằng bệnh án điện tử, giúp người bệnh không phải lưu trữ và mang theo giấy tờ khi đi khám chữa bệnh; giúp quản lý thông tin sức khỏe liên tục, suốt đời của người dân. Việc triển khai hồ sơ điện tử giúp ngành có được dữ liệu về sức khỏe của người dân đầy đủ, chính xác và kịp thời. Thông tin về sức khỏe của người bệnh được thông suốt giữa các tuyến sẽ giúp việc chẩn đoán và phối hợp điều trị tốt hơn. Các bác sĩ có thể truy cập hồ sơ bệnh án điện tử từ bất kỳ nơi nào nếu có internet, tiết kiệm được chi phí duy trì kho lưu trữ hồ sơ bệnh án giấy. Theo thống kê, năm 2019, các trạm y tế xã, thị trấn trong huyện đã khám, chữa bệnh cho 167.230 lượt bệnh nhân; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên người. Công tác tiêm chủng mở rộng hàng năm đạt tỷ lệ trên 95%, các trường hợp phản ứng thuốc sau tiêm chủng trên địa bàn huyện đều được phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần hạ thấp tỷ lệ mắc, loại trừ một số bệnh truyền nhiễm trẻ em tại cộng đồng, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng. Năm 2019 có 30.600 lượt trẻ trong độ tuổi được uống Vitamin A, 5.400 bà mẹ sau sinh 1 tháng được bổ sung vitamin A. Trẻ em dưới 5 tuổi được cân, đo theo dõi tăng trưởng hàng tháng. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể cân nặng giảm còn 10,05%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng chiều cao giảm còn 11,73%. Chương trình HIV/AIDS: thực hiện giám sát và can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; điều trị thuốc kháng virus ARV cho 76 người nhiễm HIV; tổ chức tốt Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS. Thực hiện tốt công tác giám sát dịch bệnh và điều tra tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng. Thường xuyên làm tốt công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cộng đồng.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sức khỏe và hoạt động khám chữa bệnh tại các trạm y tế xã, thị trấn của Ý Yên đã giúp công tác quản lý, điều hành tại các đơn vị có hiệu quả, giảm áp lực trong công việc, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi cho quá trình đến khám, chữa bệnh của người dân, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Minh Tân