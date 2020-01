Tết văn minh khi "nói không" với rượu bia

Theo thống kê, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tiêu thụ rượu, bia tăng nhanh nhất thế giới trong đó Tết Nguyên đán là thời điểm người dân sử dụng rượu bia tăng đột biến. Bởi phong tục, văn hóa của người Việt khi cúng ông bà, tổ tiên, cúng thần linh phải có chén rượu, đến nhà nhau chúc Tết cũng phải có chén rượu mới thể hiện được sự quý mến, hiếu khách(!). Nhất là trong các cuộc liên hoan, tất niên hay bữa cơm đầu năm, chén rượu là thứ không thể thiếu trên mâm cơm của người Việt từ trước đến nay.

Tuy nhiên trong dịp Tết Canh Tý vừa qua, sau khi có Nghị định 100 và Luật Phòng chống tác hại của rượu bia ra đời, thói quen này dường như đã thay đổi. Tình trạng uống rượu bia trong các bữa ăn đã giảm hẳn, thậm chí nhiều bữa liên hoan chỉ có nước ngọt, nước lọc thay vì rượu bia như những năm trước. Tất nhiên kéo theo đó là tình trạng say rượu khi lái xe hay các vụ ẩu đả do say rượu cũng giảm đáng kể bởi rượu, bia là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng hay các vụ gây gổ, đánh nhau trong dịp Tết. Nhất là đối với chị em phụ nữ, đa số đều cảm thấy phấn khởi khi không phải ngồi chờ trực các "bợm nhậu" lai rai từ chiều tối đến đêm khuya, không còn cảnh vợ chồng, anh em cãi nhau hay ẩu đả vì tình trạng quá chén như những năm trước. Tết vì thế trở nên nhẹ nhàng, văn minh hơn đối với nhiều người!

Thống kê từ nhiều địa phương trong cả nước, số ca cấp cứu tai nạn giao thông do uống rượu bia giảm mạnh ở nhiều nơi trong dịp Tết vừa qua cho thấy, Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100 bước đầu đã bắt đầu đi vào cuộc sống. Còn theo thống kê của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, sau khi có quy định cấm lái xe sử dụng rượu bia, tai nạn giao thông giảm sâu. Cụ thể, trong tháng 1-2020, toàn quốc xảy ra 1.300 vụ tai nạn giao thông, làm 591 người chết và 968 người bị thương. So với tháng cùng kỳ năm 2019, giảm 227 vụ tai nạn giao thông (giảm 14,87%), giảm 138 người chết (giảm 18,93%) và 169 người bị thương (giảm 14,86%). Xử lý nghiêm hành vi uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện giao thông đã mang lại những hiệu quả rõ rệt cho xã hội. Tuy nhiên việc làm này cần được duy trì thường xuyên để tạo ra thói quen mới góp phần tiếp tục giảm thiểu những vụ tai nạn thương tâm do rượu bia gây ra./.

Phương Mai