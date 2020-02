Đổi thay trên quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh

Trở lại Xuân Trường trong ngày đầu Xuân mới, không khí hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người dân. Trước Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh vừa khánh thành, dòng người đông đúc đang kính cẩn, nghiêng mình dâng những nén tâm nhang. Bí thư Huyện ủy Xuân Trường Bùi Văn Hảo khẳng định: “Đồng hành trên chặng đường 90 năm của Đảng, cuộc sống của mỗi người dân Xuân Trường đang ngày càng hạnh phúc, ấm no; bộ mặt đô thị và nông thôn đang không ngừng đổi mới”.

Khu trung tâm huyện Xuân Trường hôm nay.

Điểm nhấn đáng ghi nhận ở Xuân Trường trong nhiệm kỳ 2015-2020 đó là Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chú trọng lãnh đạo phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, phát huy nội lực của vùng đất đa nghề. Qua đó, nhằm cụ thể hóa các chủ trương đã hoạch định, ngày 3-6-2016, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/HU về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2020 và Nghị quyết số 28-NQ/HU về đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp huyện giai đoạn 2016-2020. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực. Phát huy lợi thế đồng đất màu mỡ, huyện Xuân Trường đã quy hoạch 3 vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; 23 vùng sản xuất lúa cánh đồng lớn diện tích 1.446ha; 2 vùng sản xuất hạt lai F1; 35 vị trí trang trại dành chăn nuôi, thủy sản, trang trại tổng hợp; quy hoạch 5 cơ sở giết mổ tập trung tại các xã Xuân Tiến, Xuân Đài, Xuân Hồng, Thọ Nghiệp, thị trấn Xuân Trường; quy hoạch 1 nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi tại xã Thọ Nghiệp. Từ việc xây dựng các quy hoạch và kết quả của công tác dồn điền, đổi thửa trong xây dựng nông thôn mới đã tạo ra các ô thửa có diện tích lớn; tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉnh trang đồng ruộng, xây dựng hệ thống hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa, áp dụng nhanh thành tựu khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Do đó, trên lĩnh vực trồng trọt tiếp tục duy trì ổn định diện tích sản xuất lúa đảm bảo an ninh lương thực, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, nâng cao năng suất, từng bước nâng cao chất lượng, sản xuất hàng hóa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay toàn huyện đã xây dựng được 53 mô hình, diện tích trên 1.530ha, đồng thời huyện đã thu hút nhiều doanh nghiệp lớn thực hiện các dự án nông nghiệp công nghệ cao như Tập đoàn Vingroup đầu tư sản xuất rau sạch tại xã Xuân Hồng trên diện tích 140ha. Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Đình Mộc đã tích tụ và thuê mượn 42ha để sản xuất lúa chất lượng cao kết hợp nuôi trồng thủy sản, cây dược liệu, rau các loại, tạo việc làm ổn định cho 30 lao động. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cường Tân, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Xuân Trường liên kết với các nhóm hộ nông dân 2 xã Xuân Ninh, Xuân Thượng sản xuất hạt giống lúa lai F1, quy mô 100ha; góp phần tăng thu nhập thêm khoảng 20% so với sản xuất lúa thường. Công ty Hoàng Diệu tích tụ ruộng đất sản xuất cây dược liệu kết hợp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tại vùng bãi xã Xuân Thành, Xuân Tân với quy mô 13ha, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 4 đến 6 lần so với trồng lúa... Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mai đầu tư trang trại quy mô 7.000m2 tại xã Xuân Ninh sản xuất, cung ứng giống nấm liên kết với nông dân ở các xã Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Phú, Xuân Thành. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 19 hộ nông dân thuê mượn, tập trung ruộng đất với quy mô từ 3ha trở lên để sản xuất lúa gạo hàng hóa, hàng năm cung ứng ra thị trường khoảng 2.000 tấn lúa gạo, chủ yếu ở các thành phố lớn. Ngành chăn nuôi huyện Xuân Trường cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu thực phẩm trong huyện và xuất bán ra ngoài huyện. Hình thức sản xuất đang chuyển đổi nhanh từ phương thức chăn nuôi nông hộ sang phương thức chăn nuôi gia trại, trang trại, công nghiệp và bán công nghiệp. Hiện nay, toàn huyện có 57 trang trại và 283 gia trại chăn nuôi với 45% số trang trại, gia trại thực hiện xử lý chất thải chăn nuôi bằng hệ thống biogas. Các trang trại chăn nuôi đã đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật và áp dụng, chuyển giao nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đảm bảo các quy trình về chăn nuôi theo hướng VietGap, chăn nuôi an toàn sinh học nhằm tạo ra sản phẩm an toàn từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển chăn nuôi hàng hóa. Hoạt động nuôi trồng thủy sản tại các vùng dự án, chuyển đổi tập trung khá ổn định, sản xuất hàng hóa lớn dần đáp ứng yêu cầu thị trường. Đến nay, toàn huyện có 646ha nuôi thủy sản, trong đó diện tích ao hồ trong khu dân cư là 420,9ha; diện tích nuôi trồng thủy sản trong các vùng dự án, vùng chuyển đổi tập trung là 225ha với trên 160 hộ nuôi. Ngoài ra, trên địa bàn ven sông Hồng, sông Ninh Cơ các xã Xuân Châu, Xuân Ngọc, Xuân Hồng, thị trấn Xuân Trường đã hình thành khoảng 50 lồng bè nuôi thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao. Cùng với sản xuất nông nghiệp, huyện Xuân Trường đang khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công ngiệp, dịch vụ bằng nhiều cơ chế, chính sách phù hợp. Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt 4.950 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước; giá trị hàng hóa xuất khẩu quy đổi đạt 37 triệu USD.

Vinh dự tự hào là quê hương của Tổng Bí thư Trường Chinh, những năm qua, nhất là từ khi tái lập huyện, năm 1997 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xuân Trường luôn đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương và giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế phát triển nhanh và bền vững, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 10%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; đến nay công nghiệp, dịch vụ chiếm 87,6%; nông nghiệp chỉ còn 12,4%. Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng đều khắp ở các địa phương theo hướng đồng bộ, hiện đại đã làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất, đời sống của nhân dân. Huyện đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhà thi đấu đa năng; dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Thủy - Nam Điền, khu đô thị trung tâm thị trấn cùng nhiều công trình, dự án quan trọng khác. Các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm chăm lo xây dựng và đạt vững mạnh toàn diện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, ngày càng có nhiều gia đình khá giả, sung túc. Năm 2017, huyện và tất cả các xã, thị trấn đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, về đích sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Với những kết quả đạt được, nhiều năm nay huyện Xuân Trường được xếp trong Top dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh. Năm 2016, nhân dân và cán bộ huyện Xuân Trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Năm 2019, được tặng Huân chương Lao động hạng Ba trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Những thành tích nổi bật của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Xuân Trường đang tạo ra sức thanh xuân mới, chung sức, đồng lòng đưa tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ hơn trên chặng đường sắp tới./.

