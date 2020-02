Thực hiện Năm An toàn giao thông 2020: "Đã uống rượu bia - Không lái xe"

Năm 2019, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) của tỉnh ta tiếp tục được thực hiện hiệu quả, không xảy ra sự việc đột xuất, bất ngờ, không có ùn tắc giao thông kéo dài; tình hình tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đảm bảo trật tự ATGT của tỉnh ta vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập: Một số địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt công tác đảm bảo trật tự ATGT; tình trạng đường địa phương đấu nối tùy tiện vào quốc lộ, tỉnh lộ và lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang ATGT để buôn bán, dựng rạp hiếu, hỉ, phơi nông sản... vẫn xảy ra; công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành của Trung ương với địa phương còn hạn chế; đường giao thông nông thôn còn thiếu hệ thống biển báo, gờ giảm tốc và các thiết bị bảo đảm ATGT, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra mất ATGT... Trước thực trạng trên, ngay từ đầu năm 2020, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện thành công chủ đề Năm ATGT 2020 “Đã uống rượu bia - Không lái xe”, góp phần đạt mục tiêu kéo giảm TNGT từ 5-10% trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, số bị thương so với năm 2019.

Lực lượng Thanh tra Giao thông (Sở GTVT) kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại cầu phao Ninh Cường.

Ban ATGT tỉnh xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT năm 2020; triển khai kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Uỷ ban ATGT quốc gia và của tỉnh. Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, Ban ATGT các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, trọng tâm là Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt để góp phần làm chuyển biến nhận thức của người dân về công tác đảm bảo trật tự ATGT, nguy cơ TNGT. Tổ chức vận động các đơn vị kinh doanh rượu, bia thực hiện các hoạt động tuyên truyền kêu gọi “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”. Trong tháng 1-2020, trước Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu xuân Sở GTVT đã tổ chức đợt tuyên truyền lưu động, phát trên 5.000 tờ rơi phổ biến các nội dung chính của Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/NĐ-CP của Chính phủ tại 11/11 bến xe khách và các khu vực đông người, phương tiện tham gia giao thông như: Trạm thu phí BOT Mỹ Lộc, các điểm dừng chờ xe buýt, nút giao thông cửa ngõ các địa bàn... Trong năm 2020, Sở GTVT tiếp tục rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ, xử lý các điểm đen, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên hệ thống đường bộ được giao quản lý; tập trung chỉ đạo triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án xây dựng giao thông; tích cực vận động và kiên quyết xử lý những trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất dành cho giao thông, hành lang an toàn đường bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ... Đầu năm 2020, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền pháp luật gắn với tuần tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT theo chuyên đề, góp phần kiềm chế, làm giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí. Để góp phần thực hiện thành công chủ đề Năm ATGT 2020, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng mở từ 3-5 đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT theo chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh; ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự ATGT; tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông... Ban ATGT các huyện tham mưu cho UBND cùng cấp tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự ATGT; rà soát, thống kê các điểm giao cắt trên đường bộ, đường sắt tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương để thực hiện các giải pháp khắc phục như làm gờ giảm tốc, bổ sung biển báo… góp phần giảm TNGT; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền trật tự ATGT trên đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; phát huy vai trò các tổ tự quản ATGT để tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động người dân chấp hành pháp luật về trật tự ATGT; có trách nhiệm quản lý lòng đường, vỉa hè, vận động nhân dân không dựng rạp hiếu, hỉ trên đường giao thông, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 20-11-2017 của UBND tỉnh; kiên quyết xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm, lấn chiếm, xâm hại hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền. Công ty CP Đường sắt Hà Ninh, Đội Thanh tra An toàn số 3 (Cục Đường sắt Việt Nam)... tiếp tục phối hợp có hiệu quả với các địa phương để đảm bảo trật tự ATGT đường sắt; tuyên truyền phổ biến Luật Đường sắt năm 2017 và các văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo ATGT đến các tầng lớp nhân dân. Các đơn vị liên ngành bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa xây dựng kế hoạch phối hợp, tổ chức thực hiện các đợt kiểm tra liên ngành giải quyết các vấn đề gây mất ATGT đường thủy của tỉnh; tiếp tục rà soát, thống kê các điểm đen tai nạn giao thông trên các tuyến đường thủy báo cáo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam để xử lý.

Những giải pháp đồng bộ, triệt để và tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, cùng các biện pháp thực hiện thành công chủ đề Năm ATGT 2020 “Đã uống rượu bia - không lái xe” hy vọng sẽ góp phần kiềm chế, kéo giảm TNGT cả 3 tiêu chí./.

Bài và ảnh: Thành Trung